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Hatalmas vereséget szenvedett Németország, nagy bajban a berlini vezetés + videó

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Ausztria és Portugália foglalta el a Nyugat-Európának fenntartott két helyet az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Németországnak ezúttal nem sikerült megszereznie a megválasztáshoz szükséges kétharmados többséget: az újraegyesítés óta most először maradt alul a szavazáson. A kudarc különösen fájhat Friedrich Merz kormányának, amely éppen Németország nemzetközi súlyának növelését tűzte ki célul.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 8:07
A kudarc különösen fájhat Friedrich Merz kormányának Forrás: AFP
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Wadephul kampánya során az ENSZ szerepének erősítését és Afrika támogatását hangsúlyozta. Németország sikerét azonban már a szavazás előtt sem tartották biztosnak. 

Többen bírálták Berlin Izrael-barát külpolitikáját, különösen a globális Dél országaiban, miközben Portugáliát és Ausztriát sokan alkalmasabbnak látták a kisebb államok érdekeinek képviseletére.

Wadephul a kételyek eloszlatása érdekében hangsúlyozta, hogy Németország az ENSZ egyik legnagyobb támogatója, és aktívan részt vesz a világszervezet békefenntartó misszióiban. Emellett azt is megígérte az afrikai országoknak, hogy Berlin támogatja törekvéseiket egy erősebb és tartósabb biztonsági tanácsi képviselet érdekében.

Németország számára komoly presztízsveszteség a kudarc

Németország kudarca visszalépést jelent Friedrich Merz kancellár azon törekvése szempontjából, hogy erősítse az ország nemzetközi befolyását. 

Berlin a biztonsági tanácsi tagsággal nagyobb szerepet kívánt vállalni olyan konfliktusok kezelésében, mint az ukrajnai háború vagy a gázai konfliktus. 

Wadephul többször hangsúlyozta, hogy az ENSZ-nek és a Biztonsági Tanácsnak kulcsszerepet kell játszania a nemzetközi válságok rendezésében.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa az egyetlen ENSZ-szerv, amely jogilag kötelező erejű döntéseket hozhat, például szankciókat rendelhet el vagy békefenntartó missziókat hagyhat jóvá. 

A gyakorlatban azonban az állandó tagok vétójoga miatt gyakran működésképtelen, így az ukrajnai háború vagy az Irán körüli konfliktusok kezelésében is korlátozott szerepet játszott.

Több mint 13 millió ember számít szegénynek Németországban

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy történelmi csúcsra emelkedett a szegénység Németországban: a legfrissebb adatok szerint már több mint 13 millió ember él a szegénységi küszöb alatt vagy annak közelében. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a német szociális szervezetek egyre erőteljesebben figyelmeztetnek a rekordhelyzet további romlásának veszélyére, különösen a tervezett jóléti kiadáscsökkentések fényében.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

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