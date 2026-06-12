rubovszkylannert juditTisza-kormányegyházi iskolák

Aktuálpolitika és korlátozások helyett alkotmányos garanciák és felzárkóztatás – Rubovszky Ritát kérdeztük az egyházi iskolák körül kialakult tiszás reformtervezetről

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Nem lehet országos „fűnyíróelv” alapján kezelni az eltérő helyzetű településeket – jelentette ki lapunknak Rubovszky Rita, aki szerint nem megvalósítható az a miniszteri elképzelés, hogy az egyházi iskolák jövőbeli működésének egyik feltétele lehet a társadalmi szempontból vegyesebb tanulói összetétel kialakítása. Emlékezetes, korábban néhány napig az a hír járta, hogy Magyar Péter a kormányfői eskütétele után a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatóját kéri fel oktatási miniszternek, majd a liberális népharagot követően Lannert Juditra esett a választás.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 12:00
rubovszky rita, Lanenrt Judit, egyházi iskola Ladoczki Balazs
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Nem lehet országos fűnyíró elvet alkalmazni

Rubovszky Rita hangsúlyozta: elfogadható lehet, hogy a hátrányos helyzetű térségekben működő intézmények több fejlesztő pedagógust vagy gyógypedagógust kapjanak, de szerinte

nem lehet országos „fűnyíróelv” alapján kezelni az eltérő helyzetű településeket.

Több helyen, például Rakacaszenden, Selyeben, Hernádkakon, Körömön, Hangonyban és Fülöpön a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80–100 százalékot. Régiónként is jelentős különbségek láthatók, a Dél-Alföldön a tankerületi hátrányos helyzetű arány 10 százalék, míg a katolikus iskolákban 8 százalék, a Dél-Dunántúlon pedig 17 százalék a hátrányos helyzetű tanulók aránya, ezért a kérdés szerinte alapos vizsgálatot igényel.

Borítókép: Rubovszky Rita (Fotó: Ladoczki Balazs)

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