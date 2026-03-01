Súlyos bizonytalanság, meredeken emelkedő árak – évtizedek óta nem látott válság jöhet az olajpiacon

A zavar mértékét valószínűleg a konfliktus időtartama határozza meg, de egyelőre már maga a fenyegetés és a bizonytalanság is elegendő ahhoz, hogy súlyosan befolyásolja azokat a szállításokat, amelyek a globális olajkínálat 20 százalékát biztosító térségből érkeznek.

Gyors rendezés hiányában az olajárak várhatóan meredeken emelkednek, amikor hétfő reggel megkezdődik a kereskedés. Az irányadó Brent nyersolaj ára az elmúlt hetekben hordónként mintegy 70 dollárra emelkedett, ami 2025 augusztusa óta a legmagasabb szint, mivel a befektetők a közel-keleti katonai konfrontációra készültek.

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen, magas rangú vezetőket célozva.

Donald Trump állítása szerint, hogy a támadások megszüntetik az Egyesült Államokat fenyegető biztonsági kockázatot, és lehetőséget adnak az irániaknak arra, hogy megdöntsék vezetőiket. Egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy az iráni megtorló csapások kárt okoztak volna az olaj- és gázinfrastruktúrában.

Robbanásokról számoltak be az Egyesült Arab Emírségekben és Kuvaitban, két jelentős olajexportőr országban. Eközben Katar, a világ második legnagyobb cseppfolyósított földgáz-exportőre közölte, hogy elfogott az ország ellen irányított rakétákat.

Robbanásokat hallottak Bahreinben és Irán Kharg-szigetének közelében is, azon a terminálnál, amelyen keresztül normál esetben a nyersolajexport mintegy 90 százaléka halad át, bár a hajózási adatok arra utalnak, hogy Teherán az ott tárolt olaj nagy részét az elmúlt napokban tankhajókra rakodta át. Lényeges, hogy eddig nem érkezett jelentés a Hormuzi-szoroson – az Irán és Omán közötti keskeny vízi úton – áthaladó hajóforgalom zavaráról, amely naponta csaknem húszmillió hordó nyersolajat és finomított terméket kezel.