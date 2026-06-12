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Folytatódik a politikai tisztogatás: tömeges elbocsátás Ruff Bálintéknál, 41 embert küldtek el

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Negyvenegy embernek mondott fel Ducsay Zsuzsanna, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára egy június 5-i értekezleten a Miniszterelnökségen. A Köztér hangfelvételeket is közzétett a kirúgásról. A cikkben név nélkül megszólaló források arról számoltak be, hogy az értekezlet légköre feszült volt, és szerintük a vezetés lekezelően bánt az érintettekkel. A lap egy olyan kormányzati forrást is idéz, aki egy ponton úgy fogalmazott: „A Fidesz már bosszút állt. Most mi jövünk!”

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 12:23
Ruff Bálint
Fotó: ATV / YouTube
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