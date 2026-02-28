Orbán Viktor levelét idézi az olasz sajtó

Az olasz sajtó kiemelt figyelemmel kíséri a Magyarország és Ukrajna között kialakult diplomáciai feszültséget. Az ANSA hírügynökség részletesen ismerteti Orbán Viktor Volodimir Zelenszkijhez intézett nyílt levelét, amelyben a magyar kormányfő a szállítások haladéktalan helyreállítását követeli. A levél megfogalmazása szerint Kijev olajblokád alá vonta Magyarországot, ezzel kockáztatva a magyar családok energiabiztonságát. Az olasz tudósítások kitérnek arra is, hogy a magyar kormány álláspontja szerint Brüsszel, Kijev és a Tisza összehangolt fellépése egy ukránbarát kormány hatalomra kerülését célozza.

Az olasz sajtó is kiemelt helyen foglalkozik a Barátság kőolajvezeték ügyével és Orbán Viktor levelét is idézik

Fotó: NurPhoto/Klaudia Radecka

Az Il Corriere della Sera beszámolója szerint Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke durva kritikával illette a magyar álláspontot, egyenesen zsarolásnak nevezve a miniszterelnök fellépését. A lap rámutat az uniós vezetők körében tapasztalható fokozódó frusztrációra, amelyet az is jelez, hogy ismét felmerült Magyarország szavazati jogának esetleges felfüggesztése. Az elemzések figyelmeztetnek, egy ilyen drasztikus lépés a visszájára sülhet el és megerősítheti Orbán Viktor pozícióit a választási kampányban. Zárásként megjegyzik, hogy Olaszország a szövetségesi viszonyra való tekintettel vélhetően nem támogatná Magyarország megfosztását a vétójogtól. Ezt mutatja például Giorgia Meloni korábbi videóüzenete is, amelyben a támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt.

A Rai News hírügynökség Orbán Viktort idézi, aki a parlament tavaszi ülésszakának megnyitóján, kijelentette, hogy az Európai Unió és a főbb európai országok egy Oroszország elleni, beláthatatlan következményekkel járó háborúra készülnek. Kiemelik a magyar kormány álláspontja az, hogy az ország biztonsága és pénzügyi rendszere védelmében Magyarországnak ki kell maradnia ebből a konfliktusból.

Az Espresso cikke szerint Orbán Viktor miatt tért haza üres kézzel Ukrajna a háború negyedik évfordulóján. Hangsúlyozza, hogy a magyar kormány következetesen kitart álláspontja mellett és Budapest mindaddig gátolja az uniós döntéseket, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Arra is kitérnek, hogy az Európai Tanács elnöke, António Costa felszólította a magyar miniszterelnököt a decemberi megállapodás betartására, mivel Ukrajnának áprilisig szüksége lenne a forrásokra a csőd elkerüléséhez. Az olasz sajtó tehát sok esetben kritikus szemmel követi a magyar kormány különutas politikáját, amelyet egyrészt az oroszbarátságnak tulajdonítanak, másrészt a közelgő választásokkal is magyaráznak.

Egyes elemzések szerint az energiapolitika az Európai Unió és Magyarország közötti nyílt politikai sakkjátszma eszközévé vált. Ezt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság szándékosan április 15-re halasztotta az orosz olaj végleges betiltásáról szóló javaslatát.

Az olasz lapok szerint ez stratégiai döntés, hogy Orbán Viktor ne használhassa a kampány alatt a brüsszeli támadásokat. Brüsszel tehát nem akar „választási ajándékot” adni a magyar kormányfőnek ezzel a témával. Valódi célja azonban az, hogy strukturálisan és véglegesen felszámolja az orosz energiakapcsolatokat. Az elemzés nyíltan beszél arról, hogy Brüsszelben figyelik a magyarországi politikai erőviszonyok változását. Úgy látják, hogy a Tisza Párt megemelkedése miatt Orbán Viktor pozíciója megváltozott.

Az olasz forrás szerint az EU már nem csak reagál az eseményekre, hanem aktívan alakítja a magyar belpolitikát is azzal, hogy a döntéseit a magyar választási naptárhoz és a belső ellenzék erejéhez igazítja.

Borítókép:Egy olasz és egy EU-s zászló (Fotó: AFP)