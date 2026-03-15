Az amerikaiak szerint néhány héten belül véget érhet a háború

Fokozódik a nyomás az iráni rezsimen, az Egyesült Államok és Izrael folytatja katonai műveleteit. Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi cáfolta azt a hírt, miszerint az ország új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei meghalt vagy súlyosan megsebesült volna. Aragcsi szerint Hameni jó egészségnek örvend és irányítja az országot.

Az amerikai vezetés az új iráni legfelsőbb vezető halálát vagy súlyos sérülését valószínűsíti (Fotó: AFP)

A pletykák azért kaptak szárnyra, mert az új iráni legfelsőbb vezető megválasztása óta még nem állt ki a nyilvánosság elé, csupán egy nyilatkozatot olvastak fel tőle az állami televízióban. Donald Trump amerikai elnök az NBC Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy értesülései szerint Modzstaba Hamenei talán már nincs is az élők sorában, vagy ha mégis, akkor súlyosan megsérült.

Azt hallom, hogy nincs életben, és ha mégis, akkor valami nagyon okosat kellene tennie az országa érdekében, mégpedig megadnia magát... Néhányan úgy gondolják, hogy él, de nagyon súlyosan megsebesült

– idézi Trump szavait a Sky News hírtelevízió.

Szintén Hamenei súlyos sérüléséről beszélt Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter is. Ezzel szemben John Scarlett, a brit MI6 korábbi vezetője más magyarázatot adott arra, hogy Modzstaba Hamenei mért nem jelenik meg a nyilvánosság előtt. Szerinte az új legfelsőbb vezető „egyértelműen megsérült”, de nem végzetesen, viszont jelenleg a családját gyászolja, ami magyarázhatja a nyilvánosság előli eltűnését.

Azonban nem csupán Modzstaba Hamenei kapcsán lepték el az internetet az álhírek és a találgatások. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek azért kellett közbelépnie, mert az interneten olyan hírek kezdtek terjedni, melyek szerint életét vesztette. Netanjahu frappáns módját választotta a cáfolatnak: közzétett egy videót, amelyen éppen kávét vásárol, és jókedvűen beszélget a kávézó vendégeivel.

A katonai konfliktus gazdasági vetülete is súlyos: Irán továbbra is blokkolja a Hormuzi-szorost, a világ olajkereskedelmének egyik legfontosabb ütőerét.

Trump felszólította a nemzetközi közösséget – köztük Kínát, Franciaországot és Japánt –, hogy küldjenek hadihajókat a térségbe. Nagy-Britannia energiaügyi minisztere, Ed Miliband jelezte, hogy London fontolgatja aknamentesítő eszközök bevetését, bár konkrétumokat nem árult el. Felmerült az EU Aspides műveletének kiterjesztése is a Hormuzi-szorosra, erre azonban Johann Wadephul német külügyminiszter igen szkeptikusan reagált. A tárcavezető szerint a kereskedelmi hajók Vörös-tengeren való áthaladását segítő misszió „nem hatékony”.

Ezért vagyok nagyon szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy az Aspides kiterjesztése a Hormuzi-szorosra nagyobb biztonságot nyújtana

– fogalmazott Wadephul.