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A vendégmunkás nem olcsóbb, a hazai tartalékok mozgósítása kétséges – újabb ágazatok tiltakoznak

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Ma az a magyar munkaerőpiac egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen lehetőségei vannak a vállalatoknak a munkaerőhiány kezelésére. A hazai munkaerő-tartalékok jelentős lehetőségeket rejtenek, ugyanakkor önmagukban nem képesek teljes mértékben pótolni a vendégmunkások szerepét.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 12:59
Fotó: Mirkó István
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Vendégmunkások a tejtermelésben

Az elmúlt időszakban megjelent hírekkel összefüggésben több vállalkozás is súlyos aggodalmát fejezte ki a Tej Terméktanács felé annak kapcsán, hogy elveszíthetik a termelésben és a tejfeldolgozásban kulcsfontosságú, gyakorlott munkaerőt, amelynek pótlása sem hazai, sem külföldi forrásból nem biztosított.

A tejfeldolgozó iparban foglalkoztatott harmadik országbeli munkavállalók döntően olyan munkaköröket töltenek be, amelyek a hazai munkaerőpiacon tartósan hiányszakmának minősülnek. A vállalatok folyamatosan próbálnak hazai munkaerőt toborozni, azonban sok esetben a jelentkezők száma vagy szakmai felkészültsége nem elegendő.

A jelenleg foglalkoztatott külföldi munkavállalók 

  • stabil, 
  • jól képzett, 
  • több éves tapasztalattal rendelkező munkaerőt jelentenek, akik nélkülözhetetlenek a működés fenntartásához. 

A tartózkodási engedélyek lejártával azonban olyan dolgozókat kellene elengedni, akik bizonyítottan jól teljesítenek, és hosszú távon is a rendszer stabilitását biztosítanák.

A tejtermelők egy része technológiai fejlesztésekkel próbál alkalmazkodni, ugyanakkor sok gazdaság számára a működés fenntartásának egyetlen reális lehetősége a külföldi munkaerő alkalmazása.

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