darts Premier LeagueJonny ClaytonLuke HumphriesLuke LittlerGerwyn Pricedarts

Óriási drámát hozott a Premier League-döntő, Littler minden idők legjobb fináléjában nyert

Véget ért a darts Premier League 2026-os kiírása. A londoni nagydöntő elképesztő izgalmakat hozott, Luke Littler és Luke Humpries is csak döntő legben tudta kiharcolni a fináléba jutást, amelyben aztán előbbi nyert hihetetlen végjátékban, 11-10-re.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 23:18
Luke Littler nyerte a darts Premier League 2026-os kiírását Forrás: PDC/X
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Luke Littler letaszította a trónról Humphriest

A döntőben így sorozatban harmadszor rendeztek Littler–Humphries meccset, amely kiváló színvonallal, 100 feletti körátlagokkal és egy-egy elveszített kezdéssel indult. Az addigi remek teljesítményre végül Humphries tudott rátenni egy lapáttal, a címvédő sorozatban négy lehet húzott be, s tette ezt úgy, hogy ekkor már mindketten 110 (!) feletti átlagnál jártak.

A szünet után a hibák kerültek előtérbe, a kiszállózás mellett a tömegben is megjelentek a tévesztések, de ez nem ment az izgalom kárára, Littler 7-7-re egyenlített. Ekkor már nagyon érződött, hogy akár egyetlen hiba is eldöntheti a meccset, és úgy tűnt 10-9-nél, Littler tíznyilas lege után, hogy innen már nem tud visszajönni Humphries. Mégis megtette, hátsó pályáról is kiharcolta a mindent eldöntő leget, ráadásul ő kezdhetett a győzelemért. Jól is kezdett, ráadásul Littler kissé beragadt, 156-nál viszont csak 43-at dobott a címvédő, így a fiatalabb angolnak hat nyila volt a sikerhez, és bár egyszer szektort tévesztett, az utolsó dobásával betalált a dupla húszba.

Korábban mindössze kétszer fordult elő ebben a formátumban, hogy 21 leget játszottak a fináléban: Van Gerwen 2017-ben Peter Wright, míg 2022-ben Joe Cullen ellen nyert 11-10-re. Ilyen magas átlagokat azonban egyik döntő sem hozott...

Humphries így tehát nem tudta megvédeni a címét, Littler pedig 19 évesen már a második Premier League-címét ünnepelheti, mindezt úgy, hogy idén eddig az összes nagytornát ő nyerte meg. Folytatás a június 11-én kezdődő World Cup of Dartson, amelyen Littler és Humphries egy csapatban küzdenek majd az angol válogatott sikeréért.

Darts Premier League, nagydöntő, London

Elődöntő

  • Luke Littler (angol, 98,47)–Gerwyn Price (walesi, 100,42) 10-9
  • Luke Humphries (angol, 96,16)–Jonny Clayton (walesi, 95,86) 10-9

Döntő

  • Littler (111,67)–Humphries (105,6) 11-10

További statisztikai érdekességek ide kattintva elérhetők!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

A finnek leleplezése után Putyin már a pánikszoba felé tart?

Odrobina Kristóf avatarja

Ukrajna és hívei szerint a legerősebb lapokkal játszanak, csakhogy ez egy olyan pókerjátszma, ahol a játékos már a zsetonjait is kölcsönből kapta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu