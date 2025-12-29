Az Anadolu hírügynökség szerint az összecsapás Isztambultól délre, Yalova tartomány Elmali kerületében történt, amikor a rendőrség megrohamozta a militánsok rejtekhelyét. A szomszédos Bursa tartományból különleges erők érkeztek a művelet megerősítésére.
Az Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresein ütöttek rajta rendőrök
A török rendőrség rajtaütést hajtott végre az Iszlám Állam fegyveresein Yalova tartományban, ami heves összecsapásokhoz vezetett.Több rendőr megsebesült, de állapotuk nem súlyos. A hatóságok szerint a terrorcsoport ünnepek alatti támadásokat tervezett.
Mivel a konfrontáció az utcákra is átterjedt, a környék öt iskoláját bezárták erre a napra
– számolt be az NTV magánhírcsatorna.
A hatóságok óvintézkedésként elzárták a földgáz- és áramellátást, és megtiltották a civilek és járművek belépését a környékre. Hét rendőr megsebesült, de az Anadolu szerint egyikük állapota sem súlyos. A múlt héten a rendőrség több tucat egyidejű rajtaütést hajtott végre, és 115 militánst vett őrizetbe a szélsőséges csoportból, amelynek tagjai karácsonyi és újévi ünnepségek ellen terveztek támadásokat.
A hatóságok szerint a csoport az ünnepek alatt különösen a nem muzulmánok ellen irányuló akciókra szólított fel. Az Iszlám Állam az elmúlt években több halálos támadást hajtott végre Törökországban, többek között 2017. január 1-jén, újévkor egy isztambuli éjszakai klubban, ahol 39 ember halt meg.
Korábban beszámoltunk arról, hogy az Iszlám Államhoz köthető személyek legutóbb Ausztráliában hajtottak végre terrortámadást.
Borítókép: Török rendőrautó (Fotó: AFP)
