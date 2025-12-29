Az Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresein ütöttek rajta rendőrök

A hatóságok szerint a csoport az ünnepek alatt különösen a nem muzulmánok ellen irányuló akciókra szólított fel. Az Iszlám Állam az elmúlt években több halálos támadást hajtott végre Törökországban, többek között 2017. január 1-jén, újévkor egy isztambuli éjszakai klubban, ahol 39 ember halt meg.

Korábban beszámoltunk arról, hogy az Iszlám Államhoz köthető személyek legutóbb Ausztráliában hajtottak végre terrortámadást.

Borítókép: Török rendőrautó (Fotó: AFP)