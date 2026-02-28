Rendkívüli

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

orbán viktorszentkirályi alexandraMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter a magyar Zelenszkij

A Tisza Párt elnökével ellentétben Orbán Viktor és a kormány megvédi a magyarok energiabiztonságát és a békét – közölte Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 28. 9:23
Magyar Péter lett a magyar Zelenszkij, hiszen akkor is az ukránok oldalán áll, amikor ők zsarolják a magyarokat azzal, hogy nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke szerint nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt vezetője nem a magyarok érdekeit, hanem folyamatosan az ukránokat védi. 

Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök és nemzeti kormány van, megvédjük a magyarok energiabiztonságát és a békét, nem engedünk semmilyen brüsszeli vagy kijevi fenyegetésnek! A Fidesz ezért is a biztos választás

 – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke (Forrás: Facebook)


