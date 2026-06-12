Új hatóságot ugrasztanának rá a kórházakra

Előkészítik a kórházbezárásokat?

Különösen veszélyesnek tartják egy ilyen hatóság megállapításainak mértékadóvá tételét egy olyan helyzetben, amikor a szaktárca új közigazgatási államtitkárának kinevezett Ilku Lívia nemrég egy fórumon arra a felvetésre, hogy elkerülhetetlen lesz egyes kórházak bezárása, úgy reagált: az ilyen intézkedések nem az ellátás megszüntetését jelentik majd, hanem a párhuzamosságok felszámolását és a rendszer hatékonyabb átszervezését.

Amikor azonban a párhuzamosságok felszámolásáról és hatékonyságnövelésről beszélnek, az nem mindig szokott jót jelenteni.

Az előző kormány pél­dául pont erre hivatkozva vonta az Országos Mentőszolgálat alá a háziorvosi ügyeleteket, és kötelezővé tette az orvosoknak az új szerződések aláírását. Ekkor pedig pont az a Svéd Tamás tiltakozott a legjobban a Magyar Orvosi Kamara elnökeként, akit most politikai államtitkárának nevezett ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Svéd Tamás annak ellenére azt javasolta, hogy a háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződéseket, hogy ez az összevonás végül hatékony és jó intézkedésnek bizonyult.