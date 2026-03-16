Kocsis Máté: Parádés, Peti vagdalkozik!

„Ilyen tényleg nincs: Magyar Péter most azért hisztériázik, mert a miniszterelnök kaposvári gyűlésén négyszer annyian voltak, mint az övén” – mutatott rá legfrissebb posztjában Kocsis Máté.
A Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt elnökét felháborították azok a képsorok, amelyek Orbán Viktor hétfői kaposvári rendezvényén készültek, s amelyeken jól látható, hogy hatalmas tömeg várta a kormányfőt a somogyi vármegyeszékhelyen.
Peti vagdalkozik, odabuszoztatott emberekről, élelmiszer-utalványokról, mesterlövészekről hablatyol. Parádés! Teljesen megbomlott az elme
– írta Kocsis Máté Magyar Péter reakcióját kommentálva.
A Fidesz frakcióvezetője mindenkit arra kér, ossza meg a miniszterelnök országjárásának kaposvári állomásán készült felvételeket, „mert a kétszínű önimádó szemmel láthatóan megbolondul tőle”.
A megosztás nagyban segíti Magyar Péter dühöngését!
– írta kommentben a frakcióvezető. „Figyeljenek, őrület még hallgatni is: szerinte aki elmegy Orbán Viktor rendezvényére, az csak bértapsoló lehet. (Mondja ő, akiknek ukránok tapsikoltak a vasárnapi rendezvényén…) Nem baj, sértegesse csak a békeszerető embereket, azokat, akik nem akarnak ukránbarát Tisza-kormányt. Nyomjad, Peti!” – biztatta gúnyolódva a Tisza-vezért Kocsis Máté, aki szerint „semmi más nem történt, pusztán csak annyi, hogy Orbán Viktor simán letolta” Magyart a pályáról.
„Ma Kaposváron, holnap máshol, aztán mindenhol! Megértem, hogy zavar, de ne dühöngj, inkább irány a megígért drogteszt!” – üzente posztja végén Kocsis Máté.
