Mérföldkő az EU-bővítésben: Montenegró 2028-ra taggá válhat, miközben Szerbiának választania kell

Montenegró áll a legközelebb a csatlakozáshoz

A térség országai közül Montenegró áll a legközelebb ahhoz, hogy uniós tagállammá váljon, mivel a tárgyalási fejezetek jelentős részét már megnyitották, az ország NATO-tag, és régóta eurót használ hivatalos fizetőeszközként (bár nem tagja az eurózónának). Mindezek alapján Brüsszelben egyre gyakrabban merül fel, hogy 2028 körül lezárulhat a csatlakozási folyamat, amennyiben a reformok nem lassulnak le.

Christian Stocker osztrák kancellár bizakodóan értékelte a helyzetet. Úgy látja, az uniós légkör egyértelműen kedvezőbb lett, és bár a 2028-as céldátum szoros, szerinte a cél nem elérhetetlen.

Ausztria számára a térség különösen fontos, mivel több mint 550 000 ember él az országban, akik balkáni gyökerekkel rendelkeznek. Földrajzilag, gazdaságilag és biztonságpolitikai szempontból a régió egyértelműen az Európai Unióhoz tartozik – hangsúlyozta az ÖVP politikusa.