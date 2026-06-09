Trumpot először kifütyülték, majd bealudt az NBA-döntőben + videó

Jalen Brunsonnak és a New York Knicksnek nehéz dolga volt a Spurs ellen. Fotó: Getty Images

– Otthon olyan, mintha hatan lennénk öten ellen. Itt inkább fordítva érződik. Ez megmutatja, kik állnak a csapatok mögött – utalt Wembanyama a szurkolókra. Mike Brown, a Knicks edzője a második félidőben megítélt büntetők arányára panaszkodott (24-8 a Spurs javára). Ami azt illeti, volt igazság a hazaiak edzőjének szavaiban, mivel a Spurs már az első percektől kezdve nagyon keményen, már-már a faulthatáron túl védekezett a Spurs ellen. Az első negyed közepén Wembanyama a zárást adó Jalen Brunsont vitte a földre, de a bíró sípja néma maradt.

– Nem véletlenül tart hét meccsig egy párharc. Nagyszerű csapatról van szó, jól edzettek, és van egy ikonikus játékosuk. Nem lesz könnyű – mondta Brown, akinek csapatában Jalen Brunson 32 pontot szerzett, OG Anunoby 28-ig jutott. Karl-Anthony Towns viszont mindössze 11 pontot szerzett.

A Knicks 13 mérkőzéses győzelmi sorozata – amely az NBA rájátszásainak történetében a második leghosszabb – ezzel megszakadt, és elszalasztotta a lehetőséget, hogy egy lépésre kerüljön az első bajnoki címétől 1973 óta. Legutóbb április 23-án kaptak ki, akkor az Atlanta Hawkstól egy ponttal. Ezt követően háromszor legyőzték az Atlantát, 4-0-ra kisöpörték a Philadelphiát és a Clevelandet, majd az első két meccset is megnyerték a Spurs ellen.

Folytatás péntek hajnalban 2-1-es Knicks-előnyről.