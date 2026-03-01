Iránveszélybiztonságkonfliktus

Az iráni konfliktus súlyos biztonsági kockázat a világ számára

Az iráni konfliktus súlyos biztonsági kockázat az egész világ számára, veszélyezteti a kőolajellátást – erről beszélt Szalai Szilárd, az Ellenpont vezető elemzője az M1 aktuális csatornán vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 14:35
Konlfiktus Iránban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iráni konfliktusról szólva kifejtette: egy ilyen gócpont a globális biztonsági helyzetre kihatással van gazdasági szempontból azért, mert a világ üzemanyag-ellátásának jelentős része a Hormuzi-szoroson megy keresztül. Továbbá ez az átideologozált állam nem áll távol az iszlám szélsőségességtől, az iszlám fundamentalizmus eszköztárába pedig a terrorizmus is beletartozik. Az egész világ biztonsági helyzete destabilizálódott ezzel a konfliktussal – jegyezte meg a szakember.

Az iráni konfliktus súlyos biztonsági kockázat az egész világ számára (Fotó: AFP)
Az iráni konfliktus súlyos biztonsági kockázat az egész világ számára (Fotó: AFP)

Hozzátette ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok komoly üzenetet küldött minden ellenségének azzal, hogy Venezuela után Iránban is ilyen precíziós csapást tudott végrehajtani. Ez viszont a stabilitást erősíti, hiszen, amelyik ország ilyen csapást tud végrehajtani, azzal nem érdemes szembemenni. Azzal kapcsolatban, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt szakértők a globális olajár-robbanástól tartanak, Szalai Szilárd arra hívta fel a figyelmet: 

ha a Barátság kőolaj-vezetéket nem számítjuk, akkor Magyarországnak a Közel-Kelet a legnagyobb olajszállító partnere, tehát minket ez a lezárás nagyon érzékenyen érint. Ezért is értelmezhetetlen az ellenzéki kritika, hiszen a hajózási útvonalakkal bármi történhet, és akkor hiába tudna érkezni az Adria kőolajvezetéken olaj, ha nincs hajó, amely elhozná.

Az iszlám fundamentalista Irán végez olyan olajzsarolást, embargót, amilyet Kijev csinál Magyarországgal. Ez nem az a demokratikus, lojális együttműködési elv, amit egy EU-ba vágyakozó országnak követnie kell. Igaza van Szijjártó Péternek, amikor azt mondja: duplán hibás a Barátság kőolajvezeték lezárása Magyarország irányába – jegyezte meg az elemző.

Annak kapcsán, hogy Magyar Péter nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték lezárását, Szalai Szilárd leszögezte: ez egyértelmű átverés. 

A magyar miniszterelnök hivatalos megkeresést intézett Zelenszkijhez, hogy szakértők vizsgálják ki a vezetéket, ám erre az ukrán elnök nemet mondott. Ez után jön Magyar Péter, hogy nézzék meg együtt a vezetéket. De ehhez szakemberek kellenek, akik értenek hozzá. Aki viszont le akarja zárni a Barátság kőolajvezetéket, az minek menne oda, hogy megvizsgálja. 

„Ez nettó átverés”, politikai haszonszerzés – mondta a szakember.

 

Magyar Péternek semmi köze a Barátság kőolajvezetékhez, ő le szeretné zárni azt, nem megmenteni. 

A partvonalról bekiabál, nincs a pályán. Teljesen álszent, amit képvisel, s elmond ebben a történetben – hangsúlyozta Szalai Szilárd.

Borítókép: Konlfiktus Iránban (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Amerikai nagykövetségeket ért támadás a világ több pontján + videó

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca Rivafinoli

Francesca csodálatos és bölcs!

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu