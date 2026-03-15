Betelt a pohár Ficónál: „Zelenszkij minden vörös vonalat átlépett, nem csoda, hogy Orbán Viktor a családjáért aggódik!” + videó

„Objektíven kell értékelnünk azokat a fenyegetéseket, amelyeket Zelenszkij és környezete az EU engedetlen politikusai felé intéz” – fogalmazott Robert Fico Facebook-oldalán közzétett videójában.
Az ukrán vezetésnek nem volt problémája az Északi Áramlat felrobbantásával – emlékeztetett a szlovák kományfő, majd hozzátette: „Zelenszkij – céljai elérése érdekében – képes a konfliktusok erőszakos rendezését olyan országokba is átvinni, amelyekkel nem harcol.”
Egyáltalán nem csodálkozom a magyar miniszterelnökön, Orbán Viktoron, hogy a Zelenszkij elnöktől, majd másoktól érkezett fenyegetések után a családjáért aggódik
– hangsúlyozta Fico, hozzátéve: a témáról a jövő heti EU-csúcson is beszél majd.
Zelenszkij elnök minden vörös vonalat átlépett, és fel kell merülnie egy legitim kérdésnek: »Kinek az érdekei fontosabbak az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács számára? Az ukrán érdekek vagy az Európai Unió tagállamainak érdekei?«
– fogalmazott a szlovák miniszterelnök, hozzátéve:
„Nagyon szomorú, hogy egyáltalán ilyen vitát folytatnunk kell. Ilyen körülmények között rossz viccnek hangzik, hogy Zelenszkij elnök az Európai Parlament által alapított Európai Érdemrend első kitüntetettjei között volt.”
