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Óbuda sorsára juthat a II. kerület

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Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere az ügyészség közlése szerint a következő harminc napot már biztosan a fogdán tölti. Ugyanakkor felvetődik a kérdés: mi lesz a kerületével, amelyet ebben az időben vezetnie kellene?

Munkatársunktól
2026. 06. 06. 6:15
Őrsi Gergely – Forrás: ATV / YouTube
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Zavartalan együttműködés

A gyanú szerint kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki az összegen – az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében – 70:30 százalékos arányban osztozott a volt óbudai szocialista Czeglédy Gergő önkormányzati képviselővel. A főügyészség hozzátette: az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde volt momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly pártigazgató közreműködésével – szintén juttatott a pénzből annak érdekében, hogy hagyjon fel ezekkel a támadásokkal. Emellett a vállalkozó Matiszt külön is megvesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármesternek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve a kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, valamint Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizetett – áll az ügyészségi közleményben.

Molnár Zsolt a kapcsolataira hivatkozott

Az ügyészség hangsúlyozta, hogy az üzletember ezen túlmenően Molnár Zsolt akkori MSZP-s országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket annak érdekében, hogy érvényesítse az önkormányzati politikusok felett pártvezetői befolyását. E pénzek kérése kapcsán Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.

Korrupció a közétkeztetésnél is

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi vezető politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül nyolcan őrizetben vannak, letartóztatásukat az ügyészség indítványozta, a kényszerintézkedések tárgyában a bíróság dönt – írta az ügyészség, hozzátéve, hogy az ügy most kihallgatott többi gyanúsítottja az említett vállalkozónak a vesztegetéshez szükséges pénzek biztosításában segédkezett.

Kipakolt a parkfenntartás királya

Az ügyészség által meg nem nevezett vállalkozó információink szerint nem más, mint a Pannonpark Kft. volt tulajdonosa, Z. Zsolt. Róla csütörtök reggeli cikkünkben írtuk meg, hogy csupán öt év tíz hónapot indítványozott az üzletemberre az ügyészség, amennyiben a váddal egyezően beismerő vallomást tesz az ellene évekkel ezelőtt indult büntetőügy előkészítő ülésén. Pedig a többek között kertészeti, parkfelújítási megrendeléseket a fővárosban rendre elnyerő Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát súlyos bűncselekményekkel, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással, gazdasági csalással, versenykorlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban történt megkötésével és okirat-hamisítással vádolták meg. Úgy tudjuk, az enyhe ügyészi indítvány egyik oka, hogy Z. Zsolt alkut köthetett a hatóságokkal és többek között a kedden kirobbant korrupciós botrány érintettjeire vallott. Ráadásul Z. Zsolt egy évet letartóztatásban, majd bűnügyi felügyeletben volt, ami beleszámít a büntetésébe.

Borítókép: Őrsi Gergely (Forrás: ATV / YouTube)

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