Kocsis MátéTisza PártOrbán ViktorMagyar Péter

Kocsis Máté: Parádés, Peti vagdalkozik!

A Fidesz frakcióvezetője mindenkit arra kér, ossza meg a miniszterelnök országjárásának kaposvári állomásán készült felvételeket, „mert a kétszínű önimádó szemmel láthatóan megbolondul tőle”.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 21:50
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ilyen tényleg nincs: Magyar Péter most azért hisztériázik, mert a miniszterelnök kaposvári gyűlésén négyszer annyian voltak, mint az övén” – mutatott rá legfrissebb posztjában Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt elnökét felháborították azok a képsorok, amelyek Orbán Viktor hétfői kaposvári rendezvényén készültek, s amelyeken jól látható, hogy hatalmas tömeg várta a kormányfőt a somogyi vármegyeszékhelyen.

Peti vagdalkozik, odabuszoztatott emberekről, élelmiszer-utalványokról, mesterlövészekről hablatyol. Parádés! Teljesen megbomlott az elme

– írta Kocsis Máté Magyar Péter reakcióját kommentálva. 

A Fidesz frakcióvezetője mindenkit arra kér, ossza meg a miniszterelnök országjárásának kaposvári állomásán készült felvételeket, „mert a kétszínű önimádó szemmel láthatóan megbolondul tőle”. 

A megosztás nagyban segíti Magyar Péter dühöngését!

– írta kommentben a frakcióvezető. „Figyeljenek, őrület még hallgatni is: szerinte aki elmegy Orbán Viktor rendezvényére, az csak bértapsoló lehet. (Mondja ő, akiknek ukránok tapsikoltak a vasárnapi rendezvényén…) Nem baj, sértegesse csak a békeszerető embereket, azokat, akik nem akarnak ukránbarát Tisza-kormányt. Nyomjad, Peti!” – biztatta gúnyolódva a Tisza-vezért Kocsis Máté, aki szerint „semmi más nem történt, pusztán csak annyi, hogy Orbán Viktor simán letolta” Magyart a pályáról. 

„Ma Kaposváron, holnap máshol, aztán mindenhol! Megértem, hogy zavar, de ne dühöngj, inkább irány a megígért drogteszt!” – üzente posztja végén Kocsis Máté.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
