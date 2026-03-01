Orbán Balázs: Le fogjuk tolni a Tisza–Kijev–Brüsszel-tengelyt a pályáról

Az ukrán olajblokád alatt, felrobbanó közel-keleti konfliktus mellett zajlott a kampány első hete – kezdte értékelését Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)

„A kampány első napját látványosan megnyertük. Mi gyűjtöttük össze elsőként a szükséges ajánlásokat, miénk volt az első nyilvántartásba vett jelölt, és a nap végén 196 ezer ajánlásnyi ívet adtunk le – 85 ezerrel többet, mint a Tisza Párt, amelynek vezetője hiába akart túl nagyot mondani, a Nemzeti Választási Iroda adatai lebuktatták” – hangsúlyozta bejegyézésében a miniszterelnök politikai igazgatója.

A kampány kezdete óta a Fidesz politikusai folyamatosan járják az országot, és a választásokig 50 ember több mint 200 fórumot tart kiemelt számú érdeklődővel. A Tisza Párt láthatóan bajban van ezen a téren – jegyzi meg.

Magyar Péter fórumain egyre kevesebben vesznek részt, a másodvonalbeli politikusok rendezvényein – ha egyáltalán tartanak ilyeneket – csak lézengenek az emberek.

Mindeközben – hangsúlyozza Orbán Balázs – folytatják a presszkukac-taktikát: menekülnek a sajtó elől, nehogy elmondják a valódi szándékaikat, mert akkor megbuknának.

A Fidesz erőfölénye az ajánlások gyűjtésénél is megmutatkozik: az őszi gyűjtéssel együtt nemsokára elérjük a másfélmillió ajánlást, a Nemzeti Petíciót pedig közel hatszázezren írták alá – részletezte az adatokat a politikus. Utóbbit szombat óta már online is ki lehet tölteni. A szép eredmények Orbán Balázs szerint annak tudhatók be, hogy a választók érzik, hogy a háborúval szembeni kiállásban és az ukrán energiazsarolás ügyében csak a kormányoldalra lehet számítani, az ellenzék mindig Brüsszel és az ukránok oldalán áll.

A miniszterelnök politikai tanácsadója emlékeztet, a Századvég kutatásából kiderül, a magyarok háromnegyede elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai okokból szabotálja a Barátság vezeték újraindítását. Közel kétharmaduk nem ért egyet azzal sem, hogy Brüsszel rá akarja kényszeríteni Magyarországra az orosz energia kitiltását. Érthető, hiszen a most kirobbant közeli-keleti konfliktus soha nem látott olajdrágulással fenyeget.

Ilyen helyzetben őrültség az orosz olajról való leválás mellett kiállni és az ukránok zsarolását elfogadni

– jegyzi meg.