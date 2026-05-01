„Németország nem érdekel, csak a vallásom”

Megdöbbentő hozzáállás körvonalazódik a német jogrendhez abból a riportból, amit az ARD német közszolgálati csatorna készített fiatal muszlim férfiakkal Berlin szívében. „Németország nem érdekel, csak a vallásom” – jelentette ki egyikük.

2026. 05. 01. 5:50
Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)
Gülden Hennemann iszlám-szakértő (aki maga is muszlim vallású) a műsorban arra figyelmeztetett, hogy Neukölln egyfajta „választóvonallá” vált a demokratikus Berlin és a radikális ideológiák uralta városrészek között. Szerinte a német állam ott hibázik, hogy csak akkor figyel fel a problémára, amikor már erőszak történik, holott

a radikalizáció sokkal korábban, a mindennapokban kezdődik.

A radikalizáció nem áll meg az utcasarkokon: a német iskolákban is megjelent a vallási intolerancia. Neuköllni tanárok számoltak be arról, hogy a ramadán idején muszlim diákok próbálták megtiltani társaiknak (a nem muszlimoknak is) az evést a szünetekben. Bonnban egy tanár az asztalára firkálva találta a fenyegetést: „Téged is elkap az Iszlám Állam”, miután a Charlie Hebdo-merénylet kapcsán a véleményszabadságról próbált beszélni az óráján.

A riport rávilágított egy súlyos rendszerszintű hiányosságra is: a német államnak nincs országos nyilvántartása az iskolákban elkövetett vallási motivációjú zaklatásokról, így a hatóságoknak fogalmuk sincs a probléma valódi mértékéről.

A műsor bemutatott egy fiatal muszlim nőt, akit férje brutálisan bántalmazott, sőt terhesen hasba rúgott. Amikor válni akart, a férfi egy Németországban tevékenykedő saría-bíróhoz kényszerítette, aki a vallási törvényekre hivatkozva a bántalmazó férjnek adott igazat. Amikor a nő rendőrségi feljelentést tett, férje környezetéből több fenyegetést is kapott.

Ha nem vonod vissza a feljelentést, annak következményei lesznek. A reakcióm rettenetes lesz

– hangzott el az egyik üzenetben.

Eközben a radikális nézetek a közösségi médiában, különösen a TikTokon akadálytalanul terjednek. Népszerű influenszerek hirdetik a nők alávetettségét és a nyugati értékek elvetését.

A liberális fősodor által eddig „populistának” vagy „rasszistának” bélyegzett kritikák a párhuzamos társadalmak kialakulásának veszélyeiről mostanra a valósággá váltak, és ezt már maguk az integrálódott muszlimok, tanárok és szociális munkások mondják ki legelkeseredettebben. Ők tapasztalják meg azt, amit sok politikus csak akkor hajlandó észrevenni, amikor már nem lehet többé figyelmen kívül hagyni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Minden centnek hatalmas ára lesz

Az uniós pénz messze nem fogja fedezni azokat a költségeket, amelyek a követelések teljesítése során fognak keletkezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu