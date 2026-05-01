Luke LittlerLuke HumphriesGerwyn PriceMo Farah

Luke Littler biztos benne, hogy legyőzné a különleges félmaratoni versenyen az olimpiai bajnok futót

Luke Littler nyerte a darts Premier League idei 13. állomását Aberdeenben, s már matematikailag is biztos résztvevője a május 28-i négyes döntőnek. Miközben Littler a darts világát uralja, meglepően magabiztos, hogy félmaratoni versenyen nyerne a négyszeres olimpiai bajnok hosszútávfutó, Mo Farah ellen, legalábbis ha közben néha meg kell állni dartsozni. Egy másik darts-világbajnok, Gerwyn Price a PL-négyes döntő hetében biliárddákót ragad.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 11:50
Gerwyn Price biliárdversenyre, Luke Littler az olimpiai bajnok futó, Mo Farah elleni félmaratonira készül, miközben a darts Premier League négyes döntője közeledik Fotó: PA Wire/Andrew Milligan
Littler és Jonny Clayton helye három fordulóval az alapszakasz vége előtt már biztos a május 28-i, londoni négyes döntőben, mögöttük nagy a tömörülés: Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Gian van Veen és Luke Humphries is abszolút reális eséllyel bír a négy közé jutásra.

A walesi világbajnok, az egyelőre harmadik helyen álló Price ennek ellenére elfogadta a PL-négyes döntő hetére biliárdversenyre, a pool UK Openre kapott szabadkártyát. Price úgy gondolja, hogy a két verseny megfér egymás mellett, a PDC pedig közleményben jelezte: biztosak benne, hogy ha a walesi játékos bejut a négyes döntőbe, akkor a darts mellett dönt.

A darts Premier League állása 13 forduló után

  1. Luke Littler (angol) 34 pont
  2. Jonny Clayton (walesi) 32
  3. Gerwyn Price (walesi) 21
  4. Michael van Gerwen (holland) 18
  5. Gian van Veen (holland) 16
  6. Luke Humphries (angol) 16
  7. Stephen Bunting (angol) 11
  8. Josh Rock (északír) 8

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu