Korda György további részleteket árult el: így ultizik Orbán Viktor

Hazánk legendás előadóművésze, Korda György nemrégiben egy igen különleges kártyapartiban vett részt: egy asztalhoz ült a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, Pintér Sándor belügyminiszterrel és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, akikkel ultiztak, és megalapították az Ulti Digitális Polgári Kört is. Az énekes a miniszterelnök Facebook-oldalán megjelent videóban akkor már néhány szóban kommentálta az estét. Korda a pályafutása során sokat tett azért, hogy neve ne csak a slágerekkel, hanem a kártyajátékokkal is összeforrjon.

Korda György el van ragadtatva a miniszterelnök ultitudásától (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

A póker iránti szeretete is jól dokumentált, hosszú évekig közvetítette is a televízióban a bajnokságokat, ennek ellenére az ulti a kedvenc játéka.

Az említett kártyaparti azért is emlékezetes volt számára, mert életében először találkozott személyesen a miniszterelnökkel.

„Életem során először találkoztam a miniszterelnök úrral. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy leült velem játszani. A hangulat pedig fergeteges volt, négy csapattal egy nagyon jót játszottunk és sikerült kellemes időt eltöltenünk” − nyilatkozta most a Borsnak Korda György.

A parti után Korda György fontosnak tartotta megemlíteni, hogy véleménye szerint Orbán Viktor nemcsak a politikában mozog magabiztosan, hanem az ultiban is komoly jártasságot mutatott − mint mondta, a kártyaasztalnál hamar kiderül, ki milyen ember, ő pedig kellemes benyomásokat szerzett az est folyamán.

Meg kell hogy mondjam, nagyon jól ultizik a miniszterelnök úr. Engem sok mindenben át lehet verni, még a zenében is, de a kártyában nem. Itt ismerszik meg igazán, hogy pontosan milyen ember is ül az asztalnál, és egyáltalán nem csalódtam. Egy őszinte és szimpatikus személyiséget ismertem meg aznap este.

– fejtegette Korda.

A kártyaparti alatti beszélgetés során természetesen a zene is szóba került, az énekest pedig igencsak meglepte, hogy a miniszterelnök mennyire tájékozott a dalaikat illetően. Korda György számára azonban a hosszabb távú cél továbbra is az ulti népszerűsítése. Meggyőződése, hogy ez az egyik legjellegzetesebb magyar kártyajáték, amely megérdemelné a hungarikum címet. Érzése szerint egyre többen fedezik fel újra ezt a népszerű játékot, ezért bízik benne, hogy hamarosan még szélesebb körben is ismertté válik: