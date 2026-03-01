Irán már inkább tárgyalna?

„Beszélni akarnak, és én beleegyeztem abba, hogy beszéljünk, így beszélni fogok velük. Korábban kellett volna ezt megtenniük. Hamarabb kellett volna megadniuk azt, ami nagyon praktikus és könnyű volt. Túl sokáig vártak” – húzta alá az amerikai elnök a floridai rezidenciáján adott interjúban.
Egy másik nyilatkozatban Donald Trump elégedettségét fejezte ki a katonai műveletek állásával.
Gyorsan haladunk előre
– fogalmazott a Fox News hírtelevíziónak, amit az MTI szemlézett.
Borítókép: Az iráni rezsim elleni tüntetők iráni zászlót lengetnek Párizsban – képünk illusztráció (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Menekülnek az emberek, pánik tört ki a dubaji repülőtéren + videó
Rémülten menekülnek az emberek Dubajból, miután több iráni támadás is érte a várost.
Drámai videó: iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben
Irán az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadásaira válaszolt.
A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le
A Bahreinben működő amerikai támaszponton, amelyet közvetlen iráni rakétatámadás ért, a becsapódások idején 300 brit katona volt – közölte a brit védelmi miniszter.
Rakéta csapódott az óvóhelybe Izraelben, sokan meghaltak + videó
Többen megsebesültek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Menekülnek az emberek, pánik tört ki a dubaji repülőtéren + videó
Rémülten menekülnek az emberek Dubajból, miután több iráni támadás is érte a várost.
Drámai videó: iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben
Irán az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadásaira válaszolt.
A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le
A Bahreinben működő amerikai támaszponton, amelyet közvetlen iráni rakétatámadás ért, a becsapódások idején 300 brit katona volt – közölte a brit védelmi miniszter.
Rakéta csapódott az óvóhelybe Izraelben, sokan meghaltak + videó
Többen megsebesültek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!