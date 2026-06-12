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A Knicks-szurkolók nem bírnak magukkal, tojással dobálták meg Wembanyamát

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A New York Knicks mindössze egy győzelemre van attól, hogy 1973 után újra bajnoki címet nyerjen az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A legnagyobb amerikai város szurkolói önfeledt ünneplése egyre nagyobb károkat okoz, a San Antonio Spurs francia sztárjátékosa, Victor Wembanyama is egy atrocitás áldozata lett, őt tojással dobálták meg a döntő negyedik mérkőzése után. Úgy látszik, a 226 cm magas óriásnak rögös út vezet a hallhatatlanság felé, nem úgy, mint a veterán LeBron Jamesnek, akit újra arról kérdeztek, hogy hova helyezi magát minden idők legjobb kosárlabdázóinak listáján.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 12:17
Victor Wembanyama csapata kikapott az NBA-döntőben, őt pedig tojással dobálták meg Fotó: GREGORY SHAMUS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Kedd hajnalban a harmadik mérkőzés előtt még szigorúbbban vették a biztonsági előírásokat, mivel ott Donald Trump elnök is jelen volt. A Garden elé tervezett közös meccsnézést akkor a Bryant Parkba helyezték át, ahol körülbelül hétezer ember gyűlt össze, és a Knicks veresége után kaotikussá vált a helyzet. Több mint húsz embert őrizetbe vettek, öt rendőr megsérült, és a közösségi médiában olyan felvételek jelentek meg, amelyeken Spurs-mezbe öltözött szurkolókat fizikailag is zaklattak. 

LeBron James senkit nem sorol maga elé

Wembanyama számára nem lesz egyszerű az NBA legjobb játékosai közé kerülnie, mert a hallhatatlanság felé vezető úton olyan szurkolói attrocitásokat is el kell tudni viselnie, mint a negyedik meccs utáni tojásdobálós jelenet. A Los Angeles Lakers négyszeres NBA-bajnok ikonja, LeBron James is átélt már hasonlókat, igaz, neki „csak” a mezét égették el, mikor 2010-ben elhagyta a Cleveland Cavaliers csapatát a Miami Heat kedvéért, ahol Dwayne Wade és Chris Bosh mellett kétszer ült fel az NBA-trónjára. James első NBA-döntőjét elvesztette, akkor pont a San Antonio Spurs ellen összesítésben 4-0-ra kapott ki a Cleveland, s most úgy tűnik Wembanyama is is hasonló sorsra jut élete első NBA-döntőjében, mint a Királynak becézett James.

James persze továbbra is vitathatatlanul minden idők egyik legjobb kosárlabdázója. A 41 éves klasszist a Time interjújában arról kérdezte, mit gondol a közte és Michael Jordan közötti elkerülhetetlen kérdésről, miszerint ki a világ valaha volt legjobb kosarasa.

Kobe Bryant és LeBron James viccelődik egymással a londoni olimpián, még 2012-ben
Kobe Bryant és LeBron James viccelődik egymással a londoni olimpián, még 2012-ben (Fotó: AFP/Mark Ralston)

Én senkit nem tennék magam elé. De szerintem Mike is ugyanezt mondaná. Isten nyugosztolja, de Kobe Bryant is ugyanezt mondaná. Magic Johnson is, Larry Bird is, Shaquille O’Neal is. A néhai nagy Wilt Chamberlain és Kareem Abdul-Jabbar szintén. Szerintem egyikünk sem választana mást maga helyett

– felelte LeBron James, aki azért azt hozzátette, hogy ha egy menedzser összehasonlítaná a legendákat, akkor minden valószínűsséggel őt választaná. Az interjúban később Jamest arról kérdezték, hogy szerinte nagyobb hatású sportoló-e, mint Jordan.

– Ha valakit kérdezel, aki a Jordan-érában nőtt fel, azt fogja mondani: Jordan. Ha valaki olyat kérdezel, aki a LeBron-érában nőtt fel, lehet még ő is Jordant fogja mondani. Mindenkinek van saját véleménye. Én soha nem léptem más cipőjébe úgy, hogy azt mondjam, oké, jobbnak kell lennem nála. Az én utam az én utam. Teszem, amit teszek. Tudom, mit tettem le az asztalra. Kosárlabdában, inspirációban, hatásban – tudom, hogy bárhova beléphetek emelt fővel – mondta el a klasszis játékos, aki még nem döntött a jövőjéről.

– Minden fejben dől el. Amerre az elme megy, a test követi. Amikor már nem szeretem azt, hogy meccsnapokon öt órával korábban érkezem a csarnokba készülni, ha már nem szeretem, hogy két és fél órával korábban edzésre menjek, akkor tudni fogom, hogy vége. Mert akkor már becsapnám a játékot – fejtette ki James, aki négyszeres NBA-bajnok, 22-szeres All-Star, és a liga történetének legeredményesebb pontszerzője. Több mérkőzésen játszott, több meccset nyert és több dobást vállalt, mint bárki más az NBA történetében.
 

 

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