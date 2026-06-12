A vendégmunkás nem olcsóbb, a hazai tartalékok mozgósítása kétséges – újabb ágazatok tiltakoznak

Vendégmunkások a tejtermelésben

Az elmúlt időszakban megjelent hírekkel összefüggésben több vállalkozás is súlyos aggodalmát fejezte ki a Tej Terméktanács felé annak kapcsán, hogy elveszíthetik a termelésben és a tejfeldolgozásban kulcsfontosságú, gyakorlott munkaerőt, amelynek pótlása sem hazai, sem külföldi forrásból nem biztosított.

A tejfeldolgozó iparban foglalkoztatott harmadik országbeli munkavállalók döntően olyan munkaköröket töltenek be, amelyek a hazai munkaerőpiacon tartósan hiányszakmának minősülnek. A vállalatok folyamatosan próbálnak hazai munkaerőt toborozni, azonban sok esetben a jelentkezők száma vagy szakmai felkészültsége nem elegendő.

A jelenleg foglalkoztatott külföldi munkavállalók

stabil,

jól képzett,

több éves tapasztalattal rendelkező munkaerőt jelentenek, akik nélkülözhetetlenek a működés fenntartásához.

A tartózkodási engedélyek lejártával azonban olyan dolgozókat kellene elengedni, akik bizonyítottan jól teljesítenek, és hosszú távon is a rendszer stabilitását biztosítanák.

A tejtermelők egy része technológiai fejlesztésekkel próbál alkalmazkodni, ugyanakkor sok gazdaság számára a működés fenntartásának egyetlen reális lehetősége a külföldi munkaerő alkalmazása.