Nagy Imre történelmi emlékezete

Batthyány Lajostól Tisza Istvánig és tovább sorolható a mártír magyar miniszterelnökök névsora. Ott van közöttük Nagy Imre is, az 1956-os forradalom és szabadságharc kormányfője. Emléküket ápolni és örökségüket folytatni kell. Ez az örökség így szól:

„A haza minden előtt”.

Nagy Imre szegényparaszti családból származott, és az első világháború közepén, 1916-ban esett orosz fogságba. Ott hatottak rá végérvényesen a szegények, a kisemmizettek megváltását ígérő kommunista eszmék. 1918-tól kezdve számos szociáldemokrata és kommunista mozgalom tagja volt, kereste az utat a társadalmi igazságosság megteremtéséhez. 1921-ben tért vissza Magyarországra, Kaposváron tisztviselőként dolgozott 1927-ig. Ezt követően Bécsbe emigrált, majd 1930-ban a Szovjetunióban kötött ki.

Állandó harcban állt a szovjet és a magyar kommunista vezetők embertelen politikai gyakorlatával, amiért vezető testületekből való eltávolítástól a pártból kizárásig büntették folyamatosan. 1936-ban Kun Béla feljelentése alapján kizárták a pártból, mert nem kívánta felvenni a szovjet állampolgárságot. 1939-ben megrovással visszavették a Kommunisták Magyarországi Pártjába. 1944. december 22-én a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés földművelésügyi miniszterré nevezte ki. 1945. március 17-én a kormány elé terjesztette a földosztásról szóló miniszteri rendelettervezetét, melyet ekkor még a Minisztertanács egyhangúlag elfogadott. 1947 decemberében írásos ellenvéleményt fogalmazott meg Gerő Ernő szovjet mintájú átalakítást szorgalmazó gazdaságpolitikai irányelveivel kapcsolatban, melyet a pártvezetés már elutasított.

1949-ben hosszú vitába bonyolódott Rákosival, amelynek során a mezőgazdaság szövetkezetesítésének hosszabb időre történő, erőszaktól mentes útja mellett állt ki. Ezt követően „opportunista, szövetkezetesítés elleni nézetei miatt” a Politikai Bizottságból kizárták. Sztálin halála után, Rákosi túlkapásai miatt, szovjet sugallatra 1953. július 4-én Nagy Imrét miniszterelnökké nevezték ki. Feloszlatta az internálótáborokat, megszüntette a kitelepítéséket, korlátozta az ÁVH tevékenységét, könnyített a parasztság terhein, lehetővé tette a termelőszövetkezetekből való kilépést. Szabadon engedte a Rákosi által bebörtönzött kommunistákat, közöttük Kádár Jánost (!). Megszüntette az egyházak üldözését. 1955-ben „antileninista, pártellenes nézetei” miatt megfosztották minden tisztségétől, végül a pártból is kizárták.

1956. október 23-án budai villájában ült házi őrizetben, a hatalom számkivetettjeként. Bár 1956 tavaszán a pártellenzék tekintélyes szellemi vezetőjévé vált, de semmiféle szerepet nem vállalt. Október 13-án visszavették a pártba.

22-én este a műegyetemisták felkérték, hogy legyen jelen a nagygyűlésükön, de ezt visszautasította. Nem értett egyet a tüntetésekkel, párton belüli alapvető reformokban gondolkodott. 23-án este a Kossuth téren több tízezer ember követelte őt. A pártvezetés hívására elment, és a Parlament erkélyéről arról beszélt, a tüntetők követelései jogosak, a párt vezetésével meg kell találni a politikai kibontakozást. Ezután a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Akadémia utcai központjában értesült a fegyveres felkelés kirobbanásáról és a szovjet csapatok fővárosba hívásáról. Mivel nem volt tagja a vezetésnek, a döntést nem kérhette számon, nem tudott változtatni rajta. Nemcsak a saját kárunkat látta benne, hanem az intervenciót a Szovjet­unió baklövésnek tartotta. Az éjszaka során kihirdetett statáriumról is nélküle döntöttek.