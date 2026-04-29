Egyre erősödő radikalizáció a német iskolákban? – Figyelmeztetnek a szakemberek

Egy berlini gyermek- és ifjúságvédelmi szervezet szerint a radikális iszlám hatása egyre érzékelhetőbb a német iskolákban, és már a diákok mindennapi életére is kihatással van. A szervezet figyelmeztetése szerint a jelenség erősödése komoly kihívások elé állíthatja a társadalmat a következő években.

2026. 04. 29. 20:28
Muszlim gyerekek egy német iskolában Forrás: AFP
Az iskola a radikalizálódás egyik terepe

A szervezet tapasztalatai alapján nem új problémáról van szó, ugyanakkor a helyzet súlyosbodik. Büscher szerint egyes családokban a radikális nézeteket már gyermekkorban átadják, ami hosszabb távon is aggasztó folyamatokat indíthat el.

A migránsok hozták a problémát

Különösen azokban az iskolákban érzékelhető a probléma, ahol magas a migrációs hátterű tanulók aránya. A beszámolók szerint egyre gyakoribb az úgynevezett vallási alapú zaklatás: azok a diákok, akik nem követik a szigorú vallási előírásokat, könnyen kirekesztés, megfélemlítés célpontjává válhatnak. A legsúlyosabb esetekben – állítják – még arra is volt példa, hogy más vallású tanulókat megpróbáltak áttérésre kényszeríteni.

A jelenség nemcsak keresztény és zsidó diákokat érint, hanem azokat a muszlim fiatalokat is, akik nem azonosulnak a radikális irányzatokkal. A szervezet szerint a szélsőséges nézeteket vallók mindenkit „hitetlennek” tekintenek, aki nem követi az általuk képviselt szigorú értelmezést.

A civil szervezet bírálta a német politikai vezetést is, amiért szerintük nem foglalkozik kellő nyíltsággal a problémával. Úgy látják, a társadalmi vita hiánya megnehezíti a hatékony fellépést. A háttérben jelentős demográfiai változások is állnak: becslések szerint 2025-re a német diákok mintegy 43 százaléka rendelkezik migrációs háttérrel, Berlinben pedig a muszlim tanulók aránya egyes számítások szerint elérheti a 30 százalékot is. A vita időzítése sem véletlen: nemrég Berlinben a Kereszténydemokrata Unió vezetésével működő városvezetés feloldotta a tanárok fejkendőviselésére vonatkozó korlátozásokat, ami újabb kérdéseket vet fel az oktatás és a vallási megjelenés kapcsolatáról.

