Egyre erősödő radikalizáció a német iskolákban? – Figyelmeztetnek a szakemberek

A migránsok hozták a problémát

Különösen azokban az iskolákban érzékelhető a probléma, ahol magas a migrációs hátterű tanulók aránya. A beszámolók szerint egyre gyakoribb az úgynevezett vallási alapú zaklatás: azok a diákok, akik nem követik a szigorú vallási előírásokat, könnyen kirekesztés, megfélemlítés célpontjává válhatnak. A legsúlyosabb esetekben – állítják – még arra is volt példa, hogy más vallású tanulókat megpróbáltak áttérésre kényszeríteni.

A jelenség nemcsak keresztény és zsidó diákokat érint, hanem azokat a muszlim fiatalokat is, akik nem azonosulnak a radikális irányzatokkal. A szervezet szerint a szélsőséges nézeteket vallók mindenkit „hitetlennek” tekintenek, aki nem követi az általuk képviselt szigorú értelmezést.

A civil szervezet bírálta a német politikai vezetést is, amiért szerintük nem foglalkozik kellő nyíltsággal a problémával. Úgy látják, a társadalmi vita hiánya megnehezíti a hatékony fellépést. A háttérben jelentős demográfiai változások is állnak: becslések szerint 2025-re a német diákok mintegy 43 százaléka rendelkezik migrációs háttérrel, Berlinben pedig a muszlim tanulók aránya egyes számítások szerint elérheti a 30 százalékot is. A vita időzítése sem véletlen: nemrég Berlinben a Kereszténydemokrata Unió vezetésével működő városvezetés feloldotta a tanárok fejkendőviselésére vonatkozó korlátozásokat, ami újabb kérdéseket vet fel az oktatás és a vallási megjelenés kapcsolatáról.