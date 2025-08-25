idezojelek
Együttműködés kell a NATO és Oroszország között

A transzatlanti együttműködésnek nincs alternatívája Magyarország és egész Közép-Európa számára.

Csóti György
NATOOroszországEurópatranszatlanti együttműködéskultúraMagyarországértékrend 2025. 08. 25.
Donald Trump sokak által várva várt választási győzelme elhozta a reményt, hogy a transzatlanti térségben helyreáll a NATO létrehozásakor minden érintett által vallott értékrend, és érvényesül az együttműködés alapját képező, valamennyi résztvevő szempontjait figyelembe vevő érdekegyeztetés gyakorlata. Az augusztus 15-i alaszkai Trump–Putyin-találkozó pedig megerősítette ezt a reményt.

Földrészünk szellemiségét a több ezer éves európai értékrend határozza meg, legalábbis ez így volt hosszú évszázadokon át. Ez az értékrend három fundamentumon nyugszik: a görög filozófián, a római jogon és a keresztény erkölcsön. Mindehhez hozzájött az elmúlt évszázad közepén az egyetemes emberi jogok eszméje. 

(Ezt a gondolatkört az Európa Tanács 1950. november 4-én Rómában aláírt, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezménye rögzíti.) Ez az értékrend formálta az európai gondolkodást, művészetet, irodalmat, jogot és politikai intézményeket. Mindezt összességében európai kultúrának nevezzük, ami az elmúlt évszázadokban transzatlanti kultúrává terebélyesedett ki. Észak-Amerika szerves része ma már ennek a kultúrkörnek.

Az elmúlt húsz-harminc évben a genderideológia terjedése, a woke-mozgalom kiterjesztése és felduzzasztása, az LMBTQ-harcosok kontraproduktív akciói kikezdték az európai kultúrát és értékrendet. Leginkább az Atlanti-óceán két partján. A transzatlanti együttműködésben láthatatlan repedések keletkeztek.

 A 2015-ben elindult migrációs nyomás, a főleg huszonéves férfiakból álló tömegek megjelenése Európa déli és keleti határain végzetes fenyegetésnek bizonyultak. A név és útlevél nélkül, agresszív követelésekkel érkező illegális bevándorlókat Nyugat-Európában különböző, rosszul értelmezett indokokkal, többnyire tárt karokkal fogadták. Közép-Európában azonban általában tartózkodás vagy elutasítás volt a reakció. A repedések kezdtek kitágulni. 

Ezekre a problémákra mázsás súllyal nehezedett a Szovjetunió összeomlása után kialakult egypólusú világrend. Az Egyesült Államok már nemcsak a világ csendőre szerepet vállalta magára (maradjunk most a pozitív megközelítésnél), hanem egyre nagyobb nyomást gyakorolt európai szövetségeseire. Ennek legkirívóbb példája a Biden-adminisztráció politikája Magyarország irányában. Itt, a Duna partján komoly kétségek merültek fel. Donald Trump hatalomra jutása azonban eloszlatta az aggályokat az aggódók fejében is.

Jómagam mindig azt vallottam, a transzatlanti együttműködésnek nincs alternatívája Magyarország és egész Közép-Európa számára. Összeköt bennünket az azonos kultúra, ezen belül a vallás, a közös történelem, bizonyos fokig a földrajzi egység is, és mindezek felett a közös érdek: egységesen könnyebb fellépni a világ minden tájáról érkező kihívásokkal, veszélyekkel szemben.

 Az illegális migráció, az agresszív iszlám elképesztő (európai) térhódítása, a természeti környezet pusztulása, az évszázados Észak–Dél ellentét: az embert pusztító szegénység felszámolása az arra rászoruló térségekben, felvenni a versenyt a feltörekvő új gazdasági hatalmakkal, Kínával, Indiával, Brazíliával stb., hozzájárulni a háborús válsággócok felszámolásához szerte a világban.

Mindez nem zárja ki – sőt kis országok esetében, mint Magyarország, egyenesen kívánatos –, hogy a szoros és gyümölcsöző transzatlanti együttműködés mellett kereskedjünk a világ minden tájával, nyissunk keletre és délre, épüljenek ki ígéretes gazdasági együttműködések Kínával és Indiával, fejlődjenek a gazdasági kapcsolatok szerte az egész világban (konnektivitás). 

Ez lenne a legerősebb biztonsági garancia, ami szinte feleslegessé tenné az „elrettentőerő” fenntartását. (De azért az maradjon, az ördög sohasem alszik…)

A legfontosabb azonban, hogy 

a transzatlanti térség biztonsága hosszú távon csak Vancouvertől Vlagyivosztokig képzelhető el. Oroszország nem lehet ellenség. Már mások is felismerték, hogy Moszkvával kereskedni, nem háborúzni kell. Összeköt bennünket a nem alapvető eltérések mellett is közös kultúra és az egymásrautaltság a világ fent említett számos kihívásával szemben. 

Az északi félteke biztonsági struktúrájának három pilléren kell állnia: Egyesült Államok/Kanada, Európai Unió és Oroszország.

A partnerség gondolata az orosz medvével nem teljesen újkeletű. 1990 és 1998 között az Országgyűlés képviseletében részt vettem az észak-atlanti közgyűlés, mai nevén NATO parlamenti közgyűlés munkájában. A Szovjetunió szétesése után néhány évvel napirendre került a kérdés, hogyan lehetne a volt ellenségből partnert csinálni, együttműködni az új, demokratikus Oroszországgal.

 Komoly előkészítő munka után 1997 májusában Párizsban írták alá a NATO és Oroszország közötti kölcsönös kapcsolatok, együttműködés és biztonság alapokmányát.

 A megállapodás kimondja: „Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és tagállamai egyrészről, és az Orosz Föderáció másrészről – a további hivatkozásokban mint NATO és Oroszország – a legmagasabb politikai szinten tett tartós politikai kötelezettségvállalásra alapozva, a demokrácia és a biztonsági együttműködés elveire épülő maradandó és teljes békét fog együttesen kiépíteni az Euro-atlanti térségben. A NATO és Oroszország nem tekinti egymást ellenségnek. Közös céljuk a múlt örökségét jelentő korábbi szembenállás és versengés felszámolása, valamint a kölcsönös bizalom és együttműködés erősítése.”

Ez került le a napirendről 2007 táján Ukrajna NATO-tagságának lebegtetésétől kezdve fokozatosan a – feltehetően amerikai titkosszolgálatok által előkészített – 2014-es majdani narancsos forradalomig, az oroszbarát ukrán kormány megdöntéséig. Ezt követte a Krím félsziget orosz megszállása és törvénytelennek ítélt bekebelezése. Most, az orosz–ukrán háború negyedik évében végre felcsillant a béke reménye. Ha a józan ész győz ezekben a hónapokban, akkor a fegyverszünet után egy igazságos békeszerződés születhet. Ezek után már vissza lehet térni az 1997-es párizsi megállapodás szellemiségéhez.

A szerző volt országgyűlési képviselő, nyugalmazott diplomata
 

