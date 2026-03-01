Az iráni konfliktusról szólva kifejtette: egy ilyen gócpont a globális biztonsági helyzetre kihatással van gazdasági szempontból azért, mert a világ üzemanyag-ellátásának jelentős része a Hormuzi-szoroson megy keresztül. Továbbá ez az átideologozált állam nem áll távol az iszlám szélsőségességtől, az iszlám fundamentalizmus eszköztárába pedig a terrorizmus is beletartozik. Az egész világ biztonsági helyzete destabilizálódott ezzel a konfliktussal – jegyezte meg a szakember.
Az iráni konfliktus súlyos biztonsági kockázat a világ számára
Az iráni konfliktus súlyos biztonsági kockázat az egész világ számára, veszélyezteti a kőolajellátást – erről beszélt Szalai Szilárd, az Ellenpont vezető elemzője az M1 aktuális csatornán vasárnap.
Hozzátette ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok komoly üzenetet küldött minden ellenségének azzal, hogy Venezuela után Iránban is ilyen precíziós csapást tudott végrehajtani. Ez viszont a stabilitást erősíti, hiszen, amelyik ország ilyen csapást tud végrehajtani, azzal nem érdemes szembemenni. Azzal kapcsolatban, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt szakértők a globális olajár-robbanástól tartanak, Szalai Szilárd arra hívta fel a figyelmet:
ha a Barátság kőolaj-vezetéket nem számítjuk, akkor Magyarországnak a Közel-Kelet a legnagyobb olajszállító partnere, tehát minket ez a lezárás nagyon érzékenyen érint. Ezért is értelmezhetetlen az ellenzéki kritika, hiszen a hajózási útvonalakkal bármi történhet, és akkor hiába tudna érkezni az Adria kőolajvezetéken olaj, ha nincs hajó, amely elhozná.
Az iszlám fundamentalista Irán végez olyan olajzsarolást, embargót, amilyet Kijev csinál Magyarországgal. Ez nem az a demokratikus, lojális együttműködési elv, amit egy EU-ba vágyakozó országnak követnie kell. Igaza van Szijjártó Péternek, amikor azt mondja: duplán hibás a Barátság kőolajvezeték lezárása Magyarország irányába – jegyezte meg az elemző.
Annak kapcsán, hogy Magyar Péter nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték lezárását, Szalai Szilárd leszögezte: ez egyértelmű átverés.
A magyar miniszterelnök hivatalos megkeresést intézett Zelenszkijhez, hogy szakértők vizsgálják ki a vezetéket, ám erre az ukrán elnök nemet mondott. Ez után jön Magyar Péter, hogy nézzék meg együtt a vezetéket. De ehhez szakemberek kellenek, akik értenek hozzá. Aki viszont le akarja zárni a Barátság kőolajvezetéket, az minek menne oda, hogy megvizsgálja.
„Ez nettó átverés”, politikai haszonszerzés – mondta a szakember.
Magyar Péternek semmi köze a Barátság kőolajvezetékhez, ő le szeretné zárni azt, nem megmenteni.
A partvonalról bekiabál, nincs a pályán. Teljesen álszent, amit képvisel, s elmond ebben a történetben – hangsúlyozta Szalai Szilárd.
Borítókép: Konlfiktus Iránban (Fotó: AFP)
Széleskörű ukrán akciót védtek ki az orosz erők
Felderítő állomásokat és drónirányító állásokat is megsemmisítettek.
Félelmetes lista: itt készül támadásra Irán
Az iráni külügyminiszter pontos részleteket közölt.
Amerikai nagykövetségeket ért támadás a világ több pontján + videó
Irán és támogatóinak demonstrációi erőszakba torkolltak.
Brutális videón a tankerhajó ellen elkövetett iráni támadás
A hajót állítólag azért vették célba, mert illegálisan haladt át a szoroson.
