OlaszországOrbán ViktorMagyarország

Orbán Viktor levelét idézi az olasz sajtó

A Budapest és Kijev között kialakult feszültségekkel foglalkozik az olasz sajtó. Orbán Viktor nyílt levelét idézik, amelyben követeli az ukrán elnöktől az olajblokád megszüntetését. Közben Brüsszelben Magyarország szavazati jogának felfüggesztését fontolgatják, ezt azonban vélhetőleg nem támogatná az olasz kormány.

Jánosi Dalma
2026. 02. 28. 9:50
Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
Az olasz sajtó kiemelt figyelemmel kíséri a Magyarország és Ukrajna között kialakult diplomáciai feszültséget. Az ANSA hírügynökség részletesen ismerteti Orbán Viktor Volodimir Zelenszkijhez intézett nyílt levelét, amelyben a magyar kormányfő a szállítások haladéktalan helyreállítását követeli. A levél megfogalmazása szerint Kijev olajblokád alá vonta Magyarországot, ezzel kockáztatva a magyar családok energiabiztonságát. Az olasz tudósítások kitérnek arra is, hogy a magyar kormány álláspontja szerint Brüsszel, Kijev és a Tisza összehangolt fellépése egy ukránbarát kormány hatalomra kerülését célozza. 

Az olasz sajtó is kiemelt helyen foglalkozik a Barátság kőolajvezeték ügyével és Orbán Viktor levelét is idézik
Fotó: NurPhoto/Klaudia Radecka

Az Il Corriere della Sera beszámolója szerint Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke durva kritikával illette a magyar álláspontot, egyenesen zsarolásnak nevezve a miniszterelnök fellépését. A lap rámutat az uniós vezetők körében tapasztalható fokozódó frusztrációra, amelyet az is jelez, hogy ismét felmerült Magyarország szavazati jogának esetleges felfüggesztése. Az elemzések figyelmeztetnek, egy ilyen drasztikus lépés a visszájára sülhet el és megerősítheti Orbán Viktor pozícióit a választási kampányban. Zárásként megjegyzik, hogy Olaszország a szövetségesi viszonyra való tekintettel vélhetően nem támogatná Magyarország megfosztását a vétójogtól. Ezt mutatja például Giorgia Meloni korábbi videóüzenete is, amelyben a támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. 

A Rai News hírügynökség Orbán Viktort idézi, aki a parlament tavaszi ülésszakának megnyitóján, kijelentette, hogy az Európai Unió és a főbb európai országok egy Oroszország elleni, beláthatatlan következményekkel járó háborúra készülnek. Kiemelik a magyar kormány álláspontja az, hogy az ország biztonsága és pénzügyi rendszere védelmében Magyarországnak ki kell maradnia ebből a konfliktusból. 

Az Espresso cikke szerint Orbán Viktor miatt tért haza üres kézzel Ukrajna a háború negyedik évfordulóján. Hangsúlyozza, hogy a magyar kormány következetesen kitart álláspontja mellett és Budapest mindaddig gátolja az uniós döntéseket, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Arra is kitérnek, hogy az Európai Tanács elnöke, António Costa felszólította a magyar miniszterelnököt a decemberi megállapodás betartására, mivel Ukrajnának áprilisig szüksége lenne a forrásokra a csőd elkerüléséhez. Az olasz sajtó tehát sok esetben kritikus szemmel követi a magyar kormány különutas politikáját, amelyet egyrészt az oroszbarátságnak tulajdonítanak, másrészt a közelgő választásokkal is magyaráznak.

Egyes elemzések szerint az energiapolitika az Európai Unió és Magyarország közötti nyílt politikai sakkjátszma eszközévé vált. Ezt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság szándékosan április 15-re halasztotta az orosz olaj végleges betiltásáról szóló javaslatát. 

Az olasz lapok szerint ez stratégiai döntés, hogy Orbán Viktor ne használhassa a kampány alatt a brüsszeli támadásokat. Brüsszel tehát nem akar „választási ajándékot” adni a magyar kormányfőnek ezzel a témával. Valódi célja azonban az, hogy strukturálisan és véglegesen felszámolja az orosz energiakapcsolatokat. Az elemzés nyíltan beszél arról, hogy Brüsszelben figyelik a magyarországi politikai erőviszonyok változását. Úgy látják, hogy a Tisza Párt megemelkedése miatt Orbán Viktor pozíciója megváltozott. 

Az olasz forrás szerint az EU már nem csak reagál az eseményekre, hanem aktívan alakítja a magyar belpolitikát is azzal, hogy a döntéseit a magyar választási naptárhoz és a belső ellenzék erejéhez igazítja.

