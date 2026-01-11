Terroristából lett influenszer egy brit nő + videó

Tareena Shakil neve azután vált ismertté, hogy az Iszlám Állam (ISIS) poszterlánya lett. A nő kiskorú gyermekével együtt hagyta el az Egyesült Királyságot, hogy Szíriában dzsihádista harcosfeleség lehessen belőle. 2016-ban – miután visszatért Nagy-Britanniába – hat év szabadságvesztésre ítélték, amiért csatlakozott az ISIS-hez, valamint közösségi oldalain terrorcselekmények elkövetésére buzdított. Szabadulása után influenszerként építi karrierjét, egzotikus utazásairól számol be és luxusruhákban fotózkodik– írja a Daily Mail.
A 2025-ös esztendő mozgalmasan telt számára, ellátogatott egy thaiföldi szigetre, megfordult Rómában, Egyiptomban és Amszterdamban, valamint síelni is eljutott Albániába. Az influenszer utazásairól TikTok-, Instagram- és YouTube-oldalain számol be, már több tízezer követője van, a kedvelések száma pedig többmilliós.
Bár saját bevallása szerint egyedülálló, a rövid videókban – amelyeket sokszor egy fehér sportkocsiban rögzít – arról beszél, hogyan találhatják meg a nők az igazit. A YouTube-on Shakil többnyire a pozitív szemlélet erejét és a sikerhez vezető gondolkodásmód jelentőségét hangsúlyozza. Egyik posztjában például – bármilyen utalás nélkül a korábbi dzsihádista múltjára – úgy fogalmazott, hogy
szükség van a nehéz időszakokra, az éjszakákra, amikor az ember sírva alszik el, mert ezek tették őt is erősebbé és fantasztikussá.
