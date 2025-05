Fernando Alonso iszonyatos mélységekben, de Schumachert megelőzve is lehet visszaút

A 2001-es Ausztrál Nagydíjon Fernando Alonso minden idők harmadik legfiatalabb Forma–1-es versenyzőjévé vált, majd 2003-ban, 21 évesen a legfiatalabb pole pozíciós, a legfiatalabb dobogós és a legfiatalabb futamgyőztes is ő lett – már egyik rekordot sem ő tartja. A spanyol tehetségtől ezután nem volt meglepő, hogy két világbajnoki címet is nyert, az már annál inkább, hogy ennyinél megállt. Az viszont 2025-ben egészen döbbenetes, hogy Alonso utoljára tizenkilenc éve nyert vb-t és tizenkét éve futamot – no és egyáltalán az, hogy még a mezőny tagja. Ha a sportág 1950 óta íródó történetét vizsgáljuk, ez kevésbé nagy hír, hiszen 59 olyan pilóta szerepelt már a Forma–1-ben, aki idősebb, mint Alonso a hétvégi Spanyol Nagydíjon. Az elmúlt ötven évből viszont egyedül Michael Schumacher tartozik közéjük, és a spanyol versenyző három héten belül utoléri a német legenda 21. századbeli korrekordját.

Az Aston Martinnal Fernando Alonso a Spanyol Nagydíjon szerezheti meg az első pontjait a 2025-ös Forma–1-es idényben. Fotó: NurPhoto/Andrea Diodato

Fernando Alonso útja a Forma–1-ben

Miként említettük, az eddigi 412 nagydíjából 32-t megnyert Alonso az utolsó világbajnoki címét 2006-ban szerezte, ezután viszont a Renault-tól a McLarenhez igazolt. Lewis Hamilton csapattársaként a wokingiaknál is közel járt a vb-címhez, ám lemaradt róla, és rögtön távozott is az istállótól. Újabb két renault-s év után következett öt idény a Ferrarinál, utóbbiak közül 2010-ben és 2012-ben is karnyújtásnyira volt a vb-trófeától.

2015-ben Fernando Alonso visszatért a McLarenhez, de az itt töltött újabb négy éve borzalmasan alakult egy harmatgyenge autóval.

2018 végén sokan azt hitték, visszavonult a Forma–1-től, hiszen endurance-versenyzésre és ralizásra váltott, de 2021-ben ismét a száguldó cirkusz tagja lett a spanyol pilóta. A Renault-utód Alpine-nál két idény alatt össze is jött egy dobogó, majd 2023-tól az Aston Martin versenyzője lett. Az ott fantasztikusan sikerült első idénye óta azonban Alonso szenved, ráadásul az elmúlt hónapokban egyre jobban és jobban.

Alonso 41 évesen, 2023-ban került az Aston Martinhoz. Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Az Aston Martin az egyik leggyengébb csapattá vált

Aki ránéz az Aston Martin idei teljesítményére, alig hiszi el, hogy 2023-ban ezzel a csapattal Fernando Alonso nyolc dobogós helyezést is szerzett, közülük hatot az év első nyolc futamán. A kétszeres világbajnok végül az összetett pontverseny negyedik helyén végzett, majdnem háromszor annyi pontot gyűjtve, mint a dobogómentes csapattársa, Lance Stroll. 2023 végén már érződött, hogy nem minden alakul álomszerűen a silverstone-i istállónál, de a spanyol pilóta tavaly így is tizennégy alkalommal szerzett pontot – a konstruktőrök között ismételten ötödik Aston Martin 94 pontjából Alonso nevéhez 70 fűződött.

Ezért is sokkoló, hogy a 2025-ös idény egyharmadánál, azaz nyolc versenyhétvégét követően Fernando Alonsónak 0, azaz nulla pontja van.

Pláne azt is figyelembe véve, hogy eközben a csapattulajdonos fia (Lance Stroll) két nagydíjon és egy sprintfutamon összesen 14 pontot gyűjtött. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Alonso elfelejtett vezetni, hiszen Monacóban is szinte bizonyosan értékes pontokat gyűjtött volna, ha nem hátráltatja egy műszaki hiba.

