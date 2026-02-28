Korda György: Áprilisig márványszobrunk lesz a reptéren

A tárlaton látható fotók egy része a Korda György 85. születésnapja alkalmából rendezett turné fő állomásán, a Budapest Sportarénában készült, míg Horváth HT Tamás fekete-fehér felvételei a művészházaspár magánéletébe, mindennapjaiba engednek bepillantást.

Korda György és Balázs Klári a kiállítás megnyitóján (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Az érdeklődők megnézhetik a fényképeken, ahogy Balázs Klári főz a férjének, vasalja az ingeit, láthatóak kutyájukkal, vasárnapi ebéd közben vagy a játékasztalnál. A pop-up tárlatot hatvas-hetvenes évekből származó koncertplakátok egészítik ki, valamint számos tárgy, köztük a Fonogram-életműdíj.

Sokszor mondják ma is rám, hogy táncdalénekes vagyok. Nem bántó, de inkább énekesek vagyunk, az elmúlt évtizedekben olyan dalokat is elénekeltünk, amelyeket egy táncdalénekes nem tudna

– mondta a megnyitó alkalmával szervezett eseményen Korda György.

A 87 esztendős legenda, aki 1958 óta van a pályán, kitért arra, hogy legalább ötszáz dala van, de természetesen a Reptér a leghíresebb. Hozzátette: a Szeretni kell volt az első nagy slágere, utána jöttek az olasz dalok, a táncdalfesztiválok, a Made in Hungaryk, a Tessék választani! versenyek, a Lady Karnevál, de végül a Reptér jutott a legmagasabbra.

A Reptér Korda György 1981-es albumán, a Szeptember volton jelent meg először, és ezen a nagylemezen énekelt először együtt Balázs Klárival (a Nem hozol több rózsát című dalban).

Még a pandémia előtt eszembe jutott, hogy felvetem a budapesti repülőtérnek, talán segíthetné a hírnevüket ez a dal. Tetszett nekik az ötlet, megállapodtunk, hogy csinálunk egy videót. Közbejött a Covid, végül 2021-ben forgattuk újra a klipet

– idézte fel az énekes. A mostani kiállításon a házaspár videóban viselt ruhája is megtekinthető.

A kisfilm azóta túl van a 21,5 milliós megtekintésen a YouTube-on; Korda György büszke arra, hogy a dalt világszerte feldolgozták, például Hauser horvát csellóművész vagy egy ausztrál trombitás.

Korda György hangsúlyozta, hogy azóta ott voltak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér III-as termináljának alapkőletételénél, amikor a Reptér szövegét és zenéjét, valamint aláírásukat elhelyezték a kapszulába.

Áprilisig márványszobrunk lesz a reptéren

– tette hozzá.