A megosztott fradisták a tuti helyett ritka drámát szenvedtek el

Miként beszámoltunk róla, a pénteki utolsó előtti forduló előtt még az is lehetséges forgatókönyvnek tűnt, hogy – kiszorítva onnan a Linzet – mindkét magyar csapat bejut a rájátszásba, de az FTC és a Fehérvár is kikapott, előbbi éppen a közvetlen rivális osztrák csapattól. Így a vasárnapi Fehérvár–Fradi végképp ki-ki meccsé vált, a vendégeknek a rendes játékidőben kellett volna nyerniük a tizedik helyhez, minden más eredmény a hazaiaknak kedvezett.

Bálizs Bence többször bravúrral hárított. Az FTC végül 3-2-re kikapott, így a Fehérvár jutott be az osztrák jégkorongliga, az ICEHL rájátszásába Fotó: Fradi.hu

A nagy tétnek megfelelően csurig megtelt a székesfehérvári aréna, ami hatezer nézőt jelent.

A ferencvárosi szurkolók közül vasárnap többen a hokit részesítették előnyben a futballal, a Kazincbarcika elleni, lényegében előre borítékolhatóan sima győzelemmel kecsegtető meccsel szemben.

Kétszer is vezetett az FTC

Már az első harmadban is inkább a Fehérvár akarata érvényesült, a másodikban a Volán még nagyobb fölénybe került. Coulter góljával mégis az FTC szerzett előnyt a 29. percben. Nem sokáig örülhettek a zöld-fehérek, egy perc múlva a különben többször bravúrral hárító Bálizs hibáját kihasználva Cheek egyenlített (1-1).

A harmadik harmadban is a Fehérvár tűnt jobbnak, de aztán a Fradi győzelmi kényszerben kitámadott és az 58. percben Kestila révén meg is szerezte a vezetést (1-2). A Volánnak valamivel több mint két perce maradt arra, hogy megmentse gyenge idényét, amelynek során még a Magyar Kupát is elvesztette, éppen a Ferencvárossal szemben.

A Fehérvár az utolsó percben egyenlített és bejutott az osztrák liga rájátszásába

Az utolsó percben a Fehérvár lehozta a kapusát, ami kivételesen eredményre vezetett. 59:26-nál Kuralt egyenlített, amivel ismét a Volán állt továbbjutásra.

A Fradinak erre már nem volt válasza. A tét nélküli hosszabbításnak rögtön az első percében a Fehérvár gólt ütött és 3-2-re megnyerte a meccset.