Az viszont sokatmondó, hogy ha a 2001-es, minardis debütálását nem számítjuk, akkor a mostani Alonso legrosszabb idénykezdete – pedig azóta szerepelt 21 Forma–1-es évadban.

Az autó, amin mindenképpen fejleszteni akarnak Silverstone-ban. Fotó: NurPhoto/Andrea Diodato

Adrian Newey-val Alonsóék lehetnek a 2026-os szabályváltozás nyertesei

Fernando Alonso még a legrosszabb mclarenes éveiben is pontot szerzett legkésőbb a nyolcadik futamon, amelyen elindult, ez most nem sikerült. A wokingiakkal 11 pont volt a legkevesebb, amit gyűjtött egy év alatt, jelen állás szerint ezt is alulmúlja majd. Ez azonban őt nem érdekli, legalábbis az alapján, amit arra a kérdésre válaszolt a Monacói Nagydíj után, hogy aláírná-e az idénybeli nulla pontot, ha jövőre vb-címért harcolhat.

– Boldogan, ha jövőre nyerek Ausztráliában. Számomra nem igazán változtat semmin, ha Barcelonában vagy Kanadában a nyolcadik helyen végzek, és idén 8 vagy 22 pontot szerzek.

Remélem, hogy a jövőre érkező szabályváltozásokkal versenyben leszünk, idén pedig letudom az összes be nem fejezett futamot

– nyilatkozta Alonso. – Versenyképes vagyok, nem arról van szó, hogy azért nem szerzek pontot, mert lassúnak érezném magam, vagy hogy saját hibámból nekimentem volna a falnak vagy valaki másnak az első körben.

A hétvégén saját közönsége előtt versenyezhet a 43 éves pilóta, aki legutóbb éppen a Spanyol Nagydíjon tudott futamot nyerni – igaz, még 2013-ban, azóta a legjobb ötben sem végzett sosem. Noha már a barcelonai versenyhétvégére is fontos szabályváltozásokkal érkezik a mezőny, Alonsót nem az első szárny hajlékonyságának mostantól érvényes szabályozása (ami a McLaren dominanciáját csökkentheti, Max Verstappen címvédési esélyeit pedig növelheti) foglalkoztatja, hanem a jövőre esedékes óriási módosítások.

Alonso és Newey: 2026 győztes párosa? Fotó: Getty Images North America/Minas Panagiotakis

2026-tól ugyanis az erőforrásokat és az autók karosszériáját is érintő, jelentős technikai változásokat vezetnek be, ami az erőviszonyokat alaposan átírhatja. Az Aston Martin már hónapok óta tudja, hogy ebben reménykedhet, méghozzá a Red Bulltól leigazolt sikeres tervezőmérnök, Adrian Newey segítségével. A 66 éves brit szakember az energiaitalosokat csúcsra vezette, és ez a terve a silverstone-iakkal is. Alonso korábban elmondta, szerinte jobb lett volna még korábban a csapathoz hozni főtervezőként Newey-t, de így is elég ideje lehet a jövő évi autót tökéletesre fejleszteni.

– Tudom, hogy nagyon motivált, és benne van mindenben, ami 2026-ban következik. Várom már, hogy vele dolgozhassak.

Tudom, mire képes, izgatott vagyok a jövővel kapcsolatban

– mondta még március végén a spanyol pilóta.

Az Aston Martin csapata tehát Alonsóval és Newey-val együtt fogadkozik, hogy jövőre előrelép vb-aspiránssá. Az biztos, hogy a 2026-os idény erőviszonyai jelenleg kiszámíthatatlanok, de így is a sporttörténelem egyik legnagyobb bravúrja lenne, ha a következő év végén már 45 éves (azaz Juan Manuel Fangio után a második legidősebb korban) Fernando Alonso világbajnok lenne. Viszont amíg motivált és elég gyorsnak érzi magát, Alonso harmadik vb-címét és Forma–1-es mezőnybeli helyét aligha lehet megkérdőjelezni.