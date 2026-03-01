A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le

Úgy fogalmazott: elméleti szinten felmerülő hadműveleti kérdésekben nem kíván nyilatkozni. Arra a kérdésre, hogy a brit kormány megítélése szerint az amerikai vezetéssel zajló iráni támadások nem sértik-e a nemzetközi jogot, John Healey kijelentette: a hadműveletek jogi megalapozottságának kidolgozása az Egyesült Államokra tartozik.

Hozzátette ugyanakkor, hogy Nagy-Britannia nem gyászolja Irán néhai legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollahot.

Hamenei egy légitámadásban vesztette életét szombaton. Halálhírét először Donald Trump amerikai elnök jelentette be, majd Irán hivatalosan is megerősítette. A brit védelmi miniszter kifejtette vasárnapi médianyilatkozataiban azt a brit álláspontot, hogy a Hamenei nevével fémjelzett iráni rezsim terrorizmust exportált, és saját állampolgárai közül is több tízezret lemészárolt a legutóbbi hónapok tiltakozó megmozdulásai során. John Healey elmondta azt is, hogy Oroszország 57 ezer iráni gyártmányú drónnal támadta Ukrajnát a háború kezdete óta, a teheráni rezsim emellett húsz merényletet kísérelt meg iráni ellenzékiek ellen Nagy-Britannia területén az elmúlt időszakban. Erről Ken McCallum, a brit elhárítás (MI5) vezérigazgatója is beszélt legutóbbi nyilvános helyzetértékelésében, közölve: Irán egymás után szövi a Nagy-Britannia elleni ellenséges akciók terveit, amelyek száma az elmúlt két évben példátlan ütemben emelkedett. McCallum szerint az MI5 a rendőrséggel együttműködve húsz olyan, iráni támogatással tervezett támadást hiúsított meg, amelyek potenciálisan halálos fenyegetést jelentettek a teheráni rezsim által ellenségnek minősített nagy-britanniai lakosok, köztük brit állampolgárok számára – közölte az MTI.