Folytatódik a politikai tisztogatás: tömeges elbocsátás Ruff Bálintéknál, 41 embert küldtek el
Negyvenegy embernek mondott fel Ducsay Zsuzsanna, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára egy június 5-i értekezleten a Miniszterelnökségen. A Köztér hangfelvételeket is közzétett a kirúgásról. A cikkben név nélkül megszólaló források arról számoltak be, hogy az értekezlet légköre feszült volt, és szerintük a vezetés lekezelően bánt az érintettekkel. A lap egy olyan kormányzati forrást is idéz, aki egy ponton úgy fogalmazott: „A Fidesz már bosszút állt. Most mi jövünk!”
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