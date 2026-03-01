orbán balázstisza pártfidesz

Orbán Balázs: Le fogjuk tolni a Tisza–Kijev–Brüsszel-tengelyt a pályáról

Bár a kampány első napját megnyerte a Fidesz, mindenkinek el kell mondani, hogy Orbán Viktor és a Fidesz a garancia arra, hogy kimaradjunk a háborúból, hogy ne kelljen a pénzünket Ukrajnába küldeni, és hogy Magyarország az erőforrásait a magyar családokra és vállalkozásokra fordíthassa – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 01. 12:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán olajblokád alatt, felrobbanó közel-keleti konfliktus mellett zajlott a kampány első hete – kezdte értékelését Orbán Balázs.

Kunszállás, 2026. február 26. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának kunszállási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 26-án. MTI/Bús Csaba
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)

„A kampány első napját látványosan megnyertük. Mi gyűjtöttük össze elsőként a szükséges ajánlásokat, miénk volt az első nyilvántartásba vett jelölt, és a nap végén 196 ezer ajánlásnyi ívet adtunk le – 85 ezerrel többet, mint a Tisza Párt, amelynek vezetője hiába akart túl nagyot mondani, a Nemzeti Választási Iroda adatai lebuktatták” – hangsúlyozta bejegyézésében a miniszterelnök politikai igazgatója.

A kampány kezdete óta a Fidesz politikusai folyamatosan járják az országot, és a választásokig 50 ember több mint 200 fórumot tart kiemelt számú érdeklődővel. A Tisza Párt láthatóan bajban van ezen a téren – jegyzi meg. 

Magyar Péter fórumain egyre kevesebben vesznek részt, a másodvonalbeli politikusok rendezvényein – ha egyáltalán tartanak ilyeneket – csak lézengenek az emberek.

 Mindeközben – hangsúlyozza Orbán Balázs – folytatják a presszkukac-taktikát: menekülnek a sajtó elől, nehogy elmondják a valódi szándékaikat, mert akkor megbuknának.

A Fidesz erőfölénye az ajánlások gyűjtésénél is megmutatkozik: az őszi gyűjtéssel együtt nemsokára elérjük a másfélmillió ajánlást, a Nemzeti Petíciót pedig közel hatszázezren írták alá – részletezte az adatokat a politikus. Utóbbit szombat óta már online is ki lehet tölteni. A szép eredmények Orbán Balázs szerint annak tudhatók be, hogy a választók érzik, hogy a háborúval szembeni kiállásban és az ukrán energiazsarolás ügyében csak a kormányoldalra lehet számítani, az ellenzék mindig Brüsszel és az ukránok oldalán áll.

A miniszterelnök politikai tanácsadója emlékeztet, a Századvég kutatásából kiderül, a magyarok háromnegyede elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai okokból szabotálja a Barátság vezeték újraindítását. Közel kétharmaduk nem ért egyet azzal sem, hogy Brüsszel rá akarja kényszeríteni Magyarországra az orosz energia kitiltását. Érthető, hiszen a most kirobbant közeli-keleti konfliktus soha nem látott olajdrágulással fenyeget. 

Ilyen helyzetben őrültség az orosz olajról való leválás mellett kiállni és az ukránok zsarolását elfogadni

 – jegyzi meg.

A Nézőpont Intézet kutatása szerint a magyarok többsége az ukrán olajblokád kérdésében a kormány álláspontját támogatja, és alig húsz százalék szerint kellene Magyarországnak engednie. A Tisza Párt szavazói megosztottak a kérdésben, harmaduk az ukránok pártján áll.

A háborúval szembeni társadalmi ellenállás napról napra fokozódik, hiszen lassan minden napra jut egy újabb ukrán fenyegetés vagy zsarolás. A politikai igazgató emlékeztet, a héten Esztergomban találkozhattak azok, akik nemet mondanak a háborúra, jövő héten pedig Debrecenben megtartjuk a valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlést.

A kampány első hetében szertefoszlott a Tisza csodafegyvernek hitt módszere is: a manipulált közvélemény-kutatások rendszere. A Tisza tudatosan törekszik arra, hogy kialakítsa azt a képet, hogy nyerni fognak, miközben ők is pontosan tudják, hogy hátrányban vannak. Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtökön arról számolt be közösségi oldalán, hogy birtokába kerültek a Medián januári valódi mérései, amelyekből kiderült: a publikálás során meghamisították az eredményeket, a Tiszát jelentősen felül-, míg a Fideszt alulmérték. A Medián lelepleződésével a Tisza Párt elveszítette a legerősebb választási várakozásokat befolyásoló eszközét.

Orbán Balázs szerint ezek után nem csoda, hogy a tiszás tábor egyre feszültebb és egyre agresszívebb. Péladéknt említi, hogy szerdán hajnalban egy szimbolikus, erőszakos eset történt: egy férfi Fidesz-plakátokat vágott le Budapesten, amiért egy Fidesz-aktivista kérdőre vonta. A tiszás illető dühödten a kamera mögött álló fideszes aktivistára támadt, megütötte, és belerúgott már a földön fekvő emberbe. A Tisza Párt gyűlöletre és harag gerjesztésére építi politikáját, ami egyenes út az erőszakhoz. 

Mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, és bízunk benne, hogy áprilisban nemcsak a Tisza Pártnak, hanem a politikai erőszaknak is utat mutathatunk

 – teszi hozzá.

A digitális térben is precedens nélküli attak érte a nemzeti oldalt – írta Orbán Balázs. A Meta indoklás nélkül megszüntette három vidéki hírportál Facebook-oldalának elérhetőségét. A techóriás döntése súlyosan sérti a sajtószabadságot, és akár a választási kampányba való beavatkozásként is értelmezhető. Az ügyben a Magyar Nemzeti Médiaszövetség tiltakozó nyilatkozatot adott ki. Az elmúlt időszakban több jobboldali oldal és profil is arról számolt be, hogy korlátozták az elérését a Facebookon. A Tisza Párt EP-képviselője, Dávid Dóra, aki egyben a Meta egykori jogtanácsosa is, nemrég arra szólította fel a Tisza Párt követőit, hogy jelentsék a Fideszhez tartozó tartalmakat és oldalakat.

A Nézőpont Intézet a legvalószínűbb listás eredmény kapcsán készített felméréséből kiderül, a Fidesz átlagosan 5-6 százalékponttal vezet a Tiszával szemben 2025 decembere óta.

Az előttünk álló 42 napban ezt az előnyt növelni kell – hangsúlyozta Orbán Balázs. Véleménye szerint egyetlen dolgot lehet tenni: 

neki kell lendülni, és el kell végezni a munkát. El kell mondani mindenkinek, hogy Orbán Viktor és a Fidesz a garancia arra, hogy kimaradunk a háborúból, hogy ne kelljen a pénzünket Ukrajnába küldeni, és hogy Magyarország az erőforrásait ne egy háborúra, hanem a magyar családokra és vállalkozásokra fordítsa. Ha ezt a munkát elvégezzük, a végén le fogjuk tolni a Tisza–Kijev–Brüsszel-tengelyt a pályáról.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Magyar Külügyi Intézet és az Observer Research Foundation szervezésében megrendezett Budapest Global Dialogue 2026 konferencián (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu