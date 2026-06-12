hegedűs zsoltkormánybuga lászlóegészségügyi minőség - ellenőrzési hatóságegészségügyi miniszterOrszágos Mentőszolgálat

Új hatóságot ugrasztanának rá a kórházakra

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Új hatóság ellenőrizheti majd a kórházi és a járóbeteg-ellátást, legalábbis ez az egyik legfőbb terve a területért felelős államtitkárnak, akit nemrég nevezett ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az úgynevezett Egészségügyi Minőség-ellenőrzési Hatóság elvileg független lenne a kormánytól, és nyilvánosságra hozná az általa feltárt működési problémákat, például az ellátottak gyógyulási arányait, a kezelések utáni szövődményeket vagy a kórházi fertőzések számát. Az intézményvezetők egy része azonban aggódik amiatt, hogy a hatóság kiteregetett információi alapján kórházbezárásokat készíthetnek elő, amiről már korábban is beszéltek a kormányhoz közeli szakemberek.

Haraszti Gyula
2026. 06. 12. 12:38
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Előkészítik a kórházbezárásokat?

Különösen veszélyesnek tartják egy ilyen hatóság megállapításainak mértékadóvá tételét egy olyan helyzetben, amikor a szaktárca új közigazgatási államtitkárának kinevezett Ilku Lívia nemrég egy fórumon arra a felvetésre, hogy elkerülhetetlen lesz egyes kórházak bezárása, úgy reagált: az ilyen intézkedések nem az ellátás megszüntetését jelentik majd, hanem a párhuzamosságok felszámolását és a rendszer hatékonyabb átszervezését. 

Amikor azonban a párhuzamosságok felszámolásáról és hatékonyságnövelésről beszélnek, az nem mindig szokott jót jelenteni. 

Az előző kormány pél­dául pont erre hivatkozva vonta az Országos Mentőszolgálat alá a háziorvosi ügyeleteket, és kötelezővé tette az orvosoknak az új szerződések aláírását. Ekkor pedig pont az a Svéd Tamás tiltakozott a legjobban a Magyar Orvosi Kamara elnökeként, akit most politikai államtitkárának nevezett ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Svéd Tamás annak ellenére azt javasolta, hogy a háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződéseket, hogy ez az összevonás végül hatékony és jó intézkedésnek bizonyult. 

 

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