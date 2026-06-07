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Európai UnióMontenegróuniós csatlakozásSzerbia

Mérföldkő az EU-bővítésben: Montenegró 2028-ra taggá válhat, miközben Szerbiának választania kell

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Brüsszel – hosszú évek óta tartó tétlenség után – felgyorsítaná a Nyugat-Balkán uniós integrációját, és a tivati csúcstalálkozón már konkrét időpont is elhangzott Montenegró uniós csatlakozásával kapcsolatban. Albánia kormányfője ironikus választ adott az EU-tagság időzítését firtató kérdésre, és a találkozó minden bizonnyal Szerbia elnöke számára volt a legkényelmetlenebb, akit a német kancellár kért számon.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 17:45
Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics Forrás: AFP
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Montenegró áll a legközelebb a csatlakozáshoz

A térség országai közül Montenegró áll a legközelebb ahhoz, hogy uniós tagállammá váljon, mivel a tárgyalási fejezetek jelentős részét már megnyitották, az ország NATO-tag, és régóta eurót használ hivatalos fizetőeszközként (bár nem tagja az eurózónának). Mindezek alapján Brüsszelben egyre gyakrabban merül fel, hogy 2028 körül lezárulhat a csatlakozási folyamat, amennyiben a reformok nem lassulnak le.

Christian Stocker osztrák kancellár bizakodóan értékelte a helyzetet. Úgy látja, az uniós légkör egyértelműen kedvezőbb lett, és bár a 2028-as céldátum szoros, szerinte a cél nem elérhetetlen.

Ausztria számára a térség különösen fontos, mivel több mint 550 000 ember él az országban, akik balkáni gyökerekkel rendelkeznek. Földrajzilag, gazdaságilag és biztonságpolitikai szempontból a régió egyértelműen az Európai Unióhoz tartozik – hangsúlyozta az ÖVP politikusa.

Szerbiának üzent a német kancellár

Élesebb hangot ütött meg Szerbiával kapcsolatban Friedrich Merz német kancellár. Egyértelművé tette, hogy Belgrádnak el kell döntenie, merre kíván haladni. Szerinte nem lehetséges olyan politikát folytatni, amely egyszerre próbál Európa, Oroszország és Kína között egyensúlyozni. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szerbia uniós perspektívái egyre bizonytalanabbak. Vucsics elnök kormánya az elmúlt években több alkalommal konfliktusba került Brüsszellel, miközben Belgrád nem csatlakozott az Oroszország elleni uniós szankciókhoz sem.

Borítókép: Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)

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