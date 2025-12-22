Itt megtalál mindent, amit az Erdély hazavár programról tudni kell + videó

A honlapon először egy rövid konzultációs ív várja a külföldön élő erdélyi magyarokat. Az RMDSZ arra kéri őket, mondják el, mi segítené és mi akadályozná a hazajövetelüket. Nem találgatni akar, hanem pontosan érteni az igényeket, a félelmeket, a reményeket.

A honlapot folyamatosan bővíti gyakorlati tudnivalókkal, és már most megtalálhatók rajta történetek a hazatértektől.

A másik segítség a telefonszám. Aki felhívja, elmondhatja, hol él most, hová szeretne hazajönni, és miben kér támogatást. Az RMDSZ pedig összeköti őket az érintett település polgármesterével, önkormányzatával, és végigkíséri a hazaköltözésben az első kérdésektől az első konkrét lépésekig.