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Trumpot először kifütyülték, majd bealudt az NBA-döntőben + videó

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Kedd hajnalban folytatódott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga döntője a New York Knicks és a San Antonio Spurs között, ahol egy illusztris vendéget köszönthetett a Madison Square Garden közel húszezer nézője. Donald Trump lett az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki részt vett az NBA-döntőn. Amerika első emberét a meccs elején kifütyülte a közönség, majd később bealudt a díszpáholyban. A meccset a Spurs nyerte 115-111-re, és 2-1-re szépített a négy győzelemig tartó párharcban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 9:20
Donald Trump nem volt népszerű a New York és a San Antonio harmadik meccsén az NBA-döntőjében Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
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Jalen Brunsonnak és a New York Knicksnek nehéz dolga volt a Spurs ellen
Jalen Brunsonnak és a New York Knicksnek nehéz dolga volt a Spurs ellen. Fotó: Getty Images

– Otthon olyan, mintha hatan lennénk öten ellen. Itt inkább fordítva érződik. Ez megmutatja, kik állnak a csapatok mögött – utalt Wembanyama a szurkolókra. Mike Brown, a Knicks edzője a második félidőben megítélt büntetők arányára panaszkodott (24-8 a Spurs javára). Ami azt illeti, volt igazság a hazaiak edzőjének szavaiban, mivel a Spurs már az első percektől kezdve nagyon keményen, már-már a faulthatáron túl védekezett a Spurs ellen. Az első negyed közepén Wembanyama a zárást adó Jalen Brunsont vitte a földre, de a bíró sípja néma maradt.

– Nem véletlenül tart hét meccsig egy párharc. Nagyszerű csapatról van szó, jól edzettek, és van egy ikonikus játékosuk. Nem lesz könnyű – mondta Brown, akinek csapatában Jalen Brunson 32 pontot szerzett, OG Anunoby 28-ig jutott. Karl-Anthony Towns viszont mindössze 11 pontot szerzett. 

A Knicks 13 mérkőzéses győzelmi sorozata – amely az NBA rájátszásainak történetében a második leghosszabb – ezzel megszakadt, és elszalasztotta a lehetőséget, hogy egy lépésre kerüljön az első bajnoki címétől 1973 óta. Legutóbb április 23-án kaptak ki, akkor az Atlanta Hawkstól egy ponttal. Ezt követően háromszor legyőzték az Atlantát, 4-0-ra kisöpörték a Philadelphiát és a Clevelandet, majd az első két meccset is megnyerték a Spurs ellen.

Folytatás péntek hajnalban 2-1-es Knicks-előnyről.

NBA, döntő

  • New York Knicks–San Antonio Spurs: 111-115. 
  • Az állás: 2-1 a New Yorknak.

 

 

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