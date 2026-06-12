Mégsem Spanyol Nagydíjat rendeznek a hétvégén, a Forma–1 mezőnye is átalakul

Az olasz pilóta ennek, valamint a riválisai botlásainak köszönhetően 66 ponttal áll a második Hamilton, és 68-cal mercedeses csapattársa, George Russell előtt. Egy újabb elsőséggel, egyben a sorozatban hatodik sikerrel Antonelli ráadásul megdöntené a hétszeres vb-győztes brit példakép egyéni rekordját, és már csak öt autóversenyző állna előtte az egymás után szerzett futamgyőzelmek Forma–1-es örökrangsorában.

Tavaly Piastri nyert Norris és Leclerc előtt Spanyolországban Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Diodato

Természetesen nem a magabiztos teljesítménye okozza, hogy Kimi Antonelli kihagyja az első gyakorlást, hanem az, hogy a szabályok értelmében évente minden istállónak mindkét versenyzőjét két-két alkalommal le kell cserélnie egy újoncra. Az olaszt Frederik Vesti pótolja, de ezenkívül is alaposan megváltozik a mezőny összetétele a péntek délutáni nyitányon: Dino Beganovic Lewis Hamilton (Ferrari), Leonardo Fornaroli Lando Norris (McLaren), Ivasza Ajumu Isack Hadjar (Red Bull), Paul Aron Nico Hülkenberg (Audi), Colton Herta Sergio Pérez (Cadillac), míg Luke Browning Alexander Albon (Williams) helyett ül majd autóba.

Fernando Alonso búcsúja a pályától?

Habár a 44 éves Fernando Alonso Real Madrid-szurkoló, Katalóniához is szép emlékek kötik. Egy évvel ezelőtt úgy érkezett a pályára, hogy addig nem volt pontja az idényben, itt egy kilencedik hellyel mégis megalapozta a sikeresebb folytatást. A múlt heti Monacói Nagydíj leintésénél úgy tűnt, a spanyol pilóta ebben az évben is pont nélkül tér haza, ám Pérez büntetésének köszönhetően végül a hercegségbeli futam tizedik helyére lépett előre, így 1974 óta a legidősebb Forma–1-es pontszerzővé vált.

Alonsóról talán merészség ilyet kijelenteni, de jó eséllyel most vasárnap köröz utoljára Montmelóban, hiszen legközelebb 2028-ban lehetne rá lehetősége.

Ráadásul a csütörtöki médianapon ő maga is sokat sejtető kijelentést tett: minden bizonnyal a mostani lesz az utolsó, reményei szerint varázslatos hétvégéje a helyszínen.

A közönségkedvenc várhatóan honfitársánál, Carlos Sainznál (Williams) is nagyobb biztatást kap majd a helyszínen, ahol az eddigi 22 versenyéből 15-ször pontot szerzett, a már említett két győzelem mellett pedig további öt alkalommal állt dobogóra. Noha utóbbira ezúttal nincs reális esély, Fernando Alonso 23. itteni szereplése emlékezetessé válhat.