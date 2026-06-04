Germany’s Foreign Minister Johann Wadephul on why Germany lost UN seat:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
There's our rock-solid support for Ukraine. It is no secret that Russia does not want such a voice at the table — and campaigned against us.
It also may have cost us votes that Germany must always assume a… pic.twitter.com/80oFDEbA77
Hatalmas vereséget szenvedett Németország, nagy bajban a berlini vezetés + videó
Ausztria és Portugália foglalta el a Nyugat-Európának fenntartott két helyet az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Németországnak ezúttal nem sikerült megszereznie a megválasztáshoz szükséges kétharmados többséget: az újraegyesítés óta most először maradt alul a szavazáson. A kudarc különösen fájhat Friedrich Merz kormányának, amely éppen Németország nemzetközi súlyának növelését tűzte ki célul.
2026. 06. 04. 8:07
Wadephul kampánya során az ENSZ szerepének erősítését és Afrika támogatását hangsúlyozta. Németország sikerét azonban már a szavazás előtt sem tartották biztosnak.
Többen bírálták Berlin Izrael-barát külpolitikáját, különösen a globális Dél országaiban, miközben Portugáliát és Ausztriát sokan alkalmasabbnak látták a kisebb államok érdekeinek képviseletére.
Wadephul a kételyek eloszlatása érdekében hangsúlyozta, hogy Németország az ENSZ egyik legnagyobb támogatója, és aktívan részt vesz a világszervezet békefenntartó misszióiban. Emellett azt is megígérte az afrikai országoknak, hogy Berlin támogatja törekvéseiket egy erősebb és tartósabb biztonsági tanácsi képviselet érdekében.
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Németország számára komoly presztízsveszteség a kudarc
Németország kudarca visszalépést jelent Friedrich Merz kancellár azon törekvése szempontjából, hogy erősítse az ország nemzetközi befolyását.
Berlin a biztonsági tanácsi tagsággal nagyobb szerepet kívánt vállalni olyan konfliktusok kezelésében, mint az ukrajnai háború vagy a gázai konfliktus.
Wadephul többször hangsúlyozta, hogy az ENSZ-nek és a Biztonsági Tanácsnak kulcsszerepet kell játszania a nemzetközi válságok rendezésében.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa az egyetlen ENSZ-szerv, amely jogilag kötelező erejű döntéseket hozhat, például szankciókat rendelhet el vagy békefenntartó missziókat hagyhat jóvá.
A gyakorlatban azonban az állandó tagok vétójoga miatt gyakran működésképtelen, így az ukrajnai háború vagy az Irán körüli konfliktusok kezelésében is korlátozott szerepet játszott.
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Több mint 13 millió ember számít szegénynek Németországban
Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy történelmi csúcsra emelkedett a szegénység Németországban: a legfrissebb adatok szerint már több mint 13 millió ember él a szegénységi küszöb alatt vagy annak közelében. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a német szociális szervezetek egyre erőteljesebben figyelmeztetnek a rekordhelyzet további romlásának veszélyére, különösen a tervezett jóléti kiadáscsökkentések fényében.
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)
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