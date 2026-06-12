Aktuálpolitika és korlátozások helyett alkotmányos garanciák és felzárkóztatás – Rubovszky Ritát kérdeztük az egyházi iskolák körül kialakult tiszás reformtervezetről

Nem lehet országos fűnyíró elvet alkalmazni

Rubovszky Rita hangsúlyozta: elfogadható lehet, hogy a hátrányos helyzetű térségekben működő intézmények több fejlesztő pedagógust vagy gyógypedagógust kapjanak, de szerinte

nem lehet országos „fűnyíróelv” alapján kezelni az eltérő helyzetű településeket.

Több helyen, például Rakacaszenden, Selyeben, Hernádkakon, Körömön, Hangonyban és Fülöpön a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80–100 százalékot. Régiónként is jelentős különbségek láthatók, a Dél-Alföldön a tankerületi hátrányos helyzetű arány 10 százalék, míg a katolikus iskolákban 8 százalék, a Dél-Dunántúlon pedig 17 százalék a hátrányos helyzetű tanulók aránya, ezért a kérdés szerinte alapos vizsgálatot igényel.