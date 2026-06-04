Németország kancellárja alatt rezeg a léc, a Magyar Pétert fogadó Friedrich Merz utódlásáról suttognak

A szakértő nem ért egyet a kancellár azon kijelentésével sem, hogy „nem a legjobb évek vannak mögöttünk.” Szerinte a 2010-es évek (a szaporodó figyelmeztető jelek dacára) „a jólét korszaka, aranykor” voltak a német gazdaságban. „A belátható jövőben ez lehet a legjobb időszak, amelyet ez az ország valaha is megélt” – vélekedett.

Mannhart úgy véli, hogy a Merz lecseréléséről szóló pletykák elsősorban „egy bizonyos szadizmus kielégítésére” szolgálnak. Mögöttük „a zsebben összeszorított ököl áll. Szeretnék látni, ahogy Friedrich Merz szenved” – mutat rá a szakértő.

Ahogy arról beszámoltunk korábban: a német fővárosban folytatott tárgyalásokat kedden Magyar Péter miniszterelnök. Friedrich Merz a kancellári hivatalban fogadta a magyar kormányfőt, a megbeszélésen pedig több európai és biztonságpolitikai kérdés is napirendre került. Magyar Péter a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az új magyar kormány konstruktív partnerként kíván együttműködni az Európai Unióval. Rétvári Bence szerint a miniszterelnök feladta a nemzeti szuverenitást és a haza érdekei helyett Brüsszel szolgálatába állt.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: NurPhoto/AFP)