Migránsok: tragikusabb a helyzet Németországban, mint azt jósolták

Tizenöt évvel a Németország megszünteti önmagát című könyv megjelenése után a szerző rendkívül pesszimista a német helyzet miatt. Szerinte a migráció, a demográfiai változások, a gazdasági nehézségek és a társadalmi problémák súlyosbodtak Németországban, miközben a politikusok nem tettek semmit a helyzet megoldására, a migránsok integrálására.

2025. 09. 03. 18:29
Migránsok mutatják Angela Merkel volt német kancellár fotóját Fotó: PETER KOHALMI Forrás: AFP
Thilo Sarrazin volt német pénzügyminiszter szerint Németország leépülése durvább mértéket ölt, mint azt a 15 évvel ezelőtt megjelent könyvében jósolta. A tömeges bevándorlás, a bűnözési mutatók romlása, az oktatás és a szakképzés súlyos hiányosságai és a gyenge gazdaság teljesítmény csak a hab a tortán. Sarrazin szerint a kérdés nem az, hogy Németország létezik-e majd száz év múlva, hanem, hogy az itt élő emberek németek lesznek-e vagy lesz-e bármi közük a német kultúrához – írja az Origo.

A migránsok továbbra is komoly kihívást jelentenek Németországban
A migránsok továbbra is komoly kihívást jelentenek Németországban. Fotó: AFP

Tizenöt évvel a Deutschland schafft sich ab (Németország megszünteti önmagát) című könyv megjelenése után a szerző most mérlegelte a helyzetet, és megdöbbentő következtetésre jutott: 

A helyzet rosszabb, mint amire akkor számítottam.

 

Mi meg tudjuk csinálni! Vagy lehet, hogy inkább mégsem

Angela Merkel híres mondása volt a „Mi meg tudjuk csinálnií4”. Azóta a német migrációs politika sikerességét rengetegen megkérdőjelezték. Sarrazin szerint a migránsok munkaerőpiaci integrációja nem hozta meg a várt eredményeket, és a statisztikák alapján a lakosság legalsó harminc százaléka gyakorlatilag nem járul hozzá a költségvetéshez, ami komoly terhet jelent az államra. Különösen a Bürgergeld (szociális segély) költségei nőttek a bevándorlás hatására. A szakértő szerint a migrációs kérdések minden német nagyvárosban befolyásolják a lakhatás, az oktatás és más társadalmi problémák kezelését – írta meg a Welt.

Arról, hogy milyen súlyos problémákat okozott a mértéktelen bevándorlás Németországban, itt olvashat részleteket. 

 

