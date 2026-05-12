Akkora hazugság terjedt a világbajnokról, hogy neki kellett megcáfolnia

Gerwyn Price Wales színeiben már kétszer (2020, 2023) megnyerte a World Cup of Darts névre hallgató csapat-világbajnokságot, amelyet idén június 11–14. között rendeznek meg Frankfurtban. Gerwyn Price nincsen jó formában, emellett egészségügyi problémájáról is vallott. 2021 világbajnoka kapcsán már a tornától való visszalépésről írtak, ezt viszont Price nem hagyta szó nélkül.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 8:57
Gerwyn Price maga cáfolta a visszalépését
A walesi egyébként nincs jó formában, a PL legutóbbi öt fordulójából négyszer is az első mérkőzésén búcsúzott. Ugyanakkor három héttel a londoni négyes döntő előtt továbbra is továbbjutó helyen áll. Most csütörtökön a jelenleg ötödik Michael van Gerwen elleni kulcsfontosságú meccsel kezd Birminghamben.

Gerwyn Price mégsem lép vissza a World Cup of Darts versenytől

A hír minden bizonnyal a versenyzőhöz is eljutott, ugyanis hétfőn Price az Instagram-oldalán egy 24 óráig elérhető történetben öntött tiszta vizet a pohárba.

Csak hogy tisztázzuk: nem lépek vissza a World Cup of Darts versenytől a betegségem miatt

– cáfolta ezzel Price a híreszteléseket.

A június 11-én kezdődő csapat-vb-n Anglia, Hollandia, Wales és Észak-Írország kiemelt, így ők az első körben nem játszanak. A másik 36 ország 12 darab háromfős csoportban kezdi meg a szereplését – öt leget kell itt nyerni, a csoportelső jut be a nyolcaddöntőbe. Magyar színekben idén Székely „Penge” Pál és a legutóbbi vb-n szereplő, azóta két European Tour-versenyt is megjárt, legutóbb Grazban a német, világranglista-35. Ricardo Pietreczko ellen meccset nyert Kovács Patrik indul.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
