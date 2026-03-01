Irán már inkább tárgyalna?

„Beszélni akarnak, és én beleegyeztem abba, hogy beszéljünk, így beszélni fogok velük. Korábban kellett volna ezt megtenniük. Hamarabb kellett volna megadniuk azt, ami nagyon praktikus és könnyű volt. Túl sokáig vártak” – húzta alá az amerikai elnök a floridai rezidenciáján adott interjúban.

Donald Trump egy interjúban jelentette be, hogy Irán új vezetése egyeztetne az Egyesült Államokkal Fotó: HANDOUT / TRUTH SOCIAL @realDonaldTrump