robert ficovolodimir zelenszkijjevhen dikijorbán viktor

Fico Zelenszkijt bírálja, az ukránok Magyarország megszállásával fenyegetőznek

Magyarország megszállását helyezte kilátásba az ukrán hadsereg egyik veterán parancsnoka, Jevhen Dikij. Robert Fico szlovák miniszterelnök elítélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéseit és bírálta az Európai Unió vezetését – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 03. 15. 23:55
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: Anadolu via AFP
Minden eddiginél egyértelműbben fenyegetőzik Magyarország megszállásával az ukrán hadsereg egyik veterán parancsnoka. Jevhen Dikij, aki a szélsőséges Ajdar alakulat zászlóaljparancsnoka volt, már korábban is beszélt arról, hogy az ukrán csapatoknak be kellene törniük Magyarország területére. Most ezt részletes programként is kifejtette az egyik ukrán televízióban – hívta fel a figyelmet az Ellenpont, hozzátéve, hogy egyértelmű, hogy az ukránok most már teljesen nyíltan avatkoznak be a kétarcú Magyar Péter mellett az április 12-i választásba. Az ukrán fenyegetőzés már Robert Fico szlovák miniszterelnöknél is kivágta a biztosítékot.

Robert Fico Zelenszkijt és a brüsszeli vezetőket is bírálta
Robert Fico Zelenszkijt és a brüsszeli vezetőket is bírálta

A szlovák kormányfő közösségi oldalán bírálta az Európai Unió vezetését és elítélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéseit. Robert Fico az ukrán fenyegetések ügyében egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett. „Egyáltalán nem csodálkozom a magyar miniszterelnökön, Orbán Viktoron, hogy a Zelenszkij elnöktől, majd másoktól érkezett fenyegetések után a családjáért aggódik” – hangsúlyozta Fico, hozzátéve: a témáról a jövő heti EU-csúcson is beszél majd.

Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi szerint Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei jó egészségnek örvend és irányítja az országot. Korábban Donald Trump arról beszélt, hogy az új vezető, Ali Hamenei fia akár meg is halhatott. XIV. Leó pápa a Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben a Szent Péter téren mondott beszédében.

Az Egyesült Államok és Kína vezető gazdasági tisztviselői vasárnap újabb tárgyalási fordulót kezdtek Párizsban, hogy rendezzék a kereskedelmi fegyverszünet részleteit és előkészítsék Donald Trump amerikai elnök március végére tervezett pekingi látogatását, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozik.

Vérengzés volt Linz belvárosában: egy 34 éves férfi megölt egy 26 éves férfit, és egy másikat súlyosan megsebesített. A rendőrség szerint a késsel támadó gyanúsított előzőleg a feleségének bejelentette, hogy ámokfutásba kezd és meg akar ölni valakit.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
