Kitart Magyarország immunrendszere

Globális erőközpontok szerveződnek a kormány eltakarítása érdekében.

Sümeghi Lóránt
2026. 04. 04. 6:30
Amikor egy évvel ezelőtt a francia bíróság egy precedens nélküli jogtiprás részeként többek között négy év börtönbüntetésre ítélte, illetve a soron következő elnökválasztásokon való indulástól is eltiltotta a legesélyesebb elnökjelöltet, Marine Le Pent, számos patrióta politikus, illetve konzervatív elemző arra figyelmeztette Európa-szerte a jobboldalt, hogy a francia példa sajnos ragadóssá válhat. 

Ugyanis meglátásuk szerint a globalista elit, ha politikai módszerekkel már nem tudja, akkor különböző jogi és titkosszolgálati eszközökkel próbálja meg letakarítani a pályáról a nemzeti érdekeket képviselő, és ennél fogva a legnépszerűbb jobboldali pártokat.

E kijelentéseket persze óriási felháborodás övezte: Párizstól kezdve Brüsszelen át egészen Berlinig valamennyi centrista, baloldali és zöldpárt szószólója mindezt alaptalan vádaskodásnak és a jobboldal aljas játszmáinak nevezte, hangsúlyozva, hogy a Le Pen elleni politikai és jogi hajtóvadászat a hétköznapi demokrácia és jogállamiság részét képezi.

Csakhogy a francia eseményekre nem sokkal azonban Németországban is egy jókora belpolitikai botrány keletkezett abból, hogy a szintén nemzeti érdekeket és szuverenitást képviselő AfD ellen immár a német alkotmányvédelmi hivatal is perbe keveredett, miután korábban azt állította az elhárítással foglalkozó kormányzati szerv, hogy „olyan bizonyítékokat gyűjtött az AfD ellen, ami arra utal, a párt a demokrácia aláásását tervezi”. A francia jogtiprás esetéhez hasonlóan az európai fősodratú politikai elit a németországi események kapcsán is – miszerint az állam a megfigyelésre szakosodott szervein keresztül gyakorol jogi nyomást egy politikai ellenfélre – szintén csak legyintett, mondván, előfordulhatnak ilyesfajta véletlen egybeesések.

A kérdés csupán az, hogy ezen előzmények fényében vajon szintén véletlen egybeesés-e, hogy a soha nem látott téttel bíró magyar országgyűlési választások közeledtével – a tavalyi francia és német eseményekhez hasonlóan – immár a magyar nemzeti kormány eltakarítása is jogi és titkosszolgálati eszközök bevonásával szerveződik?

Aligha. Hiszen a felfejtett szálakból egyértelműen kirajzolódik a hazai ellenzéki párt, a Tisza politikai motivációja, az ellenérdekelt külföldi szervek mozgásba lendülése, valamint az ezt a gépezetet segíteni kívánó, függetlennek látszó újságírói buzgóság.

A német és francia esetekhez hasonlóan itt még a legelfogultabb globalisták és ellenzékiek számára sem adatik meg a mellébeszélés luxusa. Hiszen ténykérdés, hogy a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseinek lehallgatásán külföldi, ellenérdekelt titkosszolgálati szervek ügyködnek, és ennek lebonyolításában segítőkezet nyújtott egy magyar állampolgárságú, magát újságírónak valló Panyi Szabolcs nevű személy.

Amennyiben bárkiben felmerülne a legapróbb kétely azzal kapcsolatban, hogy mindez hogyan kötődik a jövő heti országgyűlési választásokhoz, illetve milyen politikai szándék húzódik meg e titkosszolgálati akció mögött, arra a Tisza Párt külügyese, Orbán Anita és Panyi Szabolcs kapcsolata ad magyarázatot. Ugyanis a kiszivárgott információk szerint a magyar kormány egyik legmagasabb tagját érintő lehallgatási botrányból származó politikai előnyt az ellenzék a saját javára használná fel. Jelesül, egy esetleges választási győzelem után Panyi Szabolcs és Orbán Anita dönthetnék el, hogy egy titkosszolgálati akció keretében győzelemre segített Tisza-kormányban milyen személyi összetétele legyen a formálódó külügyminisztériumnak.

Arra a kérdésre pedig, hogy az ellenzéki oldalon miért éppen egy formálódó tiszás külügyminisztérium személyi összetétele az egyik legfontosabb téma a választások előtt, igencsak egyszerű a válasz. A jelenlegi nemzeti kormány eltakarítása nemcsak Brüsszel, hanem Ukrajna számára is létfontosságú, e két erőközpont pedig összehangoltan mozog hazánk ellen.

Nem véletlen, hogy a napokban a parlament nemzetbiztonsági bizottságának kérésére nyilvánosságra kerültek bizonyos információk. Eszerint a Tisza Párt informatikai rendszerét működtető két személyt az ukrán titkosszolgálat a befolyása alá vonta. A dokumentum szerint a Tisza online mozgósításért felelős hálózatát fejlesztő szakemberek közösen vették fel a kapcsolatot egy ismert kémszoftvergyártó cég képviselőivel, ráadásul az egyikőjük egy uniós tagállam titkosszolgálatának a segítségével meg is próbált ilyen eszközöket beszerezni.

Az imént tárgyaltak alapján, különösen a korábbi francia és német eseteket is figyelembe véve az a kérdés, hogy időben fel tudjuk-e ismerni ezeket a bomlasztó akciókat és ezektől a hátralévő pár napban is meg tudjuk-e óvni Magyarországot és a magyar demokráciát. A magyar kormány eddig jól vizsgázott, de hazánk immunrendszerét a választások napjáig a legéberebb és legerősebb állapotban kell tartani.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekkampány

A történelemnek sose lesz vége

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekFidesz

A választás súlya és tétje

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelektisza párti

Minden magyar rosszul járna a Tiszával

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelektisza

Hann Endréék utolsó dobása

A szerző további cikkei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu