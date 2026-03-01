Az orosz védelmi tárca tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán 27, az Ukrán Fegyveres Erők által bevetett pilóta nélküli eszközt semlegesítettek Oroszország különböző térségei fölött – számolt be cikkében az Origo.
Széles körű ukrán akciót védtek ki az orosz erők
Az Ukrán Fegyveres Erők intenzív támadásba lendültek az éjszaka folyamán. Az orosz védelmi tárca közlése szerint a hadsereg több tucat Ukrajnából indított drónt és HIMARS rakétákat semmisített meg, melyek az ország több régióját is célozták.
A legtöbb célpontot a Brjanszki terület légterében semmisítették meg, szám szerint nyolcat.
A Belgorodi és a Kurszki terület fölött összesen hét drónt lőttek le, míg a Tula és az Orjoli terület felett kettőt. A Rosztovi terület térségében egy további eszközt pusztítottak el. Az elmúlt egy nap során a „Nyugat” névre keresztelt hadcsoport 60, az ukrán hadsereghez köthető nehéz harci kvadrokoptert, valamint három HIMARS típusú sorozatvető rakétát fogott el.
A légvédelem és a mobil tűzegységek három rakétát, három csapásmérő drónt és 28 pilóta nélküli repülőeszközt lőttek ki. Ezen felül 60 nehéz kvadrokopter megsemmisítéséről is beszámoltak. A jelentés szerint egy felderítőállomás, 37 drónirányító állás, egy Starlink műholdas terminál, valamint öt mezei raktár is megsemmisült.
Napokkal ezelőtt hasonló támadás érte az oroszokat
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, Oroszország egyetlen éjszaka alatt majdnem száz ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el az ország több régiója felett. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója alapján a légvédelem a Fekete- és az Azovi-tenger térségében is sikeresen visszaverte a támadásokat.
Borítókép: Drónt cipelő katona (Fotó: AFP)
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendkívüli ülésen tárgyalja a közel-keleti helyzetet

Hétfőn, Bécsben ülésezik a testület.
Hétfőn, Bécsben ülésezik a testület.
Több száz ballisztikus rakétával, cirkálórakétával és drónnal támadták az Egyesült Arab Emírségeket + videó
Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere azt ígérte Szijjártó Péternek, hogy minden eszközzel megvédik az ott tartózkodó magyarokat.
Gyorsan választhat új vezetőt Irán
Az iráni hírügynökségek arról számoltak be, hogy meghalt Mahmúd Ahmadinezsád volt elnök is.
Félelmetes lista: itt készül támadásra Irán
Az iráni külügyminiszter pontos részleteket közölt.
