Hatalmas vereséget szenvedett Németország, nagy bajban a berlini vezetés + videó

Wadephul kampánya során az ENSZ szerepének erősítését és Afrika támogatását hangsúlyozta. Németország sikerét azonban már a szavazás előtt sem tartották biztosnak.

Többen bírálták Berlin Izrael-barát külpolitikáját, különösen a globális Dél országaiban, miközben Portugáliát és Ausztriát sokan alkalmasabbnak látták a kisebb államok érdekeinek képviseletére.

Wadephul a kételyek eloszlatása érdekében hangsúlyozta, hogy Németország az ENSZ egyik legnagyobb támogatója, és aktívan részt vesz a világszervezet békefenntartó misszióiban. Emellett azt is megígérte az afrikai országoknak, hogy Berlin támogatja törekvéseiket egy erősebb és tartósabb biztonsági tanácsi képviselet érdekében.