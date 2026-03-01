háborúkatonai hadműveletHonvédelmi Miniszté­rium

Nyíregyházára is megérkeztek a magyar katonák

Március elsejétől katonák állomásoznak Nyíregyházán.

Március 1-jén, vasárnap 11 órától katonai jelenlét biztosítja a kritikus energetikai létesítmények védelmét Nyíregyházán, a Repülőtér utcai helyszínen. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés célja az ország stratégiai fontosságú infrastruktúrájának megerősített biztosítása − írja cikkében a szon.hu

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy megerősítik a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, mert az ukránok Magyarországra támadtak a Barátság kőolajvezeték elzárásával. Azóta a Közel-Keleten újabb háború tört ki, ami szintén hatással lehet az energiapiacra és az ellátási láncokra. 

PETAKH TIKVA, ISRAEL - APRIL 4: Israeli soldiers wait for the body of Kobi Zaga to be brought for burial April 4, 2004 during his funeral at the Segula grave yard close to the city of Petakh Tikva, Israel. Zaga was killed two days ago when a Palestinian militant entered the settlement of Avnei Hefez, close to the West Bank city of Tulkarem, and opened fire before being gunned down by Israeli troops.
Nyíregyházára katonai egységeket vezényeltek

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Michael Sugrue/Stone RF)


