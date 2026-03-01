Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

A megosztott fradisták a tuti helyett ritka drámát szenvedtek el

Még a vártnál is nagyobb izgalmakat hozott a két magyar csapat rangadója. Az osztrák jégkorongbajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában a Fehérvár hazai pályán az utolsó percben egyenlített 2-2-re az FTC elleni és harcolta ki ezzel a rájátszásba kerülést. A Volán a hosszabbításban, immár tét nélkül a 3-2-es győzelmet jelentő gólt is beütötte, s folytathatja a bajnokságot a negyeddöntőbe kerülésért. A Fradinak véget ért az idény.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 19:55
Hatalmas csata végén a Fehérvár ünnepelhetett Fotó: Soos Attila Forrás: Hydro Fehérvár AV19
Miként beszámoltunk róla, a pénteki utolsó előtti forduló előtt még az is lehetséges forgatókönyvnek tűnt, hogy – kiszorítva onnan a Linzet – mindkét magyar csapat bejut a rájátszásba, de az FTC és a Fehérvár is kikapott, előbbi éppen a közvetlen rivális osztrák csapattól. Így a vasárnapi Fehérvár–Fradi végképp ki-ki meccsé vált, a vendégeknek a rendes játékidőben kellett volna nyerniük a tizedik helyhez, minden más eredmény a hazaiaknak kedvezett.

Bálizs Bence többször bravúrral hárított. Az FTC végül 3-2-re kikapott, így a Fehérvár jutott be az osztrák jégkorongliga, az ICEHL rájátszásába
Bálizs Bence többször bravúrral hárított. Az FTC végül 3-2-re kikapott, így a Fehérvár jutott be az osztrák jégkorongliga, az ICEHL rájátszásába Fotó: Fradi.hu

A nagy tétnek megfelelően csurig megtelt a székesfehérvári aréna, ami hatezer nézőt jelent.

A ferencvárosi szurkolók közül vasárnap többen a hokit részesítették előnyben a futballal, a Kazincbarcika elleni, lényegében előre borítékolhatóan sima győzelemmel kecsegtető meccsel szemben.

Kétszer is vezetett az FTC

Már az első harmadban is inkább a Fehérvár akarata érvényesült, a másodikban a Volán még nagyobb fölénybe került. Coulter góljával mégis az FTC szerzett előnyt a 29. percben. Nem sokáig örülhettek a zöld-fehérek, egy perc múlva a különben többször bravúrral hárító Bálizs hibáját kihasználva Cheek egyenlített (1-1). 

A harmadik harmadban is a Fehérvár tűnt jobbnak, de aztán a Fradi győzelmi kényszerben kitámadott és az 58. percben Kestila révén meg is szerezte a vezetést (1-2). A Volánnak valamivel több mint két perce maradt arra, hogy megmentse gyenge idényét, amelynek során még a Magyar Kupát is elvesztette, éppen a Ferencvárossal szemben.

A Fehérvár az utolsó percben egyenlített és bejutott az osztrák liga rájátszásába

Az utolsó percben a Fehérvár lehozta a kapusát, ami kivételesen eredményre vezetett. 59:26-nál Kuralt egyenlített, amivel ismét a Volán állt továbbjutásra. 

A Fradinak erre már nem volt válasza. A tét nélküli hosszabbításnak rögtön az első percében a Fehérvár gólt ütött és 3-2-re megnyerte a meccset.

Magyar rekord, aranykapuban a BJA

A magyar bajnokság, az ob I már a döntőnél jár. A vasárnapi második mérkőzés minden bizonnyal magyar rekordot hozott, már ami a meccs időtartamát jelenti. A címvédő Budapest Jégkorong Akadémia HC ugyanis kétszeri hosszabbítás után, a 85. percben szerzett találattal győzte le 4-3-ra a fennállása első bajnoki döntőjét játszó Debrecent, így az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc 2-0-ra áll.

Pénteken Debrecenben a fővárosiak 2-1-re diadalmaskodtak, s a hazaiak aggódhattak, hogy a meccsen felül a kapusukat is elvesztik. Hetényi Zoltán ugyanis az első harmadban arcsérülést szenvedett, kórházban varrták össze a bőrét. A válogatott kapus vasárnap mégis vállalta a játékot. A harmadik harmad elején úgy tűnt, hazai pályán magabiztos győzelmet arat a BJA, ugyanis az elődöntő legértékesebb játékosának választott Schlekmann Márk második találatával már 3-1-re vezetett A DEAC mégis egyenlített, 3-3 után következett a hosszabbítás. Az NHL-ből vett szabállyal a ráadás első, ugyancsak húszperces harmadát teljes létszám mellett játszották. Nem született gól. Ezután már három a három játékos ellen folytatták a csapatok, s Pilon találata döntötte el a meccset.

A döntő az egyik fél harmadik győzelméig tart, a harmadik mérkőzést kedden Debrecenben játsszák. Az ob I fináléja után az Erste-liga rájátszásával folytatódik a hazai jégkorongidény.

 

