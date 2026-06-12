A Knicks-szurkolók nem bírnak magukkal, tojással dobálták meg Wembanyamát

Kedd hajnalban a harmadik mérkőzés előtt még szigorúbbban vették a biztonsági előírásokat, mivel ott Donald Trump elnök is jelen volt. A Garden elé tervezett közös meccsnézést akkor a Bryant Parkba helyezték át, ahol körülbelül hétezer ember gyűlt össze, és a Knicks veresége után kaotikussá vált a helyzet. Több mint húsz embert őrizetbe vettek, öt rendőr megsérült, és a közösségi médiában olyan felvételek jelentek meg, amelyeken Spurs-mezbe öltözött szurkolókat fizikailag is zaklattak.

LeBron James senkit nem sorol maga elé

Wembanyama számára nem lesz egyszerű az NBA legjobb játékosai közé kerülnie, mert a hallhatatlanság felé vezető úton olyan szurkolói attrocitásokat is el kell tudni viselnie, mint a negyedik meccs utáni tojásdobálós jelenet. A Los Angeles Lakers négyszeres NBA-bajnok ikonja, LeBron James is átélt már hasonlókat, igaz, neki „csak” a mezét égették el, mikor 2010-ben elhagyta a Cleveland Cavaliers csapatát a Miami Heat kedvéért, ahol Dwayne Wade és Chris Bosh mellett kétszer ült fel az NBA-trónjára. James első NBA-döntőjét elvesztette, akkor pont a San Antonio Spurs ellen összesítésben 4-0-ra kapott ki a Cleveland, s most úgy tűnik Wembanyama is is hasonló sorsra jut élete első NBA-döntőjében, mint a Királynak becézett James.

James persze továbbra is vitathatatlanul minden idők egyik legjobb kosárlabdázója. A 41 éves klasszist a Time interjújában arról kérdezte, mit gondol a közte és Michael Jordan közötti elkerülhetetlen kérdésről, miszerint ki a világ valaha volt legjobb kosarasa.

Kobe Bryant és LeBron James viccelődik egymással a londoni olimpián, még 2012-ben (Fotó: AFP/Mark Ralston)

Én senkit nem tennék magam elé. De szerintem Mike is ugyanezt mondaná. Isten nyugosztolja, de Kobe Bryant is ugyanezt mondaná. Magic Johnson is, Larry Bird is, Shaquille O’Neal is. A néhai nagy Wilt Chamberlain és Kareem Abdul-Jabbar szintén. Szerintem egyikünk sem választana mást maga helyett

– felelte LeBron James, aki azért azt hozzátette, hogy ha egy menedzser összehasonlítaná a legendákat, akkor minden valószínűsséggel őt választaná. Az interjúban később Jamest arról kérdezték, hogy szerinte nagyobb hatású sportoló-e, mint Jordan.