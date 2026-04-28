Három korábbi világbajnok a legyőzöttek között, történelmi női siker dartsban
Történelmi PDC-tornagyőzelem született Milton Keynesben. Beau Greaves lett az első női dartsjátékos, aki ilyen kaliberű sikert véghez tudott vinni. A 22 éves játékos ráadásul nem akárkiket győzött le a Players Championship 11. állomásán. Beau Greaves megtette, amire korábban nem gondolta képesnek magát: Rob Cross, Gary Anderson és Michael Smith személyében három korábbi PDC-világbajnokot is felülmúlt.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!