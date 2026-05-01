„Németország nem érdekel, csak a vallásom”

Gülden Hennemann iszlám-szakértő (aki maga is muszlim vallású) a műsorban arra figyelmeztetett, hogy Neukölln egyfajta „választóvonallá” vált a demokratikus Berlin és a radikális ideológiák uralta városrészek között. Szerinte a német állam ott hibázik, hogy csak akkor figyel fel a problémára, amikor már erőszak történik, holott

a radikalizáció sokkal korábban, a mindennapokban kezdődik.

A radikalizáció nem áll meg az utcasarkokon: a német iskolákban is megjelent a vallási intolerancia. Neuköllni tanárok számoltak be arról, hogy a ramadán idején muszlim diákok próbálták megtiltani társaiknak (a nem muszlimoknak is) az evést a szünetekben. Bonnban egy tanár az asztalára firkálva találta a fenyegetést: „Téged is elkap az Iszlám Állam”, miután a Charlie Hebdo-merénylet kapcsán a véleményszabadságról próbált beszélni az óráján.

A riport rávilágított egy súlyos rendszerszintű hiányosságra is: a német államnak nincs országos nyilvántartása az iskolákban elkövetett vallási motivációjú zaklatásokról, így a hatóságoknak fogalmuk sincs a probléma valódi mértékéről.

A műsor bemutatott egy fiatal muszlim nőt, akit férje brutálisan bántalmazott, sőt terhesen hasba rúgott. Amikor válni akart, a férfi egy Németországban tevékenykedő saría-bíróhoz kényszerítette, aki a vallási törvényekre hivatkozva a bántalmazó férjnek adott igazat. Amikor a nő rendőrségi feljelentést tett, férje környezetéből több fenyegetést is kapott.

Ha nem vonod vissza a feljelentést, annak következményei lesznek. A reakcióm rettenetes lesz

– hangzott el az egyik üzenetben.