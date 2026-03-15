Washington magyar közössége a Kossuth Házban ünnepelt

Washington magyar közössége a Kossuth Házban ünnepelte március 15-ét koszorúzással és kulturális programmal vasárnap.Takács Szabolcs Magyarország washingtoni nagykövete felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök külhoni magyaroknak küldött levelét.

2026. 03. 15. 22:44
Takács Szabolcs Magyarország washingtoni nagykövete Forrás: Facebook
Az amerikai főváros központjában álló magyar kulturális és diaszpóra központ dísztermében tartott eseményen Takács Szabolcs Magyarország nagykövete a magyar szabadság ünnepén megemlékezett az Egyesült Államok 250 évvel ezelőtt kivívott szabadságáról és függetlenségéről is. 

A diplomata felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök a külhoni magyaroknak küldött levelét, kiemelte, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok jelenét a szoros együttműködés jellemzi. 

Végh Sándor a Kossuth Házat is üzemeltető diaszpóra szervezet, a Kossuth Alapítvány elnöke úgy fogalmazott, hogy amerikai szabadságért harcoló huszárezredes Fabriczy Kovács Mihály volt az elindítója a magyar-amerikai kapcsolatoknak, amelyeket 1851-52-ben Kossuth Lajos az Egyesült Államokban járva tovább erősített, amikor a magyar szabadság ügye mellett érvelt amerikai nagyvárosokban. A nemzeti ünnepen tartott megemlékezésen a Kossuth Ház falán lévő Kossuth-emléktáblánál elhelyezték a magyar nagykövetség, a Kossuth Alapítvány, valamint a washingtoni magyar katolikus és református közösségek koszorúját.

Borítókép: Takács Szabolcs Magyarország washingtoni nagykövete (Fotó: AFP)

