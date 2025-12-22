„Mikor éreztél utoljára olyat, hogy borsódzik a hátad egy film miatt? Most újra fogsz! Az RMDSZ elkészítette az idei év karácsonyi kisfilmjét, amelytől még azok is elérzékenyülnek, akiknek kőből van a szívük” – így fogalmaz hivatalos online felületén az RMDSZ.
Itt megtalál mindent, amit az Erdély hazavár programról tudni kell + videó
Kelemen Hunor december 12-én bejelentette az Erdély hazavár program elindítását, amely gyakorlati segítséget kínál a hazatéréshez. A kezdeményezés személyre szabott tanácsadással, online felülettel és közvetlen kapcsolattartással támogatja az érdeklődőket. Az üzenet egyértelmű: Erdély ma is biztonságos, élhető otthon, ahová mindig vissza lehet térni. Az RMDSZ karácsonyi kisfilmje a külföldön élő erdélyi magyarokat szólítja meg, mutatjuk!
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a klip bemutatásával bejelentette az Erdély hazavár program elindítását, amellyel a párt gyakorlati segítséget nyújt a hazatéréshez a külföldön élő fiataloknak, fiatal családosoknak, kint tanulóknak, dolgozóknak és szépkorúaknak.
Egy hét leforgása alatt kétszer is a figyelem középpontjába került a marosvásárhelyi repülőtér. Pár napja innen indult a jó hír: járatbővítésről számoltak be, jövő márciustól nyolc európai országból érkezhetnek ide utasok, Angliától Németországig. Ez a fejlesztés az Erdély hazavár programnak is nagy lökést ad: az RMDSZ most egy olyan karácsonyi reklámfilmmel indította el hazaváró programját, amely az erdélyiekről szól, vizuálisan erős, emberközeli, és az érzelmeinkkel is szépen „dolgozik” – jelentették be.
„Világszerte több százezer erdélyi magyar él, akik ma is a mi közösségünk tagjai: továbbra is hozzánk tartoznak, rájuk számít az RMDSZ a jövő építésében. Az Erdély hazavár program őket köti össze a szülőfölddel, őket hívja haza” – fejtette ki a párt.
További Külföld híreink
A honlapon először egy rövid konzultációs ív várja a külföldön élő erdélyi magyarokat. Az RMDSZ arra kéri őket, mondják el, mi segítené és mi akadályozná a hazajövetelüket. Nem találgatni akar, hanem pontosan érteni az igényeket, a félelmeket, a reményeket.
A honlapot folyamatosan bővíti gyakorlati tudnivalókkal, és már most megtalálhatók rajta történetek a hazatértektől.
A másik segítség a telefonszám. Aki felhívja, elmondhatja, hol él most, hová szeretne hazajönni, és miben kér támogatást. Az RMDSZ pedig összeköti őket az érintett település polgármesterével, önkormányzatával, és végigkíséri a hazaköltözésben az első kérdésektől az első konkrét lépésekig.
További Külföld híreink
Összességében az Erdély hazavár program egyszerre szól érzelmekről és felelős döntésekről. A karácsonyi üzenet arra emlékeztet, hogy a szülőföld nem csupán emlék, hanem élő lehetőség, amely konkrét segítséggel is várja a hazatérni vágyókat.
Erdély múltja és jelene találkozik ebben a kezdeményezésben, üzenve mindenkinek: az otthon kapuja nyitva áll.
További Külföld híreink
Borítókép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A nyugdíjasokat veszi célba a Tisza testvérpártjának minisztere
Stagnál a német gazdaság, és a kilátások sem biztatóak.
Friss hír érkezett az orosz kézilabdacsapatok nemzetközi visszatéréséről
„Hivatalosan is napirendre kerül a kérdés.”
Frei Tamás szerint Zelenszkijnek engednie kell, „ez itt a vége” + videó
Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője az orosz–ukrán háborúról beszélgetett az újságíróval.
Az orosz fejlesztések lépéskényszerbe hozzák Ukrajnát
Az ukránok fordítani próbálnak a versenyhátrányon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A nyugdíjasokat veszi célba a Tisza testvérpártjának minisztere
Stagnál a német gazdaság, és a kilátások sem biztatóak.
Friss hír érkezett az orosz kézilabdacsapatok nemzetközi visszatéréséről
„Hivatalosan is napirendre kerül a kérdés.”
Frei Tamás szerint Zelenszkijnek engednie kell, „ez itt a vége” + videó
Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője az orosz–ukrán háborúról beszélgetett az újságíróval.
Az orosz fejlesztések lépéskényszerbe hozzák Ukrajnát
Az ukránok fordítani próbálnak a versenyhátrányon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!