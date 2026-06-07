Nyílt fenyegetést kapott az ügyészség a kormány propagandalapjában: „Nem lennék a helyükben, amikor Ruff és Tóth lendületet vesznek”

Politikai oldalakon átívelt a fővárosi korrupciós ügy

Mint megírtuk, a fővárosi korrupciós ügyben érintett politikusokat kedden állították elő, az ügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt nyomoz. A nyomozó ügyészek több tíz milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is folyamatban van.

Az ügyészség közleményt is kiadott: a gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó, ezen cég és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más cégek érdekében szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett. A vesztegetési céllal kifizetett összeg meghaladja a kétmilliárd forintot.

Borítókép: Magyar Péter és Magyar Márton (Forrás: Demokrata)