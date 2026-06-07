Vérfürdő vasárnap délelőtt: autóból nyitott tüzet a támadó Izraelben

A palesztin terroristacsoport, a Hamász dicsérte a támadást, de nem vállalta a felelősséget érte. A hadsereg közlése szerint a lövöldözések után izraeli katonákat vezényeltek az Izrael középső részén található egyik helyszínre, valamint egy közeli ciszjordániai településre. A helyszínre érkezett Itamár Bengvír belbiztonsági miniszter, és kijelentette, hogy ha a terroristát nem lőtték volna agyon, halálbüntetést követelt volna rá.
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Fegyveres merénylő kezdett ámokfutásba Izraelben, a hatóságok terrorcselekményként vizsgálják az ügyet. A feltételezett elkövető meghalt és öt ember kórházba került, kettejük állapota súlyos.
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Borítókép: Öt embert sebesített meg egy fegyveres Izraelben (Fotó: AFP)
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