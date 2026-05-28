Óriási drámát hozott a Premier League-döntő, Littler minden idők legjobb fináléjában nyert

Luke Littler letaszította a trónról Humphriest
A döntőben így sorozatban harmadszor rendeztek Littler–Humphries meccset, amely kiváló színvonallal, 100 feletti körátlagokkal és egy-egy elveszített kezdéssel indult. Az addigi remek teljesítményre végül Humphries tudott rátenni egy lapáttal, a címvédő sorozatban négy lehet húzott be, s tette ezt úgy, hogy ekkor már mindketten 110 (!) feletti átlagnál jártak.
A szünet után a hibák kerültek előtérbe, a kiszállózás mellett a tömegben is megjelentek a tévesztések, de ez nem ment az izgalom kárára, Littler 7-7-re egyenlített. Ekkor már nagyon érződött, hogy akár egyetlen hiba is eldöntheti a meccset, és úgy tűnt 10-9-nél, Littler tíznyilas lege után, hogy innen már nem tud visszajönni Humphries. Mégis megtette, hátsó pályáról is kiharcolta a mindent eldöntő leget, ráadásul ő kezdhetett a győzelemért. Jól is kezdett, ráadásul Littler kissé beragadt, 156-nál viszont csak 43-at dobott a címvédő, így a fiatalabb angolnak hat nyila volt a sikerhez, és bár egyszer szektort tévesztett, az utolsó dobásával betalált a dupla húszba.
Korábban mindössze kétszer fordult elő ebben a formátumban, hogy 21 leget játszottak a fináléban: Van Gerwen 2017-ben Peter Wright, míg 2022-ben Joe Cullen ellen nyert 11-10-re. Ilyen magas átlagokat azonban egyik döntő sem hozott...
Humphries így tehát nem tudta megvédeni a címét, Littler pedig 19 évesen már a második Premier League-címét ünnepelheti, mindezt úgy, hogy idén eddig az összes nagytornát ő nyerte meg. Folytatás a június 11-én kezdődő World Cup of Dartson, amelyen Littler és Humphries egy csapatban küzdenek majd az angol válogatott sikeréért.
Darts Premier League, nagydöntő, London
Elődöntő
Döntő
