Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter a magyar Zelenszkij

Magyar Péter lett a magyar Zelenszkij, hiszen akkor is az ukránok oldalán áll, amikor ők zsarolják a magyarokat azzal, hogy nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke szerint nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt vezetője nem a magyarok érdekeit, hanem folyamatosan az ukránokat védi.

Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök és nemzeti kormány van, megvédjük a magyarok energiabiztonságát és a békét, nem engedünk semmilyen brüsszeli vagy kijevi fenyegetésnek! A Fidesz ezért is a biztos választás

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.