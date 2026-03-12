Brüsszel hallgat, miközben már Orbán Viktor családját is megfenyegették az ukránok

Újabb fenyegetést kapott az ukránoktól Orbán Viktor miniszterelnök, azonban ezúttal már a kormányfő családját is fenyegeti az ukránok haragja. Előbb Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegette meg a magyar kormányfőt, hogy kiadja a miniszterelnök elérhetőségeit a katonáiknak, hogy személyesen tudjanak beszélni vele.
Most pedig egy ukrán politikus, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje Orbán Viktort és családját is megfenyegette.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukránok megfenyegették Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját.
