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„Veled vagyunk, Anzelm apát úr, Nagyváradtól egészen Szombathelyig!” – országszerte imádkoztak a nagyváradi főapátért Trianon napján

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A nemzeti összetartozás napján a magyarországi premontrei közösségek közösen álltak ki a múlt héten kilakoltatott Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi apát és a nagyváradi premontrei örökség megmaradása mellett. A csornai, türjei, gödöllői, szombathelyi és keszthelyi premontrei közösségek imával, szentmisével, megemlékezéssel és diákakciókkal fejezték ki szolidaritásukat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 18:03
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A keszthelyi Premontrei Szakgimnázium és Technikum színvonalas műsorral emlékezett meg az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójáról. A műsorban határon túli magyar szerzők írásaival és dalaival erősítették a határokon innen és túl élő magyar közösségek összetartozásának tudatát.

A megemlékezésnek különleges aktualitást adott a nagyváradi premontrei apátság helyzete. Az iskola közössége felidézte: a legelső magyar alapítású premontrei apátság helyén évszázadok óta jelen vannak a premontreiek Nagyváradon, május 27-én hajnalban azonban a román hatóságok végrehajtották Fejes Rudolf Anzelm premontrei prépost, prelátus és főapát kilakoltatását.

A keszthelyi közösség a megemlékezés után együtt imádkozott Anzelm apátért és a nagyváradi premontrei rendházért. Szent Norbert közbenjárását kérve fohászkodtak a hit megerősítéséért, majd miatyánkot és üdvözlégyet mondtak a váradi apátért és a rendházért.

A Türjei Premontrei Apátság és Plébánia szintén csatlakozott a Csornai Premontrei Prépostság kezdeményezéséhez. Az apátsági templomban Száraz K. Dávid O. Praem. plébános, Nagy Ferenc polgármester, Rátkai Martin látogatóközpont-igazgató és Csóré Dorina, a Szent László Általános Iskola diákja együtt imádkozott Nagyvárad védőszentje, Szent László ereklyéje előtt.

Imájukban azt kérték Istentől, hogy tekintsen kegyes szemmel a nagyváradi premontrei közösségre, „melyet igazságtalanság, elnyomás és földi hatalom súlya próbál megfékezni”. Szent László király közbenjárását kérve bátorságért fohászkodtak az üldözötteknek, állhatatosságért a megfáradtaknak, valamint igaz belátásért azoknak, akik hatalmukkal visszaélnek.

– Add, hogy a nagyváradi testvéreink újra szabadon és méltóságban szolgálhassák Istent és a rájuk bízott híveket, a Te nagyobb dicsőségedre és néped javára – hangzott el a türjei imádságban.

 

 

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