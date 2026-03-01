Nyíregyházára is megérkeztek a magyar katonák

Március 1-jén, vasárnap 11 órától katonai jelenlét biztosítja a kritikus energetikai létesítmények védelmét Nyíregyházán, a Repülőtér utcai helyszínen. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés célja az ország stratégiai fontosságú infrastruktúrájának megerősített biztosítása − írja cikkében a szon.hu.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy megerősítik a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, mert az ukránok Magyarországra támadtak a Barátság kőolajvezeték elzárásával. Azóta a Közel-Keleten újabb háború tört ki, ami szintén hatással lehet az energiapiacra és az ellátási láncokra.