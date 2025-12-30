Ali Yerlikaya az X-en megjelent közleményében a rendőrségi akciót azzal indokolta, hogy a török vezetés az eddigi gyakorlatnak megfelelően „a jövőben sem kíván esélyt és lehetőséget adni azoknak, akik terrorizmussal próbálják térdre kényszeríteni Törökországot”. Hozzátette, hogy a razziákat 21 tartományban, köztük Isztambulban, Ankarában és Yalovában azonos időpontban hajtották végre.
Több száz embert vettek őrizetbe egy, az Iszlám Állam terrorszervezet elleni műveletben
A török rendőrség 357 gyanúsítottat vett őrizetbe kedden egy, az Iszlám Állam terrorszervezet elleni műveletben egy nappal azután, hogy három rendőr és hat iszlamista fegyveres meghalt egy tűzharcban Törökország északnyugati részén – közölte a belügyminiszter.
Ankarában a rendőrség 17 gyanúsítottat vett őrizetbe, köztük 11 külföldi állampolgárt – közölték a hatóságok, hozzátéve, hogy olyan digitális dokumentumokat találtak náluk, amelyek arra utalnak, hogy kapcsolatban álltak a háborús konfliktusövezetekben aktív Iszlám Állam-harcosokkal.
Az isztambuli főügyészség korábbi közleménye szerint 110 gyanúsítottat vettek őrizetbe egy 114 helyszínre kiterjedő razziasorozat során, közülük többen kapcsolatban álltak azokkal a fegyveresekkel, akik tüzet nyitottak a yalovai rendőrségre; míg másokat azzal gyanúsítottak, hogy újév környékén terveztek támadásokat.
Az ügyészség szerint a fogvatartottak közül többet azzal gyanúsítanak, hogy jótékonyság címén pénzt gyűjtöttek, de azt az Iszlám Államhoz köthető szíriai hálózatokhoz juttatták el. Az Iszlám Állam korábban halálos támadások sorozatát hajtotta végre Törökországban. Egy isztambuli éjszakai klubban 2017. január 1-jén, egy újévi parti idején történt lövöldözésben 39 ember vesztette életét.
