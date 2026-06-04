Félelmetes parazita tért vissza, az állattenyésztők milliárdos veszteségektől tartanak + videó

Egy nagyobb járvány súlyos veszteségeket okozhatna a texasi szarvasmarha-tenyésztőknek Fotó: AFP

Egy nagyobb járvány súlyos veszteségeket okozhatna a texasi szarvasmarha-tenyésztőknek.

Washington több mint egy éve nem engedi be a Mexikóból érkező élő állatokat, hogy megakadályozza a parazita terjedését. Az amerikai hatóságok emellett több millió dollárt fordítottak a védekezésre és a fertőzés terjedésének lassítására. Az Egyesült Államok korábban évente több mint egymillió szarvasmarhát vásárolt Mexikóból, amelyeket amerikai telepeken hizlaltak, majd dolgoztak fel.

A fertőzés kezelhető, de a lárvák eltávolítása és a sebek kezelése hosszadalmas és költséges folyamat.

A parazita Közép-Amerika felől, Mexikón keresztül terjedt észak felé, és több latin-amerikai országban is jelen van. Az 1960-as években a határ menti államokban kitört utolsó nagyobb járvány jelentős károkat okozott a gazdáknak, és a vadon élő állatok állományát is megtizedelte.

A csavarférget az 1960-as években sikerült kiirtani az Egyesült Államokból egy speciális programmal, amely során steril hím legyeket engedtek szabadon, így a kártevő nem tudott tovább szaporodni.

Egy új, steril legyeket előállító üzem várhatóan 2027 végén kezdi meg működését Texasban. A fertőzés hírére több nagy húsipari vállalat részvényeinek értéke is csökkent.