Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Betelt a pohár Ficónál: „Zelenszkij minden vörös vonalat átlépett, nem csoda, hogy Orbán Viktor a családjáért aggódik!” + videó

A szlovák miniszterelnök közösségi oldalán bírálta az Európai Unió vezetését és elítélte Zelenszkij fenyegetéseit. Robert Fico az ukrán fenyegetések ügyében egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett.

2026. 03. 15. 13:15
„Objektíven kell értékelnünk azokat a fenyegetéseket, amelyeket Zelenszkij és környezete az EU engedetlen politikusai felé intéz” – fogalmazott Robert Fico Facebook-oldalán közzétett videójában.

Robert Fico és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)

Az ukrán vezetésnek nem volt problémája az Északi Áramlat felrobbantásával – emlékeztetett a szlovák kományfő, majd hozzátette: „Zelenszkij – céljai elérése érdekében – képes a konfliktusok erőszakos rendezését olyan országokba is átvinni, amelyekkel nem harcol.”

Egyáltalán nem csodálkozom a magyar miniszterelnökön, Orbán Viktoron, hogy a Zelenszkij elnöktől, majd másoktól érkezett fenyegetések után a családjáért aggódik 

– hangsúlyozta Fico, hozzátéve: a témáról a jövő heti EU-csúcson is beszél majd.

Zelenszkij elnök minden vörös vonalat átlépett, és fel kell merülnie egy legitim kérdésnek: »Kinek az érdekei fontosabbak az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács számára? Az ukrán érdekek vagy az Európai Unió tagállamainak érdekei?«

– fogalmazott a szlovák miniszterelnök, hozzátéve:

„Nagyon szomorú, hogy egyáltalán ilyen vitát folytatnunk kell. Ilyen körülmények között rossz viccnek hangzik, hogy Zelenszkij elnök az Európai Parlament által alapított Európai Érdemrend első kitüntetettjei között volt.”

Amint arról korábban beszámoltunk, nem sokkal azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, újabb fenyegetést kapott az ukránoktól a magyar kormányfő, amely már gyermekeit és unokáit is érintette. A történtekről azonban Brüsszel hallgat, az ukránbarát brüsszeli elit nem ítélte el a magyar miniszterelnököt ért fenyegetéseket. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
