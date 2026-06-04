Botránnyal indult az NBA-döntője, New York polgármestere nem ül Donald Trump mellé

New York polgármestere Zohran Mamdani nem akar Donald Trump mellé ülni az NBA-nagydöntőjének meccsén. Fotó: NEIL CONSTANTINE / NurPhoto

– Ha az elnök eljön megnézni a Knickset, hagyom, hogy úgy nézze a meccset, ahogy szeretné – nyilatkozta Mamdani egy korábbi sajtótájékoztatón.

A demokrata polgármester nem akart jóslatokba bocsátkozni arról, milyen fogadtatásban részesülne Trump az Madison Square Garden közönségétől.

A New York-iak kiszámíthatatlan emberek. Bolondot csinálnék magamból, ha megpróbálnék jósolni

– mondta el a polgármester, aki arra a kérdésre is kitért, hogy Trump mennyire tekinthető igazi Knicks-szurkolónak.

– Nem fogom elemezni az elnök szurkolói mivoltát – mondta el az ABC-nek, majd hozzátette, hogy bárki, aki szeretné megnézni a Knickset, annak ott a helye. Trump korábban a Keleti Konferenciadöntő 5. meccsére tervezett kilátogatni, de erre nem került sor, mivel a Knicks négy mérkőzés alatt lezárta a párharcot a Cavaliers ellen.

NBA, döntő



New York Knicks – San Antonio Spurs 105-95

A párharc állása: 1-1