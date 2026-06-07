Magyar Péter ezúttal gúnyolódott, most nem hergelt

Mint megírtuk, pénteken Magyar Péter egy erkélyről hergelte a migrációs paktum ellen tüntetőket.

A több ezer fős patrióta felvonulás résztvevői békésen sétáltak a Kodály köröndtől a Kossuth Lajos tér felé, amikor Magyar Péter a segédeivel odament a tömeghez, kiment az Alkotmány utcai irodája erkélyére csak azért, hogy idegesítse és provokálja az embereket:

integetett, tapsolt, mutogatott, szívet formált az ujjaival, nevetgélt, gúnyolódott, látványosan cukkolta és kinevette a résztvevőket.

Közben időnként a füléhez tette a kezét, mintha nem hallaná, mit üvöltenek neki, ezzel próbálta még inkább felhergelni őket.