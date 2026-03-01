bahreinbritlégvédelem

A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le

John Healey brit védelmi miniszter szerint a brit légvédelem lelőtt két olyan iráni rakétát, amely a Cipruson működő brit katonai támaszpontok felé tartott. A Bahreinben működő amerikai támaszponton, amelyet közvetlen iráni rakétatámadás ért, a becsapódások idején 300 brit katona volt – közölte a brit védelmi miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 18:10
A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le - képünk illusztráció Fotó: SAEED QAQ Forrás: ANADOLU
Healey a Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió, majd a BBC közszolgálati médiatársaság hírműsorainak nyilatkozva elmondta: a rakétákkal Irán eredetileg valószínűleg nem a ciprusi brit katonai létesítményeket akarta támadni, de ezt még vizsgálják a szakértők. 

A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le - jelentette be a brit védelmi miniszter Fotó: JOHN THYS / AFP
A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le – jelentette be a brit védelmi miniszter Fotó: JOHN THYS / AFP

Elmondta ugyanakkor azt is, hogy a Bahreinben működő amerikai támaszponton, amelyet közvetlen iráni rakétatámadás ért, a becsapódások idején 300 brit katona tartózkodott, és ők alig néhány száz méternyire voltak a robbanások helyszíneitől.

A Cipruson működő brit katonai létesítmények szuverén brit felségterületnek számítanak. 

Az egyik ilyen támaszpont, amely a délnyugat-ciprusi Akrotíriben működik, a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb térségi támaszpontja. 

John Healey megerősítette, hogy a brit fegyveres erők nem vettek részt az Irán ellen előző nap kezdődött amerikai–izraeli támadó hadműveletekben, de a brit légierő repülőgépei védelmi jellegű bevetéseket hajtanak végre a térségben. 

A londoni védelmi tárca vezetője nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni arról, hogy az RAF gépei az iráni hadműveletek későbbi szakaszában támadó akciókba is bekapcsolódhatnak-e. 

Úgy fogalmazott: elméleti szinten felmerülő hadműveleti kérdésekben nem kíván nyilatkozni. Arra a kérdésre, hogy a brit kormány megítélése szerint az amerikai vezetéssel zajló iráni támadások nem sértik-e a nemzetközi jogot, John Healey kijelentette: a hadműveletek jogi megalapozottságának kidolgozása az Egyesült Államokra tartozik.

Hozzátette ugyanakkor, hogy Nagy-Britannia nem gyászolja Irán néhai legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollahot. 

Hamenei egy légitámadásban vesztette életét szombaton. Halálhírét először Donald Trump amerikai elnök jelentette be, majd Irán hivatalosan is megerősítette. A brit védelmi miniszter kifejtette vasárnapi médianyilatkozataiban azt a brit álláspontot, hogy a Hamenei nevével fémjelzett iráni rezsim terrorizmust exportált, és saját állampolgárai közül is több tízezret lemészárolt a legutóbbi hónapok tiltakozó megmozdulásai során. John Healey elmondta azt is, hogy Oroszország 57 ezer iráni gyártmányú drónnal támadta Ukrajnát a háború kezdete óta, a teheráni rezsim emellett húsz merényletet kísérelt meg iráni ellenzékiek ellen Nagy-Britannia területén az elmúlt időszakban. Erről Ken McCallum, a brit elhárítás (MI5) vezérigazgatója is beszélt legutóbbi nyilvános helyzetértékelésében, közölve: Irán egymás után szövi a Nagy-Britannia elleni ellenséges akciók terveit, amelyek száma az elmúlt két évben példátlan ütemben emelkedett. McCallum szerint az MI5 a rendőrséggel együttműködve húsz olyan, iráni támogatással tervezett támadást hiúsított meg, amelyek potenciálisan halálos fenyegetést jelentettek a teheráni rezsim által ellenségnek minősített nagy-britanniai lakosok, köztük brit állampolgárok számára – közölte az MTI.

Borítókép:  A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le - képünk illusztráció  (Fotó: AFP)

