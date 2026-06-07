Vérfürdő vasárnap délelőtt: autóból nyitott tüzet a támadó Izraelben

A palesztin terroristacsoport, a Hamász dicsérte a támadást, de nem vállalta a felelősséget érte. A hadsereg közlése szerint a lövöldözések után izraeli katonákat vezényeltek az Izrael középső részén található egyik helyszínre, valamint egy közeli ciszjordániai településre. A helyszínre érkezett Itamár Bengvír belbiztonsági miniszter, és kijelentette, hogy ha a terroristát nem lőtték volna agyon, halálbüntetést követelt volna rá.

ISRAEL



🇮🇱 BREAKING NEWS: Deadly Shooting in Central Israel Leaves One Dead Emergency Response Underway



June 7,2026



Israel’s Magen David Adom (MDA) said a man in his 30s was shot and killed at a gas station in Kochav Yair, a town that sits on the Green Line demarcating Israel… pic.twitter.com/ZPhbCf4I9Z — Sid (@Trending_Sid) June 7, 2026