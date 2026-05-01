Luke Littler biztos benne, hogy legyőzné a különleges félmaratoni versenyen az olimpiai bajnok futót

Littler és Jonny Clayton helye három fordulóval az alapszakasz vége előtt már biztos a május 28-i, londoni négyes döntőben, mögöttük nagy a tömörülés: Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Gian van Veen és Luke Humphries is abszolút reális eséllyel bír a négy közé jutásra.

A walesi világbajnok, az egyelőre harmadik helyen álló Price ennek ellenére elfogadta a PL-négyes döntő hetére biliárdversenyre, a pool UK Openre kapott szabadkártyát. Price úgy gondolja, hogy a két verseny megfér egymás mellett, a PDC pedig közleményben jelezte: biztosak benne, hogy ha a walesi játékos bejut a négyes döntőbe, akkor a darts mellett dönt.