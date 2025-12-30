Több száz embert vettek őrizetbe egy, az Iszlám Állam terrorszervezet elleni műveletben

Az ügyészség szerint a fogvatartottak közül többet azzal gyanúsítanak, hogy jótékonyság címén pénzt gyűjtöttek, de azt az Iszlám Államhoz köthető szíriai hálózatokhoz juttatták el. Az Iszlám Állam korábban halálos támadások sorozatát hajtotta végre Törökországban. Egy isztambuli éjszakai klubban 2017. január 1-jén, egy újévi parti idején történt lövöldözésben 39 ember vesztette életét.