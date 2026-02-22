Korda GyörgyOrbán Viktorkártya

Korda György további részleteket árult el: így ultizik Orbán Viktor

Kevesen tudják, de csak Magyarországra jellemző ez a játék, a világon sehol nem játsszák, pedig megérdemelné. Korda György egyenesen hungarikummá tenné a játékot.

Magyar Nemzet
Forrás: Borsonline2026. 02. 22. 19:08
Fotó: Fotó: Czinege Melinda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hazánk legendás előadóművésze, Korda György nemrégiben egy igen különleges kártyapartiban vett részt: egy asztalhoz ült a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, Pintér Sándor belügyminiszterrel és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, akikkel ultiztak, és megalapították az Ulti Digitális Polgári Kört is. Az énekes a miniszterelnök Facebook-oldalán megjelent videóban akkor már néhány szóban kommentálta az estét. Korda a pályafutása során sokat tett azért, hogy neve ne csak a slágerekkel, hanem a kártyajátékokkal is összeforrjon.

Budapest, 2022. október 4. Korda György és Balázs Klári, a zsűri tagjai a Csináljuk a fesztivált! című műsor hatodik elődöntőjének felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2022. október 4-én. A Duna csatornán tíz héten át látható műsorban az évszázad magyar slágerét keresik. MTI/Máthé Zoltán
Korda György el van ragadtatva a miniszterelnök ultitudásától (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

A póker iránti szeretete is jól dokumentált, hosszú évekig közvetítette is a televízióban a bajnokságokat, ennek ellenére az ulti a kedvenc játéka.

Az említett kártyaparti azért is emlékezetes volt számára, mert életében először találkozott személyesen a miniszterelnökkel.

„Életem során először találkoztam a miniszterelnök úrral. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy leült velem játszani. A hangulat pedig fergeteges volt, négy csapattal egy nagyon jót játszottunk és sikerült kellemes időt eltöltenünk” − nyilatkozta most a Borsnak Korda György.

A parti után Korda György fontosnak tartotta megemlíteni, hogy véleménye szerint Orbán Viktor nemcsak a politikában mozog magabiztosan, hanem az ultiban is komoly jártasságot mutatott − mint mondta, a kártyaasztalnál hamar kiderül, ki milyen ember, ő pedig kellemes benyomásokat szerzett az est folyamán.

Meg kell hogy mondjam, nagyon jól ultizik a miniszterelnök úr. Engem sok mindenben át lehet verni, még a zenében is, de a kártyában nem. Itt ismerszik meg igazán, hogy pontosan milyen ember is ül az asztalnál, és egyáltalán nem csalódtam. Egy őszinte és szimpatikus személyiséget ismertem meg aznap este.

– fejtegette Korda. 

A kártyaparti alatti beszélgetés során természetesen a zene is szóba került, az énekest pedig igencsak meglepte, hogy a miniszterelnök mennyire tájékozott a dalaikat illetően. Korda György számára azonban a hosszabb távú cél továbbra is az ulti népszerűsítése. Meggyőződése, hogy ez az egyik legjellegzetesebb magyar kártyajáték, amely megérdemelné a hungarikum címet. Érzése szerint egyre többen fedezik fel újra ezt a népszerű játékot, ezért bízik benne, hogy hamarosan még szélesebb körben is ismertté válik:

Ez az egyetlen olyan kártyajáték, amit csak mi, magyarok tudunk játszani. Ezért szeretném, ha egy hungarikum lenne. Elég jó úton haladunk, mivel egyre többen vannak tisztában a játék létezésével és lényegével. Remélem, hogy rövid időn belül mindenki megismerkedik majd ezzel a fantasztikus játékkal.

Borítókép: Korda György (Fotó: Czinege Melinda)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Még egy üzenet a Farpofa-közből

Bayer Zsolt avatarja

A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu