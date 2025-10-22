idezojelek
Nagy Imre történelmi emlékezete

A miniszterelnök halálával tette hitelessé a magyar nép szabadságharcának igazát.

Csóti György
Nagy Imrekivégzés1956-os forradalom 2025. 10. 22.
Batthyány Lajostól Tisza Istvánig és tovább sorolható a mártír magyar miniszterelnökök névsora. Ott van közöttük Nagy Imre is, az 1956-os forradalom és szabadságharc kormányfője. Emléküket ápolni és örökségüket folytatni kell. Ez az örökség így szól: 

„A haza minden előtt”.

Nagy Imre szegényparaszti családból származott, és az első világháború közepén, 1916-ban esett orosz fogságba. Ott hatottak rá végérvényesen a szegények, a kisemmizettek megváltását ígérő kommunista eszmék. 1918-tól kezdve számos szociáldemokrata és kommunista mozgalom tagja volt, kereste az utat a társadalmi igazságosság megteremtéséhez. 1921-ben tért vissza Magyarországra, Kaposváron tisztviselőként dolgozott 1927-ig. Ezt követően Bécsbe emigrált, majd 1930-ban a Szovjetunióban kötött ki.

Állandó harcban állt a szovjet és a magyar kommunista vezetők embertelen politikai gyakorlatával, amiért vezető testületekből való eltávolítástól a pártból kizárásig büntették folyamatosan. 1936-ban Kun Béla feljelentése alapján kizárták a pártból, mert nem kívánta felvenni a szovjet állampolgárságot. 1939-ben megrovással visszavették a Kommunisták Magyarországi Pártjába. 1944. december 22-én a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés földművelésügyi miniszterré nevezte ki. 1945. március 17-én a kormány elé terjesztette a földosztásról szóló miniszteri rendelettervezetét, melyet ekkor még a Minisztertanács egyhangúlag elfogadott. 1947 decemberében írásos ellenvéleményt fogalmazott meg Gerő Ernő szovjet mintájú átalakítást szorgalmazó gazdaságpolitikai irányelveivel kapcsolatban, melyet a pártvezetés már elutasított.

1949-ben hosszú vitába bonyolódott Rákosival, amelynek során a mezőgazdaság szövetkezetesítésének hosszabb időre történő, erőszaktól mentes útja mellett állt ki. Ezt követően „opportunista, szövetkezetesítés elleni nézetei miatt” a Politikai Bizottságból kizárták. Sztálin halála után, Rákosi túlkapásai miatt, szovjet sugallatra 1953. július 4-én Nagy Imrét miniszterelnökké nevezték ki. Feloszlatta az internálótáborokat, megszüntette a kitelepítéséket, korlátozta az ÁVH tevékenységét, könnyített a parasztság terhein, lehetővé tette a termelőszövetkezetekből való kilépést. Szabadon engedte a Rákosi által bebörtönzött kommunistákat, közöttük Kádár Jánost (!). Megszüntette az egyházak üldözését. 1955-ben „antileninista, pártellenes nézetei” miatt megfosztották minden tisztségétől, végül a pártból is kizárták.

1956. október 23-án budai villájában ült házi őrizetben, a hatalom számkivetettjeként. Bár 1956 tavaszán a pártellenzék tekintélyes szellemi vezetőjévé vált, de semmiféle szerepet nem vállalt. Október 13-án visszavették a pártba. 

22-én este a műegyetemisták felkérték, hogy legyen jelen a nagygyűlésükön, de ezt visszautasította. Nem értett egyet a tüntetésekkel, párton belüli alapvető reformokban gondolkodott. 23-án este a Kossuth téren több tízezer ember követelte őt. A pártvezetés hívására elment, és a Parlament erkélyéről arról beszélt, a tüntetők követelései jogosak, a párt vezetésével meg kell találni a politikai kibontakozást. Ezután a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Akadémia utcai központjában értesült a fegyveres felkelés kirobbanásáról és a szovjet csapatok fővárosba hívásáról. Mivel nem volt tagja a vezetésnek, a döntést nem kérhette számon, nem tudott változtatni rajta. Nemcsak a saját kárunkat látta benne, hanem az intervenciót a Szovjet­unió baklövésnek tartotta. Az éjszaka során kihirdetett statáriumról is nélküle döntöttek.

24-én hajnalban az MDP vezetősége megválasztotta kormányfőnek, amit a Moszkvából délután Budapestre érkező Mikoján és Szuszlov is jóváhagyott. Ezzel a kommunista gyakorlatnak és az érvényes magyar törvényeknek megfelelően ismét az ország legitim miniszterelnöke lett. Délben rádióbeszédet mondott, melyben ígéretet tett, hogy a fegyvert letevők a statárium alól mentesülnek. Ekkor még úgy gondolta, hogy párhuzamosan zajlik egy kommunista antisztálinista forradalom és egy ellenforradalom. Ellenforradalminak minősítette a többpártrendszer szorgalmazását. Az ezt követő napokban sorra fogadta a különböző forradalmi küldöttségeket, és legtöbb követelésüket elfogadta. 

Rájött, hogy itt a magyar nép teljes egészének akaratáról van szó, a kisemmizett, megnyomorított nép követel jobb életet felkelés formájában, szó sincs valamiféle „reakciós restaurációról”. 

Leváltották Gerőt, a sztálinista magot eltávolították az MDP-ből, négypárti kormány alakult, megkezdték a tárgyalásokat a szovjet csapatok kivonásáról.

28-án este Nagy Imre rádióbeszédben bejelentette, hogy a kormány a történteket nemzeti demokratikus mozgalomként értékeli, elfogadja a felkelők követeléseinek nagy részét, és kivonják a szovjet csapatokat Budapestről. Egyértelműen állást foglalt a többpártrendszer bevezetése mellett, és a spontán alakult forradalmi bizottságok támogatását kérte. Bejelentette az ÁVH feloszlatását, a beszolgáltatás eltörlését. Jóváhagyta a Forradalmi Karhatalmi Bizottság megalakulását, amely a honvédség, valamint a rendőrség és a nemzetőrségbe szervezett felkelők részvételével tartotta fenn a rendet. Október 30-i rádióbeszédében kijelentette: „Az ország életének további demokratizálása érdekében az egypártrendszer megszüntetésével a kormányzást az 1945-ben újjászületett koalíciós pártok demokratikus együttműködésének alapjaira helyezzük.”

November elsején kormánya bejelentette a Varsói Szerződésből való kilépést, és semlegesnek nyilvánította az országot. Este az új kommunista párt, az MSZMP vezetője, Kádár János, aki eddig az időpontig mindent jóváhagyott, a szovjet nagykövetségre ment, másnap pedig Moszkvába vitték bolsevik elvtársai. Mindez a kormány tudta nélkül történt. Látszólag jó ütemben haladtak a tárgyalások a szovjet csapatok hazánkból történő kivonásáról és a további demokratikus átalakulásról. Az egész ország bízott egy szebb jövőben.

November 4-én hajnalban azonban drámai hangú rádióbeszédben jelentette be Nagy Imre: „Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.” 

A Parlament épületét elözönlő szovjet katonák elől azonban kénytelen volt legközelebbi híveivel a jugoszláv nagykövetségen menedéket kérni. Innen aljas cselszövéssel elrabolták és Romániába deportálták őket. Kádárék megpróbálták rávenni a forradalom miniszterelnökét, mondjon le, ismerje el a Kádár-kormányt, gyakoroljon önkritikát, és kérjen bocsánatot a magyar néptől. Ez esetben nem csupán szabadságát adták volna vissza, hanem komoly társadalmi funkciót is kilátásba helyeztek számára. 

Kádár tisztában volt azzal, hogy csak ez esetben tekinti őt ország-világ törvényes kormányfőnek.

Nagy Imre kategorikusan visszautasított mindent. 1957 márciusában Moszkvában Kádár János megállapodott a Szovjetunió Kommunista Pártja vezetőivel abban, hogy Nagy Imrét bíróság elé állítják. A szovjet vezetés nem írta elő Nagy Imre halálos ítéletét, erre csak azért került sor, hogy a hazaáruló nyugodtan alhasson. 1958. június 15-én Nagy Imre az utolsó szó jogán elmondott beszédét ezzel zárta: „Védelmemre semmit felhozni nem kívánok, kegyelmet nem kérek.” Másnap hajnalban végrehajtották a kötél általi halálbüntetést.

Nagy Imre hatalmas utat járt végig, amíg internacionalista kommunistából magyar nemzeti hőssé vált. De ez az út nem damaszkuszi volt. Ez egy hosszú tévút volt. Jót akart, de rosszul. Rosszul, vagyis tévesen, de nem gonoszul, nem kegyetlenül. Emberarcú kommunista volt, emberarcú szocializmust akart.

Élete végén döbbent rá, hogy tévúton járt. De akkor élete árán is kiállt a megtalált igazság mellett. Önként vállalt halálával tette hitelessé az egész világ előtt a magyar nép forradalmának és szabadságharcának igazát. Ezzel vált történelmileg visszavonhatatlan bűnné Kádárék haza- és nemzetárulása. Október 23-án a korabeli egyetemi ifjúság, a Petőfi Kör, a spontán utcára vonuló tömegek, a pesti srácok, a felkelők mellé álló katonák és rendőrök mellett a mártír Nagy Imrére emlékezünk.

A szerző volt politikus és diplomata

