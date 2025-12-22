erdélykelemen hunorerdély hazavárprogramsegítség

Itt megtalál mindent, amit az Erdély hazavár programról tudni kell + videó

Kelemen Hunor december 12-én bejelentette az Erdély hazavár program elindítását, amely gyakorlati segítséget kínál a hazatéréshez. A kezdeményezés személyre szabott tanácsadással, online felülettel és közvetlen kapcsolattartással támogatja az érdeklődőket. Az üzenet egyértelmű: Erdély ma is biztonságos, élhető otthon, ahová mindig vissza lehet térni. Az RMDSZ karácsonyi kisfilmje a külföldön élő erdélyi magyarokat szólítja meg, mutatjuk!

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 16:56
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mikor éreztél utoljára olyat, hogy borsódzik a hátad egy film miatt? Most újra fogsz! Az RMDSZ elkészítette az idei év karácsonyi kisfilmjét, amelytől még azok is elérzékenyülnek, akiknek kőből van a szívük” – így fogalmaz hivatalos online felületén az RMDSZ.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke (Fotó: AFP)

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a klip bemutatásával bejelentette az Erdély hazavár program elindítását, amellyel a párt gyakorlati segítséget nyújt a hazatéréshez a külföldön élő fiataloknak, fiatal családosoknak, kint tanulóknak, dolgozóknak és szépkorúaknak.

Egy hét leforgása alatt kétszer is a figyelem középpontjába került a marosvásárhelyi repülőtér. Pár napja innen indult a jó hír: járatbővítésről számoltak be, jövő márciustól nyolc európai országból érkezhetnek ide utasok, Angliától Németországig. Ez a fejlesztés az Erdély hazavár programnak is nagy lökést ad: az RMDSZ most egy olyan karácsonyi reklámfilmmel indította el hazaváró programját, amely az erdélyiekről szól, vizuálisan erős, emberközeli, és az érzelmeinkkel is szépen „dolgozik” – jelentették be.

„Világszerte több százezer erdélyi magyar él, akik ma is a mi közösségünk tagjai: továbbra is hozzánk tartoznak, rájuk számít az RMDSZ a jövő építésében. Az Erdély hazavár program őket köti össze a szülőfölddel, őket hívja haza” – fejtette ki a párt.

A honlapon először egy rövid konzultációs ív várja a külföldön élő erdélyi magyarokat. Az RMDSZ arra kéri őket, mondják el, mi segítené és mi akadályozná a hazajövetelüket. Nem találgatni akar, hanem pontosan érteni az igényeket, a félelmeket, a reményeket. 

A honlapot folyamatosan bővíti gyakorlati tudnivalókkal, és már most megtalálhatók rajta történetek a hazatértektől.

A másik segítség a telefonszám. Aki felhívja, elmondhatja, hol él most, hová szeretne hazajönni, és miben kér támogatást. Az RMDSZ pedig összeköti őket az érintett település polgármesterével, önkormányzatával, és végigkíséri a hazaköltözésben az első kérdésektől az első konkrét lépésekig.

Összességében az Erdély hazavár program egyszerre szól érzelmekről és felelős döntésekről. A karácsonyi üzenet arra emlékeztet, hogy a szülőföld nem csupán emlék, hanem élő lehetőség, amely konkrét segítséggel is várja a hazatérni vágyókat. 

Erdély múltja és jelene találkozik ebben a kezdeményezésben, üzenve mindenkinek: az otthon kapuja nyitva áll.

Borítókép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu