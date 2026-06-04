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Félelmetes parazita tért vissza, az állattenyésztők milliárdos veszteségektől tartanak + videó

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A Reuters és az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának közlése szerint 1966 óta először azonosítottak csavarféreg-fertőzést Texasban. Bár Washington több mint egy éve szigorú intézkedésekkel próbálja megakadályozni a parazita terjedését, a kártevő mégis elérte az Egyesült Államokat. A szakértők szerint a fertőzés súlyos következményekkel járhat a szarvasmarha-állományra nézve, és akár milliárdos károkat is okozhat az állattenyésztőknek.

Magyar Nemzet
Forrás: Reuters2026. 06. 04. 17:17
Ez a szarvasmarha-tenyésztőknek milliárdos károkat okozhat Forrás: AFP
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A parazita embereket és háziállatokat is megfertőzhet

A parazita embereket és háziállatokat is megfertőzhet, a szakértők szerint azonban az emberekre viszonylag alacsony kockázatot jelent. Az USDA a fertőzés felfedezése után húsz kilométeres körzetben korlátozta az állatok mozgatását, és több intézkedést is bevezetett a parazita terjedésének megakadályozására. Rollins közölte, hogy a védekezéshez szükséges eszközöket már útnak indították Dél-Texasba.

Az állattenyésztési ágazatunk védelme kiemelt nemzetbiztonsági kérdés

– mondta Dudley Hoskins, az USDA államtitkára. 

Egy nagyobb járvány súlyos veszteségeket okozhatna a texasi szarvasmarha-tenyésztőknek
Egy nagyobb járvány súlyos veszteségeket okozhatna a texasi szarvasmarha-tenyésztőknek Fotó: AFP

Egy nagyobb járvány súlyos veszteségeket okozhatna a texasi szarvasmarha-tenyésztőknek. 

Washington több mint egy éve nem engedi be a Mexikóból érkező élő állatokat, hogy megakadályozza a parazita terjedését. Az amerikai hatóságok emellett több millió dollárt fordítottak a védekezésre és a fertőzés terjedésének lassítására. Az Egyesült Államok korábban évente több mint egymillió szarvasmarhát vásárolt Mexikóból, amelyeket amerikai telepeken hizlaltak, majd dolgoztak fel.

A fertőzés kezelhető, de a lárvák eltávolítása és a sebek kezelése hosszadalmas és költséges folyamat.

A parazita Közép-Amerika felől, Mexikón keresztül terjedt észak felé, és több latin-amerikai országban is jelen van. Az 1960-as években a határ menti államokban kitört utolsó nagyobb járvány jelentős károkat okozott a gazdáknak, és a vadon élő állatok állományát is megtizedelte.

A csavarférget az 1960-as években sikerült kiirtani az Egyesült Államokból egy speciális programmal, amely során steril hím legyeket engedtek szabadon, így a kártevő nem tudott tovább szaporodni.

Egy új, steril legyeket előállító üzem várhatóan 2027 végén kezdi meg működését Texasban. A fertőzés hírére több nagy húsipari vállalat részvényeinek értéke is csökkent.

Fogynak a haszonállatok Európából, miözben nő a kockázatokkal járó import

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy jelentősen csökkent az elmúlt években az európai haszonállatok száma, és ez a visszaesés a főbb állattenyésztési ágazatokban 2024-ben is folytatódott – idézte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Európai Állattenyésztés Hangja (European Livestock Voice, ELV) elnevezésű csoport tanulmányát. A sertések száma például 0,5 százalékkal, megközelítőleg 132 millióra csökkent az előző évhez képest. 

A létszámvisszaesés még jelentősebb volt a szarvasmarhák esetében, itt 2,8 százalékkal kevesebb, 72 millió állatot számoltak. 

A juhállomány is apadt, 1,7 százalékkal, 57 millió egyedre, míg a kecskéké 1,6 százalékkal csökkent mintegy 10 millióra. 

Ez azt jelenti, hogy végül az EU több húst fog importálni olyan országokból, ahol az állategészségügyi, környezetvédelmi és állatjóléti előírások jelentősen alacsonyabb színvonalon állnak, így nagyobb élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztóknak, és az importfüggés miatt csökken Európa élelmezésbiztonsága. 

Ráadásul a hosszabb szállítási távolságok és a kevésbé szabályozott gazdálkodási gyakorlatok miatt globálisan emeli a környezetre gyakorolt káros hatást is. Az extenzív állattartás leépülése pedig a biológiai sokféleség megőrzésének esélyeit gyengíti. 

Borítókép: Szarvasmarhák egy karámban a mexikói–amerikai határ közelében Ciudad Juáreznél 2024. november 27-én. Az Egyesült Államok a csavarféreg-fertőzés miatt leállította a mexikói élő szarvasmarhák importját (Fotó: AFP)

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