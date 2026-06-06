Óbuda sorsára juthat a II. kerület

Zavartalan együttműködés

A gyanú szerint kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki az összegen – az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében – 70:30 százalékos arányban osztozott a volt óbudai szocialista Czeglédy Gergő önkormányzati képviselővel. A főügyészség hozzátette: az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde volt momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly pártigazgató közreműködésével – szintén juttatott a pénzből annak érdekében, hogy hagyjon fel ezekkel a támadásokkal. Emellett a vállalkozó Matiszt külön is megvesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármesternek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve a kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, valamint Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizetett – áll az ügyészségi közleményben.

Molnár Zsolt a kapcsolataira hivatkozott

Az ügyészség hangsúlyozta, hogy az üzletember ezen túlmenően Molnár Zsolt akkori MSZP-s országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket annak érdekében, hogy érvényesítse az önkormányzati politikusok felett pártvezetői befolyását. E pénzek kérése kapcsán Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.

Korrupció a közétkeztetésnél is

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi vezető politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.