Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

Brüsszel hallgat, miközben már Orbán Viktor családját is megfenyegették az ukránok

Ukrajna újabb vörös vonalat lépett át. Minden eddiginél súlyosabb szintet ért el a magyar–ukrán diplomáciai feszültség: Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő nyíltan megfenyegette Orbán Viktort és családját. A Magyar Nemzet Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének idején európai parlamenti képviselőket kérdezett arról, hogy mit gondolnak az esetről.

Újabb fenyegetést kapott az ukránoktól Orbán Viktor miniszterelnök, azonban ezúttal már a kormányfő családját is fenyegeti az ukránok haragja. Előbb Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegette meg a magyar kormányfőt, hogy kiadja a miniszterelnök elérhetőségeit a katonáiknak, hogy személyesen tudjanak beszélni vele.

Most pedig egy ukrán politikus, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje Orbán Viktort és családját is megfenyegette.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukránok megfenyegették Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját.

Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje szó szerint azt mondta:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.

A Magyar Nemzet Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének idején európai parlamenti képviselőket kérdezett, arról, hogy mit gondolnak a magyar miniszterelnököt ért fenyegetésekről. A videóból azonban kiderült, a háborúpárti Brüsszelt nem érdekli, ha egy EU-tagállam miniszterelnökét megfenyegetik.

Számomra a legfontosabb kérdés az orosz támadás Ukrajna ellen. Egyrészt azt kell mondanunk, hogy Zelenszkij elnöknek tisztelnie kell a többi európai vezetőt, még olyanokat is, mint Orbán, akik mindig kritizálják az Európai Uniót. Másrészt viszont megerősítettük szilárd szándékunkat, hogy minden módon támogatjuk Ukrajnát az orosz támadás ellen

– mondta Dario Nardella Európai parlamenti képviselő (S&D). A Tisza Párt brüsszeli főnöke sem ítélte el Zelenszkij fenyegetését. Manfred Weber kikerülte a választ és sietősen Ukrajnáról kezdett beszélni.

Magyarország…mindennek. Magyarország kapcsán ismét elmondom, hogy minden ezzel kapcsolatos kérdésre azt mondtam, amit mondani kell, amikor mi, európaiak egymással beszéltünk. De hadd legyek egyértelmű: az egész ukrajnai helyzet azzal kezdődött, hogy Putyin bombázta a civileket. Ez a kiindulási pont. Ez minden, amiről beszélünk. Amikor bármilyen vita szóba jön, én magam is megkérdezem: miért nem ismerik el ezt néhány európai fővárosban? Miért nem vitatják meg ezt néhány európai fővárosban? Ez az én gondolatom, amikor látom az ottani helyzetet. Ismétlem, ez a kiindulási pontja mindennek

– magyarázta Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke. Weber ukránpárti hozzáállását tükrözte az EPP egyik képviselőjének kérdésünkre adott válasza is. A litván képviselőnő szerint Zelenszkij az, aki védelemre szorul.

Lapunk e-mailben is szeretett volna állásfoglalást kérni az Európai Unió vezetőitől és más uniós tagállamok vezetőitől a magyar miniszterelnököt ért fenyegetésekről, ám a háborúpárti és ukránbarát brüsszeli elit az ügy kapcsán a hallgatást választotta.

