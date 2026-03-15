Fico Zelenszkijt bírálja, az ukránok Magyarország megszállásával fenyegetőznek

Minden eddiginél egyértelműbben fenyegetőzik Magyarország megszállásával az ukrán hadsereg egyik veterán parancsnoka. Jevhen Dikij, aki a szélsőséges Ajdar alakulat zászlóaljparancsnoka volt, már korábban is beszélt arról, hogy az ukrán csapatoknak be kellene törniük Magyarország területére. Most ezt részletes programként is kifejtette az egyik ukrán televízióban – hívta fel a figyelmet az Ellenpont, hozzátéve, hogy egyértelmű, hogy az ukránok most már teljesen nyíltan avatkoznak be a kétarcú Magyar Péter mellett az április 12-i választásba. Az ukrán fenyegetőzés már Robert Fico szlovák miniszterelnöknél is kivágta a biztosítékot.

Robert Fico Zelenszkijt és a brüsszeli vezetőket is bírálta (Fotó: AFP)