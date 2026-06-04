„Veled vagyunk, Anzelm apát úr, Nagyváradtól egészen Szombathelyig!” – országszerte imádkoztak a nagyváradi főapátért Trianon napján

A keszthelyi Premontrei Szakgimnázium és Technikum színvonalas műsorral emlékezett meg az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójáról. A műsorban határon túli magyar szerzők írásaival és dalaival erősítették a határokon innen és túl élő magyar közösségek összetartozásának tudatát.

A megemlékezésnek különleges aktualitást adott a nagyváradi premontrei apátság helyzete. Az iskola közössége felidézte: a legelső magyar alapítású premontrei apátság helyén évszázadok óta jelen vannak a premontreiek Nagyváradon, május 27-én hajnalban azonban a román hatóságok végrehajtották Fejes Rudolf Anzelm premontrei prépost, prelátus és főapát kilakoltatását.

A keszthelyi közösség a megemlékezés után együtt imádkozott Anzelm apátért és a nagyváradi premontrei rendházért. Szent Norbert közbenjárását kérve fohászkodtak a hit megerősítéséért, majd miatyánkot és üdvözlégyet mondtak a váradi apátért és a rendházért.

A Türjei Premontrei Apátság és Plébánia szintén csatlakozott a Csornai Premontrei Prépostság kezdeményezéséhez. Az apátsági templomban Száraz K. Dávid O. Praem. plébános, Nagy Ferenc polgármester, Rátkai Martin látogatóközpont-igazgató és Csóré Dorina, a Szent László Általános Iskola diákja együtt imádkozott Nagyvárad védőszentje, Szent László ereklyéje előtt.

Imájukban azt kérték Istentől, hogy tekintsen kegyes szemmel a nagyváradi premontrei közösségre, „melyet igazságtalanság, elnyomás és földi hatalom súlya próbál megfékezni”. Szent László király közbenjárását kérve bátorságért fohászkodtak az üldözötteknek, állhatatosságért a megfáradtaknak, valamint igaz belátásért azoknak, akik hatalmukkal visszaélnek.