Széles körű ukrán akciót védtek ki az orosz erők

A légvédelem és a mobil tűzegységek három rakétát, három csapásmérő drónt és 28 pilóta nélküli repülőeszközt lőttek ki. Ezen felül 60 nehéz kvadrokopter megsemmisítéséről is beszámoltak. A jelentés szerint egy felderítőállomás, 37 drónirányító állás, egy Starlink műholdas terminál, valamint öt mezei raktár is megsemmisült.

Napokkal ezelőtt hasonló támadás érte az oroszokat

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, Oroszország egyetlen éjszaka alatt majdnem száz ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el az ország több régiója felett. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója alapján a légvédelem a Fekete- és az Azovi-tenger térségében is sikeresen visszaverte a támadásokat.

Borítókép: Drónt cipelő katona (Fotó: AFP)