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Botránnyal indult az NBA-döntője, New York polgármestere nem ül Donald Trump mellé

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Csütörtök hajnalban megkezdődött az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) döntője, ami rögtön botránnyal indult. A negyedik negyedben egy szurkoló berohant a pályára, hogy közös képet készítsen a San Antonio Spurs játékosával, Victor Wembanyamával. Az első meccset a New York Knicks nyerte meg 105-95-re idegenben, de a közvéleményt már az foglalkoztatja, hogy az NBA-döntő harmadik meccsén Donald Trump elnök és a vele rossz viszonyban lévő New York-i polgármester, Zohran Mamdani egymás mellé ülnek-e.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 8:46
Az NBA-döntőjének első meccsén Victor Wembanyamát egy szurkoló akarta lefotózni Fotó: RONALD CORTES Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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New York polgármestere Zohran Mamdani nem akar Donald Trump mellé ülni az NBA-nagydöntőjének meccsén
New York polgármestere Zohran Mamdani nem akar Donald Trump mellé ülni az NBA-nagydöntőjének meccsén. Fotó: NEIL CONSTANTINE / NurPhoto

– Ha az elnök eljön megnézni a Knickset, hagyom, hogy úgy nézze a meccset, ahogy szeretné – nyilatkozta Mamdani egy korábbi sajtótájékoztatón.

A demokrata polgármester nem akart jóslatokba bocsátkozni arról, milyen fogadtatásban részesülne Trump az Madison Square Garden közönségétől. 

A New York-iak kiszámíthatatlan emberek. Bolondot csinálnék magamból, ha megpróbálnék jósolni 

– mondta el a polgármester, aki arra a kérdésre is kitért, hogy Trump mennyire tekinthető igazi Knicks-szurkolónak. 

– Nem fogom elemezni az elnök szurkolói mivoltát – mondta el az ABC-nek, majd hozzátette, hogy bárki, aki szeretné megnézni a Knickset, annak ott a helye. Trump korábban a Keleti Konferenciadöntő 5. meccsére tervezett kilátogatni, de erre nem került sor, mivel a Knicks négy mérkőzés alatt lezárta a párharcot a Cavaliers ellen.

NBA, döntő

New York Knicks – San Antonio Spurs 105-95 
A párharc állása: 1-1

 

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